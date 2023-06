Osm let po studiovém počinu Žito přichází skladatel, textař a rockový zpěvák Daniel Landa s novinkou nazvanou Minový pole. Obsahuje deset písní včetně čtyř singlů vydaných v poslední době, které vykazují charakteristický Landův rukopis. Jsou mezi nimi silné protestsongy, rockové balady i nezaměnitelný valčík. „Minový pole je pro mě taková knížečka zhudebněných básní. Ne že by na sebe přímo navazovaly, ony ty písně budou fungovat i samostatně, ale dohromady vytvářejí celek, za nímž je nějaký hlubší pocit,“ popisuje desku autor.

Daniel Landa vydal novinku Minový pole. | Foto: Deník/Michal Bílek

S novou deskou jste si dal hodně načas. Co za tím bylo?

Po vydání alba Žito jsem se cítil opravdu hodně vyčerpán. Podíl úsilí na něm byl větší než podíl múz, i když na Žitu jsou taky písničky, které v rámci své tvorby považuju za mimořádné, třeba Uruz. Brány múz se mi pak delší dobu neotevíraly. Samozřejmě jsem tu a tam zkoušel něco udělat, ale nešlo mi to. Takže jsem přijal myšlenku, že už nikdy žádnou desku nenapíšu. A byl jsem s tím celkem v pohodě, protože mám spoustu písniček, které můžu střídat a hrát až do konce života. Potom se ale nad našimi poklidnými životy začala stahovat mračna, což jsem velmi ostře vnímal. A skrz tento pocit se múza zase začala tlačit, takže jsem naprosto neočekávaně napsal písničku Hoří horizont. Ukázalo se, že ten pocit byl oprávněný, protože záhy nato přišel covid a válka. Následovala písnička Ukolébavka, která vznikla na základě silných emocí z digitalizace našich lidských bytostí, Anička Malinová a Blanický manifest, jehož prostřednictvím jsme během covidu po právu bojovali s některými protiústavními nařízeními tehdejší vlády.

Čtyři písničky, to už je slušný základ na album, ne?

Určitě. Říkal jsem si, že když už mám na něj hotovou téměř půlku materiálu, mohl bych jej kompletně dodělat. A odjel jsem na měsíc pryč. Odpojil jsem se od elektroniky, od mobilního telefonu i počítače, do toho zemřel můj milovaný šestačtyřicetiletý švagr, tedy bratr mé ženy Mirjam, takže hned druhý den vznikl text písně Hlavolam. Od té chvíle jsem psal nepřetržitě až do závěrečné písně, brány múz se znovu otevřely. Popravdě, že je album na světě, je i pro mě samotného poměrně velké překvapení.

Zdroj: Youtube

Jaké to je, pocítit zase nadšení z tvoření?

Je to čirá radost. Tohle album jsem nedělal proto, že bych si od něj sliboval nějaký finanční zisk. To vůbec ne. Jednoduše jsem měl ohromnou vnitřní potřebu, šlo to samo a chtělo to ven. Moc jsem si to užil.

Vaším přáním je, aby si lidé poslechli Minový pole jako celek, od začátku až do konce. Dáte jim k tomu vysvětlení?

Minový pole je pro mě taková knížečka zhudebněných básní. Ne že by na sebe přímo navazovaly, ony ty písně budou fungovat i samostatně, ale dohromady vytvářejí celek, za nímž je nějaký hlubší pocit. A když si je lidé poslechnou tak, jak jdou za sebou, je pravděpodobné, že velkou část z těch, kteří mají moji hudbu rádi, zmiňovaný pocit zasáhne.

Jakou genezi vlastně měla titulní píseň?

Patřila k těm, které jsem měl rozepsané, ale nepustily mě dál. Když jsem ji pak dokončil, bylo jasné, že dá desce název, protože na tom „minovém poli“ se pohybujeme pořád, příkopy ve společnosti jsou velmi hluboké. Co se týče svobody názorů, je to taky velmi divoké. Lidé tíhnou k autocenzuře, politici mají lehké sklony k cenzuře, možná už ani ne lehké. Názorový oponent, a to se týká obou stran, dostane nálepku, čímž je odlidštěn. Najednou je z něj třeba dezinformátor. A tím pádem už s ním není nutné polemizovat, mluvit, je potřeba ho zavrhnout. Může to vést k ještě většímu prohlubování sociálních pnutí, která zažíváme. To nálepkování je mimochodem stejně nebezpečné jako svazáctví.

