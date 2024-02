Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller opouští kapelu Lucie. Všechny nasmlouvané koncerty do konce letošních letních prázdnin ale ještě společně odehrají. Koller má vazby na jižní Moravu. Na Břeclavsku koupil před lety dům se zahradou, a to přímo v Mikulově.

David Koller. | Foto: Deník/Michal Bílek

Lucie pak bude fungovat dál, připravuje nové album. Kapela to oznámila na svém facebooku. Historii této významné české kapely rozpady i comebacky lemují.

„Rozcházíme se v dobrém," uvedla skupina. „David by se rád věnoval především svojí kapele a rodině. Lucie jede dál, připravuje nové album a oslavy čtyřicátých narozenin," dodala. Kapela v dobách své největší slávy překonávala rekordy v prodejích desek a čtyřikrát vyhrála anketu Zlatý slavík. Na přelomu tisíciletí se nadlouho odmlčela.

Třiašedesátiletý Koller je zásadní osobnostní české hudební scény. Vedle Lucie je znám například z kapel Kollerband, Jasná páka či Pusa. Produkoval rovněž alba Oskara Petra, Mira Žbirky a Lucie Bílé či skupin Alice, Walk Choc Ice nebo Plexis. Společně s výtvarníkem Davidem Černým a filmařkou Alicí Nellis stál za vybudováním kulturního centra MeetFactory, otevřeného v roce 2007.

Proslul i jako břitký kritik společenských poměrů. V roce 2003 byl spoluautorem výzvy S komunisty se nemluví a deset let nato upozorňoval před volbami na rostoucí vliv komunistů. Společně s Bárou Polákovou vypustil v roce 2012 do světa ostrou píseň proti politické garnituře s názvem Sami. V prezidentských volbách podpořil Petra Pavla.

Lucie první koncert odehrála 13. února 1986. Senzací se kapela stala především po revoluci. V nové formaci se sešly výrazné typy - excentrický kytarista Robert Kodym, basista P.B.CH., klávesista Michal Dvořák a Koller jako jeden z nejkvalitnějších bubeníků a zpěváků své doby.

Prapůvodní Lucii založil Kodym s P.B.CH., měla módní novoromantický háv. Pravá Lucie vznikla, až když do ní přišli Koller a Dvořák. Koller měl za sebou působení ve Společnosti Leška Semelky a skupině 5P Luboše Pospíšila, hrál také s Jasnou pákou, Žentourem či Blue Effectem.

Zdroj: Youtube

Na podzim 1987 Koller nazpíval skladbu Pár fíglů, dnes známou pod názvem Šrouby do hlavy. Jako první singl Lucie vyšla u Supraphonu v nákladu 1200 kusů a skupině otevřela dveře do médií. Debutová deska Lucie z roku 1990 trhala prodejní rekordy. Lucie vyprodala Lucernu a vydala druhou desku In The Sky, za niž následující rok získala první ceny Akademie české populární hudby.

Turné In The Sky se však už neslo ve znamení blížícího se rozpadu, který nastal v roce 1992. Koller s Kodymem se o rok později setkali při natáčení filmu Jana Svěráka Akumulátor 1, což naznačilo návrat kapely. Basáka P.B.CH nahradil Slovák Marta Minárik.

Zdroj: Youtube

Velký comeback a muzikantský vrchol přišel v roce 1994 s deskou Černý kočky mokrý žáby. Ke spolupráci na ní si Lucie přizvala Ivana Krále, muzikanta se zkušenostmi od Patti Smithové či Iggyho Popa, který nahrál spoustu kytar, napsal dva hity a udělal z alba dílo, které dodnes vítězí v anketách o nejlepší porevoluční domácí desku. Kapela i s Králem to symbolicky podtrhla v létě 1995 vystoupením na největším domácím koncertu - na strahovském stadionu jako předkapela Rolling Stones před 130 000 diváky.

Na čtvrtém albu Lucie s názvem Pohyby z roku 1996 se výrazně projevila i Lenka Dusilová. V roce 1998 přišla na svět skladba Medvídek, vánoční koleda o medvídkovi z Bogoty plném kokainu, jež se stala největším hitem z alba Větší než malé množství lásky.

David Koller si v minulosti hrábl na dno. Bylo to v letech 1988 až 1992, říká

Po odchodu Minárika se do kapely vrátil P.B.CH. Album Dobrá kočka, která nemlsá z roku 2002 se stalo na dlouhá léta "labutí písní Lucie" co se řadových desek týče. Po koncertu Lucie v opeře, kde hráli se symfonickým orchestrem, kapelu v roce 2003 opustil Michal Dvořák, kterého zastoupil Tomáš Vartecký. A poté oznámil svůj odchod David Koller. Lucie se na dlouho odmlčela.

Její muzikanti se na pódiu znovu sešli na konci roku 2012. A o dva roky později kapela na turné už zase vyprodávala největší haly v Košicích, Bratislavě, Ostravě, Brně a Praze.