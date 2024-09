Takže ses zapřel a výuku jsi vydržel? Stokrát jsem měl chuť s tím praštit. Ale máma vždycky řekla: „Dobře, tak jdi, kup velkou kytku a pověz to té dámě do očí.“ To jsem nedokázal. Takže jsem k ní docházel až do svých šestnácti, kdy – nikoli ze mě – dostala mrtvici .

Jenže mě to nebralo. Až někdy ve čtrnácti jsem spadnul z kola, praštil jsem se do hlavy - a od té doby mě muzika baví. Na rozdíl od Maurice Ravela, který se při nehodě po padesátce do palice taky bouchnul a potom už nikdy nic nesložil.

Jak jsi vlastně začal s hudbou? Sám od sebe jsem se o ni moc nezajímal. Když mi bylo osm let, dala mě máma do hudební školy. Tam mi udělali vstupní testy a pak mámě řekli: „Paní, to by byly vyhozený peníze!“ Ale ona se nevzdala a protože jsem – podle ní – docela hezky zpíval, domluvila, že budu chodit soukromě na hodiny piana k jedné profesorce. Geniální žena, z listu byla schopná bez přípravy zahrát cokoli a k tomu mi postaru onkala: „Daníčku, zahrál mi tu etudu…“

Tehdy už jsem vymýšlel první skladbičky a ona mě v nich podporovala. Naučila mě základy kompozice. Tušila, že virtuos ze mě nebude, ale myslela si, že bych jednou mohl být dirigent. Což se jí nesplnilo. Po gymplu jsem se vydal jinou cestou, na vysoké jsem vystudoval audiofrekvenční techniku. Tedy v podstatě techniku studiového nahrávání.

Nepřekvapuje mě, že tě k hudbě přivedla tvá matka, textařka Jiřina Fikejzová. Ona uměla být velice přesvědčivá. Co si usmyslela, toho dosáhla.

To možná ano, ale mně nikdy do ničeho nemluvila. Spíš táta si přál mít ze mě sportovce, fyzické předpoklady jsem po něm zdědil. Asi víš, že skákal do dálky, byl jeden z nejlepších v Evropě.

Jaroslav Fikejz v roce 1948 reprezentoval Československo na letních olympijských hrách v Londýně, o dva roky později získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy v Bruselu.

Já jsem chvíli dělal skok vysoký. No jo, ale představ si, že je ti deset, jezdíš s tátou na všechny ty závody a pořád posloucháš řeči typu: „Tak co, kdy ho přeskočíš?“ Víc než atletika mě zajímaly letadla, zbraně… Kolťáky! Old Shatterhandova opakovačka henryovka a medvědobijka.

Když potom Richard Fosbury na olympiádě v Mexiku vítězně překonal laťku zády a všichni místo dosavadního straddlu začali skákat Fosbury-flop, byl s mou atletickou kariérou konec. Než bych se přeučoval, radši jsem se víc věnoval muzice.

close info Zdroj: se svolením Daniela Fikejze zoom_in

A máma tě opravdu nijak neovlivňovala, nevedla?

Její veliká zásluha spočívala v tom, že coby pracovnice odboru zahraničních vztahů v hudebním vydavatelství Supraphon vybírala, které západní desky se sem dostanou. To znamená, že si brala domů vzorky z celého světa, měla za úkol je poslouchat a doporučit k licenčnímu vydání. Díky ní tady vyšla třeba skupina Yes, album Close To The Edge. Nebo kompilace Černá galaxie, což je dvoualbový výběr z afroamerického soulu.

Důležitá byla deska Déjà vu od čtveřice Crosby, Stills, Nash & Young. Leckdy se muselo kličkovat, konkrétně u elpíčka Close To The Edge by nemohla vyjít textová příloha kvůli jedné z písní: Siberian Khatru. Jirka Černý, jak jsem ho měl rád, to tenkrát nepochopil a v recenzi za to Supraphonu vynadal.

Povídali jste si doma o těch cizích hvězdách? A o mámině psaní pro nejlepší české zpěváky, po případě i o tvé vlastní tvorbě?

