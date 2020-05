V sobotu 16. května se uskuteční benefiční on-line koncert. Zahrají na něm děčínské kapely.

Děčínské kapely podpoří Lékaře bez hranic | Foto: archiv organizátora

S postupující pandemií koronaviru se vzedmula i vlna solidarity, která nemá obdoby. Lidé se zapojili do pomoci různými způsoby od šití a rozvážení roušek přes nakupování pro seniory až po podporu těch, kteří se pohybují v první linii. „Chtěl jsem také přispět svou troškou do mlýna. Ideálně tím, co mi jde nejlépe, a to je hudba,“ řekl děčínský muzikant Ladislav Benda. Rozhodl se proto zorganizovat on-line benefiční koncert.