Jaká by podle vás byla ideální společnost?

Společnost lidských bytostí. Myslím si, že jsme se od lidství hodně vzdálili. Vrcholní politici bohužel nejdou příkladem, jejich vyjádření jsou mnohdy až šokující ve smyslu nevychovanosti či neslušnosti. A přitom jsou to lidé, kteří se před volbami zaklínali slušností. Svým vystupováním inspirují dav i některé novináře, aby se chovali stejným způsobem. Takže je potřeba si na to dát pozor a rozhlédnout se kolem po opravdu slušných lidech. Najít je ale bude asi velmi těžké.

Když se vrátíme k vaší desce, písně z ní naživo zahrajete 4. listopadu na koncertu v pražské O2 areně. Už máte představu, jak to tam bude vypadat?

Je to tak, že milujeme akustickou podobu písniček, protože je tam prostor na jemnou komunikaci s publikem. Ale teď, po pěti letech půstu, se těšíme, až se na tom velkém výhřezu energie v O2 areně urveme z řetězu. Moc se těším, věřím, že si to obrovsky užijeme.

S kouzelníkem Žitem jste už skoncoval?

Dávno. Byl to megalomanský umělecký projekt, který se obchodně nepodařil. Dokonce ho ani nebylo možné naplno rozjet, protože chyběl velký kapitál, který byl přislíbený, ale nikdy nepřišel. Tím pádem bylo nutné vystřízlivět a říct si – aha, tento projekt je třeba zastavit. Celé to mělo vyvrcholit filmem, proto jsme do toho šli. Nakonec se ale nepodařilo ani odžít celý ten děj, takže film by byl stejně zbytečný.

Zdroj: Youtube

A co muzikály? Pracujete na nějakém?

Příští rok uvedeme v obnovené premiéře muzikál Tajemství. Jeho původní verze byla malinko šitá horkou jehlou, takže se k němu vrátím a více jej propracuju. A hlavně dlužím sobě, dílu a publiku přepracovat a dokončit Klíč králů. Idea tohoto muzikálu byla nádherná, bohužel jsme se zavázali k jeho premiéře dřív, než byl hotový. A v důsledku toho jsem ho úplně nestihl dopsat. Optimální nebyla ani jeho forma, protože to téma je filozoficky hluboké a v rámci rockové opery, kde se jenom zpívá, člověk neměl čas zaregistrovat všechny odstíny slov, analogií, podobenství a obrazů, které tam byly velmi důležité. Takže vezmu umělecké kladivo, rozbiju to napadrť a znovu sestavím, ale spíš jako Krysaře. To znamená, že v Klíči králů se budou střídat mluvené pasáže s hudbou, tím pádem bude děj pochopitelnější, plynulejší a jeho poselství srozumitelnější.

Není pro umělce bolest rozbíjet něco, co udělal?

V případě Klíče králů ne, protože jsem jej tvořil bez odstupu. V podstatě to probíhalo tak, že se udělala píseň, okamžitě šla na jeviště, všichni čekali na každou stránku textu, to znamená, že jsem prožíval sprint v transu. Ale když ten odstup máte, řeknete si – tohle je moc dlouhé, tady by šlo udělat ještě něco jiného, tohle by šlo říct srozumitelněji… Ten muzikál je teď taková socha bez hlavy, nahrubo tesaná. Takže jí tu hlavu dosadím a vycizeluju detail, aby člověk mohl některé věci vnímat i podvědomě.

Kdy se dočkáme výsledku?

Do Klíče králů se začnu pouštět až v příštím roce. A dokud nebude hotový, nezavážu se k žádnému termínu uvedení, protože když jsem to udělal, málem všechno skončilo úmrtím autora na stres a infarkt. Tohle už nikdy nepřipustím. Tvořením chci bavit sebe i publikum.

Když jste teď usilovně makal na desce, čím se odreagujete?

V zimě se chodíme každou neděli s velkou partou otužovat. Je to krásné v rámci pospolitosti i zdraví. Jinak třikrát týdně cvičím. Ke všemu jsem si udělal pilotní průkaz a začal jsem létat ultralehkým letadlem. Neuvěřitelně mě to baví. Dřív mě bavilo závodit, což mi teď nedává - vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům i požírání času – žádný smysl. Ale létání mi smysl dává, paradoxně je to levnější koníček než závodění v autě. Je to krásné, když máte křídla. Podporuje to v osobnosti nadhled.