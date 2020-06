David Koller říká: „Klip je celý střihový, však se nedalo hrát. Je to o tom, že Velký bratr nikdy nespí a vidí tě nejenom na silnici, na ulici, měří ti rychlost, teplotu a určitě si tě může kdykoliv poslechnout z tvého telefonu, mrknout do smsky, mailu a podobně. Už jsme to tady měli a je to pořád horší. Vadí mi ta ztráta soukromí, což zpravidla předchází ztrátě svobody, jak vidíme v přímém přenosu třeba v Číně a nejenom tam.“

Klip vznikal v nejužším možném pracovním kruhu. Režie se ujal Vít Hradil, který k natáčení sdělil: „Klip vznikal v době přísnější karantény. Všechno bylo jen o nás dvou a byl to vyloženě hodně komorní průběh natáčení. Já, kamera a David. Nic víc.“

Klipová novinka My se vám ozveme hojně využívá archivní záběry z instruktážního filmu, který zachycuje způsoby sledování nepohodlných osob z předrevolučních let. Bohatý archiv záběrů od sedmdesátých let minulého století až po rok 1989 k užití uvolnila Paměť národa a komerční archivy v USA.

Režisér Vít Hradil popisuje vznik celého klipu: „Ze záběrů na mě šla tíseň, a ta se stala pro mě stěžejním prvkem. Song nás ale pořád vracel k tomu podstatnému. Ke ztrátě soukromí. O to nám s Davidem šlo, na to jsme chtěli upozornit. A na tom se začalo stavět. Nic z toho, na co poukazujeme v klipu, samozřejmě není žádná novinka. Nesnažíme se tím otvírat oči, sdělovat něco, co by mělo vyvolat uvědomění si něčeho nového. Vůbec. Jen si myslíme, že není od věci na tyhle věci nezapomínat.“

QR kód v podobě Kollerova obličeje

Ztráta soukromí je stěžejním pocitem singlu My se vám ozveme. Klip se snaží přiblížit to, jak jsme o soukromí přicházeli před desítkami let a jak o ně snadno přicházíme dnes, v „digitální“ době.

Grafický prvkem sjednocujícím aktuální tvorbu se stal QR kód v podobě Davidova obličeje. Při načtení QR kódu, který najdete na plakátech, tričkách či uvnitř klipu, se dostanete na speciální podstránku, na níž bude David Koller postupně uveřejňovat nové singly a videoklipy.

Videoklip na My se vám ozveme na Youtube:

Koncertní plány Davida Kollera a jeho skupiny, tak jako i ostatních hudebníků a umělců, zasáhla bezpečnostní a zdravotní opatření probíhající v jarních měsících v celé zemi. „V našem nabitém koncertním kalendáři nezůstal kámen na kameni. Připravili jsme však spolu se spřátelenými pořadateli koncerty nové, pro omezený počet návštěvníků. Z úvah nad situací vzešel i nápad koncertů na vinicích. Věříme, že naše fanoušky potěší. Koncertovat budeme i v Praze v Jazz Docku, kde to máme rádi,“ říká Kollerův manažer Tomáš Staněk.

Skladby Chci zas v tobě spát, Amerika, Gypsy love, novinka My se vám ozveme a další Davidovy hity z celé jeho hudební kariéry zazní v létě zcela nezvykle na vinicích, a také hned čtyřikrát za sebou v pražském klubu Jazz Dock.

Letní koncertní termíny:

5. 7. Sonberk – Vinařství Sonberk

10. 7. Valtice – Chateau Valtice

11. 7. Mladá Boleslav – amfiteátr

12. – 15. 7. Praha – Jazz Dock

17. 7. Ostrava – Slezsko ostravský hrad

18. 7. Pardubice – Automatické mlýny

24. 7. Třebívlice – Vinařství Třebívlice

25. 7. Malá Skála – Live! Léto 2020

28. 7. Praha – Doupě Mekyho Žbirky

31. 7. Přehrada Les Království (Dvůr Králové)

14. 8. Znojmo – Lahofer – Hudba na vinicích

20. 8. Vysoké Mýto – Slavnosti

21. 8. Liberec – Lidové sady

22. 8. Velké Pavlovice – Vinobraní

26. 8. Praha – Střelecký ostrov

27. 8. Brno – Špilberk