Ani ne. Mně se máminy texty líbily, uvědomoval jsem si, kolik nocí nad nimi strávila. Záleželo jí na každém slovu. Napsala asi desetkrát míň textů než Zdeněk Borovec nebo Pavel Vrba. Ale všechny byly kvalitní. O písničkách jsme spolu moc nemluvili. Navzájem jsme se absolutně respektovali, jen jsme necítili potřebu bavit se zrovna na tohle téma. V životě se mi nestalo, že by za mnou máma přišla a řekla: „Co máš novýho? Zahraj mi, cos vymyslel.“ Takhle to u nás neprobíhalo.

Až když jsem kolem roku 2013 pracoval na svém albu Psí hodinář, prvním po více než dvaceti letech, občas jsem jí ty své texty přinesl ukázat. Ne aby mi s nimi pomohla – spíš aby mi poradila, jakou variantu mám použít. V tom byla skvělá. Dovedla okamžitě zareagovat: „No jasně, že lepší je to druhé, to první je moc polopatě.“ Když jsem připravoval letošní desku Santiago, už jsem se neměl koho zeptat, ale stejně jsem v duchu uvažoval, jaký by byl její komentář.

Ona byla hodně progresivní, i když v těch – jinak krásných – textech, které psala například pro Marii Rottrovou, to moc patrné není.

Mimochodem, líbila se ti Rottrová, když jsi byl puberťák?

To spíš, kdyby ses mě zeptal na Martu Kubišovou, nebo hlavně na Julii Driscollovou! Ta kdysi dokonce přijela na Bratislavskou lyru a byla nádherná! Ještě než umřeme, musím se zeptat Ládi Kleina, někdejšího vyhlášeného krasavce ze skupiny Olympic, jestli je pravda, co se vypráví: že spolu odešli z večírku ruku v ruce. Asi o dvacet let později jsem ji ale viděl znovu na Bratislavských jazzových dnech. A už to nebylo ono…

Tím se dostáváme k mé oblíbené otázce. Který koncert – ať už zahraničního, nebo domácího umělce – tě v mládí sundal, sejmul, navždy změnil?

Už jsme to nakousli. Pro mě byl hodně důležitý Olympic. Období první desky Želva. Moc jsem tehdy nechodil na Matadors ani na původní Flamengo, i když Karel Kahovec byl frajer, výborně zpíval. Líbily se mi koncerty Deža Ursínyho. Pozdější skvělé Flamengo jsem viděl v Praze na Barče, tedy ve strašnickém Kulturním klubu barikádníků, ještě před érou Kuřete v hodinkách, když hráli cover verze Zeppelinů, Tamtéž mě nadchl koncert kapely Rebels. Juračka, Káša, Jiří Korn hrál na basu a zpíval. Hráli skladby britské superskupiny Cream. Z toho jsem byl odvázanej.

Zažil jsi nejlepší období. Škoda, že trvalo tak krátce. Mezi lety 1966 a 1972, pak to komunisté utnuli. Nastala tuhá normalizace. A v téhle ošklivé době jsi založil svou první kapelu Yogurt.

To byla sranda, název byl právě reakcí na Cream. Byli jsme parta kluků z gymplu, hráli jsme brigádníkům na chmelové brigádě. Potom nám řekli, že mají málo lidí, ať koukáme taky česat chmel. Načež vyšel v novinách pochvalný článeček o hudební skupině, která odložila nástroje a vzorně se zapojila do pracovního procesu.

Repertoár tvořily samé osvědčené fláky: Riders On The Storm, Oye Como Va, All Right Now… Kromě kytary jsem hrál na enderácký nástroj Weltmeister Claviset. To byly mé první klávesy. Když je teď po mnoha letech nasamplovala renomovaná firma Spectrasonics, z nostalgie jsem si ty samply koupil a zakomponoval je na své poslední album.

Podobné fóry občas děláváš, ale rozumět jim můžeš asi jen ty. Nikdo jiný si je nevychutná.

To je v pohodě. Já je vnímám jako takové oblouky. Jako když jsem chtěl, aby v bookletu alba Santiago byla u textu písně Co tě trápí fotografie zdi, na které je napsáno: „Ça ira!“

close info Zdroj: se svolením Daniela Fikejze zoom_in

V překladu: „Půjde to!“ Nebo: „To zvládneš!“ Roger Waters tak nazval svou operu z časů Velké francouzské revoluce.

Moje máma to měla napsané rtěnkou na dlaždičkách v koupelně. Šlo o jedno z jejích hesel. Baví mě tyhle věci připomínat.

