Old Shootterhand je jeho indiánská přezdívka. Dan Šustr z Tiché do-hody skupiny, která před více než čtvrtstoletím dobyla hitparády s hity Marioneta, Kotva & kříž a Má duše se vznáší tak nyní pojmenoval svou první sólovou desku. Koncipoval ji jako zpověď zastydlého hipíka, jenž vzpomíná na časy, kdy se pořádný bigbít teprve rodil. Led Zeppelin začínali a formace nové vlny, ze kterých Šustr celý život čerpá, byly zatím v nedohlednu.

„Album se záměrně blíží dobám, kdy technika ještě nebyla na takové úrovni,“ říká nezaměnitelný kytarista a v posledních letech stále častěji i zpěvák. „Nahrál jsem ho na chalupě ve stodole, kde jsem si konečně udělal vlast-ní studio podobně, jako to má Neil Young. Takže jsem natáčel, kdy se mi chtělo, třeba ve dvě v noci.“

Notný kus spontaneity

Cédéčko Old Shootterhand má v sobě notný kus spontaneity. „Jsem pyšný na to, že spoustu písniček jsem dal na první pokus, což se mi nikdy předtím nepovedlo,“ usmívá se Dan Šustr, jehož kytara byla v Tiché dohodě dlouho neodmyslitelně spjatá s hlasem Blanky Šrůmové. Kapela založená v roce 1986 pořád funguje, i když s jinou zpěvačkou: Šrůmovou u mikrofonu před pár lety nahradila Zuzana „Winter“ Vintrová.

„To, že jsem si udělal sólovku, v žádném případě neznamená, že by Dohoda přestala existovat,“ dušuje se Šustr. „Dokonce ani nepomýšlím na samostatné koncerty. Žádnou další kapelu stavět nechci a sám hrát jako nějaký folkař taky ne. I když občas sáhnu po akustické kytaře, pořád mám rád rock’n’roll. Album vzniklo během práce na skupinovém albu z písniček, které mi zbyly a jsou jaksi nad rámec. Hlavně v textech. Některá témata nešla přepsat do ženské osoby. Jsou to prostě takové mužské songy.“