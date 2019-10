Poklidná vesnička na úpatí Lužických hor se stala před několika lety útočištěm, kam jezdil Karel Gott nabírat síly. Na okraji Doubice si postavil chalupu, na kterou pravidelně jezdil. I tam jej ale jeho věrní fanoušci našli.

Chodil na procházky, zašel do některé z místních hospod na pivo. Karel Gott si užíval volna v Doubici jako všichni ostatní chalupáři. „Fungoval mezi námi úplně normálně, zapojil se do života ve vsi,“ řekl starosta Doubice Jan Drozd. Také podle dalších Doubických mezi místní zapadl a bylo milé jej potkat na procházkách nejen ve vesnici, ale i na loukách a v lesích nad vsí.

„Nikdy jsem nepotkal tak slušného člověka, jako byl Karel Gott. První slova, která mě napadnou, když se řekne Karel Gott, je slušnost a hodnost. Když se s ním člověk loučil, tak mu třikrát popřál krásný den,“ podělil se o vzpomínky na zpěváka Filip Molčan z Doubice, který se s ním naposledy setkal na konci prázdnin u místní kapličky. Tehdy sem s Gottem dorazili také filmaři, kteří natáčeli dokument o jeho životě.

V Doubici si Gott chalupu postavil před dvěma roky. Do vesničky, ve které normálně žije okolo stovky lidí, najednou začaly proudit zástupy Gottových fanoušků. Ti chtěli na vlastní oči vidět, kde bude slavný zpěvák trávit své volné chvíle. Kvůli obrovskému zájmu dokonce musela obec dát do uliček vedoucích ke Gottově roubence zákaz vjezdu.

Zlatý slavík proto ze začátku do nového domu ani příliš často nejezdil, využívat jej začal až poté, kdy opadla úvodní hysterie fanoušků i médií. O to více si pak klidu užíval. Nabíral zde další síly při boji s nemocí i na koncerty, kterých se nechtěl vzdát. A právě u chalupy na okraji Doubice se objevily už během středy první svíčky. „Zřídili jsme u kostela pietní místo, které je volně přístupné a kde se může panu Gottovi každý poklonit,“ uvedl starosta Doubice Drozd.

O co častěji jej mohli potkat v poslední době lidé v Doubici, o to vzácnější byla vystoupení Karla Gotta. Na Děčínsku měl za posledních deset let jen dva koncerty. Ten poslední se uskutečnil před dvěma lety na Dymníku, v létě 2010 zazpíval společně s Evou Urbanovou na děčínském zimním stadionu. Část výtěžku z tohoto koncertu putovala na pomoc lidem, které jen krátce před tím zasáhly ničivé bleskové povodně.

„Byl to mimořádný a mimořádně respektovaný člověk. Děčínský koncert byl prvním z celé šňůry, vyzkoušeli jsme si na lidech, jak budou na jednotlivé části koncertu reagovat,“ řekl Jiří Rous, který v roce 2010 pořádal poslední koncert Karla Gotta v Děčíně.

Výjimečný člověk

Podle Rouse byl Gott neskutečně galantní a šaramantní muž. „Byl hrozně hodný. Měl jednu obrovskou smůlu, že se na něj přisála spousta lidí, která na něm vydělávala. Moc se mi k tomu dneska vyjadřovat nechce vzhledem k tomu, jak byl výjimečný,“ dodal Rous.

Velkým překvapením pak byla účast Karla Gotta před třemi lety na předávání ocenění nejlepším závodníkům při Houmrově triatlonu v Jiříkově.

„Účast Karla Gotta byla dílem vůle skvělých lidí, kteří nám pomáhají a drží palce, a především se uskutečnila díky tomu, že pan Karel Gott je prostě úžasný. Atmosféra ve chvíli jeho příchodu na pódium, kde vylosoval vítěze letenky na Havaj, byla neopakovatelná a strhující. Pokud můžeme, tak bychom chtěli ještě jednou mistrovi obrovsky poděkovat. Radost, kterou vyvolal u všech přítomných, byla opravdu obrovská,“ prohlásil tehdy s úsměvem ředitel závodu Vladimír Dykast.