Abychom se vrátili k sedmdesátým letům, což byl v Československu jednoznačně nejhorší čas na založení kapely: cos od své hudební kariéry čekal?

Plán zněl, že vystuduju a muziku budu dělat pouze jako koníček. Uvažovalo se o tom, že bych snad mohl po škole nastoupit do Supraphonu jako zvukový režisér. Ale když ta chvíle přišla, bylo mi řečeno, že tam pro mě není místo. Tím, že mě odmítli, mě jednoznačně zachránili. Když si představím, že bych celé dny musel říkat třeba dr. Janečkovi, že by ty klávesy mohly znít líp… Z toho bych se asi zbláznil, a možná bych už žádnou svoji muziku vůbec dělat nechtěl.

Mimochodem, k tvým nejzábavnějším historkám patří vyprávění, jak tě do Kroků Františka Janečka lanařili. Ještě před Michalem Davidem! Dostal jsi ale nabídky i od kvalitnějších kapel, včetně Blue Effectu. Jak to, že jsi odolal a nikdy ses nezařadil, ani po bok Radima Hladíka?

Věděl jsem, že by mě moc nebavilo dělat jinou muziku než vlastní. U Blue Effectu jsem chvilku váhal, byla to velká příležitost a Radim byl vždycky skvělý hráč i člověk. Nakonec jsem mu přece jen vzkázal, že ne, a on to jistě pochopil. Postupem času mi nabízeli práci asi v pěti doprovodných kapelách, ale lidi z popíku se odmítali snadno. O peníze mi nikdy nešlo, nechtěl jsem mít pětadvacet kšeftů měsíčně.

Je zajímavé, že později, když už jsme měli skupinu Combo FH a hrál s námi Martin Kučaj, padl návrh, že bychom mohli doprovázet jeho mámu Marii Rottrovou. Naštěstí z toho sešlo, protože by to tehdy bezpochyby obnášelo i takový ten typ kšeftů, co se nedaly odmítnout. Po mámě jsem asi zdědil snahu hlídat si svou pověst. Tehdejší manažer Rottrové i jiných kapel, Miloslav Zapletal, si naštěstí poslechl, jakou hudbu dělám, a pak pronesl památná slova: „To je typická zbytečná muzika!“

Tak sis to dal za rámeček, ne? Na každý pád ses stylově nevyhranil.

Když jsme s Combem FH v roce 1978 získali cenu časopisu Melodie, kritici shodně psali, že je to hudba pro náročné. Tím nám ovšem udělali medvědí službu. Kdyby tohle někde napsali na plakát, nikdy bych na takový koncert nešel. To je daň za žánrovou nevyhraněnost.

Mě osobně nebaví, že se dnes Combo FH považuje za kultovní záležitost. Protože ve skutečnosti to byla hlavně velká zábava.

No jasně! Počínaje tím slavným koncertem v Libni na Rokosce, kde se četlo z role toaletního papíru: „Tato skupina nikdy neexistovala a také neexistuje. Členové vznikli v padesátých letech tohoto století. K tomuto vystoupení se uvolnili z Matějské pouti. Dnes tedy poprvé a pravděpodobně naposledy budeme mít možnost slyšet Combo Franty Hromady.“ Dále tam zaznělo, že původně jsme doprovázeli hadí ženu, ale ta je na mateřské dovolené…

Netrhali jsme hlavy panenkám, ale bylo to hodně zappovské. Člověk, který se učil číšníkem, tam přitáhl haldu zvířecích kostí, a ty jsme házeli po pódiu. Název skupiny vznikl z výrazu pro ten nejhorší barový šraml. Franta Hromada s námi nikdy nehrál, ale byl to kamarád. Studoval Vysokou školu zemědělskou, už ji měl skoro hotovou. Pak udělal ten fór, že si vzal na vojenskou katedru uniformu po dědovi z první republiky. Soudruhům oznámil, že tu správnou má v čistírně, protože si ji při posledním cvičení umazal. Po tomhle incidentu ho z přípravky vyrazili a poslali ho na opravdovou vojnu, na dva roky natvrdo.

close info Zdroj: se svolením Daniela Fikejze zoom_in Skladatel a hudebník Daniel Fikejz napsal muziku ke dvěma stům divadelních představení. Kromě toho je například autorem hudby k filmu Hlas pro římského krále

S takovým přístupem je zázrak, že vám to muzicírování nezatrhli. V první půlce osmdesátých let vám dokonce vyšly dvě desky. Někdy od té doby se také datuje tvá spolupráce s filmem a s divadlem. Pamatuješ si první zakázku?

Jistě. Už když jsme s Combem FH natočili album Věci, říkal jsem si, že by se ta hudba hodila jako filmový nebo divadelní podkres. V té době jsem se seznámil s herečkou Gabrielou Wilhelmovou. Její manžel byl režisér Rudolf Růžička. Když potom dělala představení o Emě Destinnové, zeptala se mě, jestli bych k němu nechtěl složit muziku. Má první divadelní premiéra – a hned ji museli odložit. Z toho důvodu, že se hra jmenovala Commedia finita. A dva dny předtím umřel Brežněv! Gábina se znala s kdekým, na představení se přišla podívat i režisérka Jana Kališová. Ta mi nabídla, aby s ní pracoval v Mostě, a pak už se to nabalovalo. Do dnešního dne mám za sebou přes 200 divadelních premiér. Asi jako jediný žijící skladatel u nás. Ale pořád mě to baví!

Obzvlášť dobře se cítíš v shakespearovských inscenacích. S Vladimírem Morávkem jsi v Národním divadle dělal Romea a Julii. S Jurajem Deákem na Vinohradech zase Zkrocení zlé ženy. V Ostravě ses podílel na Kupci benátském, v Brně na komedii Jak se vám líbí. V divadle Globe se hrál s tvou hudbou Richard III. Spolek Kašpar uvedl Macbetha, Othela a Leara. V Hradci a ve Zlíně ses potkal s Hamletem. Čím ti chlápek ze Stratfordu tak přirostl k srdci?

Obrovsky mě inspiruje. Rád zhudebňuju jeho texty, se kterými si velmi dobře rozumím. Jeho spisy v originále jsem měl s sebou i před pěti lety v nemocnici, když jsem tam bojoval s něčím ošklivým. Mysleli si, že jsem se zbláznil, ale mně to pomáhalo. Doteď jsem udělal muziku k šestadvaceti Shakespearům. Jeden režisér po mně chtěl balady, jiný rap nebo pop. Díky překladům Martina Hilského, který se snaží, aby text v češtině měl stejný rytmus jako v angličtině, se některé sloky dají zpívat dvojjazyčně, takže z krátké básničky je rázem plnohodnotná skladba.

Postupem času vzniklo tolik písniček, že jsem z nich poskládal hudebně divadelní pořad Koncert pro Mr. Shakespeara. Můj srdeční projekt. Účinkuje v něm patnáct lidí včetně Richarda Tesaříka, se kterým jsme se tak ocitli společně na jednom pódiu po čtyřiačtyřiceti letech od chvíle, kdy Yo-Yo Band s Combem FH nazpíval hit Horký vzduch a písek. 26. října budeme v Karlových Varech, na příští rok chystáme vystoupení na hradě Kašperk.

A rádi bychom se vrátili na Letní shakespearovské slavnosti, kde to všechno začalo.

Co pro tebe znamenají – ve světle všeho, o čem jsme si povídali – tvá sólová alba? Na Psího hodináře se čekalo 27 let, na Santiago „jen“ jedenáct.

Minulou desku jsem dal dohromady hlavně proto, že mi známí říkali: „Škoda, že už neděláš písničky.“ Já přitom za posledních dvacet let složil asi pět set písní v různých jazycích. Leccos vzniklo ve Švédsku, kam jsem dlouho jezdil pracovat a kde mi hráli jeden muzikál deset let. Což je taky velká rarita – na to, že neumím švédsky. Texty mi museli předem namluvit, abych pochopil jejich rytmus. Vysvětlili mi, o čem jsou, a já je začal zhudebňovat.

Dokonce jsem hercům všechno sám předzpíval. Švédština je těžký jazyk, vždycky jsem nahrál pět vteřin a pak zase kousek… Podle těch demosnímků se učili své party. Jedna paní si mou neumělou verzi prý ráda pouštěla při žehlení. I potom, co vyšlo oficiální cédéčko v podání švédského ansámblu. Tvrdila, že moje nahrávka je lepší. Prostě originál.