Texaská rodačka Janis Joplinová se stala legendou, přestože po ní zůstalo jen pár alb. To poslední vyšlo, když už nežila, a neslo název podle její přezdívky: Pearl.

Divoženka s hlasem jako brus vtrhla na americkou hudební scénu v polovině šedesátých let a jedním tahem smetla všechny své konkurentky. A to nejen bělošky, ale i Afroameričanky, které na podobnou muziku měly patent.

Útěk do Friska

Soul neboli písničky s duší a poselstvím získaly v Janis Joplinové jedinečnou tlumočnici. Ray Charles i Aretha Franklin byli geniální, ve světě černošského rhythm and blues se však nikdo nedivil, že jim to tak zpívá.

Janis byla první bílou interpretkou, která hájemství „černých“ hlasů pokořila. Jasně se to ukázalo na asi nejznámější písni z jejího repertoáru Piece Of My Heart.

Tu přece původně nazpívala Erma Franklinová, Arethina starší sestra. Ale kdo by si na to dnes vzpomněl? Kdykoliv chtějí rádia navodit náladu „zlatých šedesátých“, sáhnou po nahrávce „Joplinky“ té nevzhledné a bledé holky z Porth Arthuru, která byla středostavovskou dcerou inženýra a univerzitní úřednice.

Poté, co Janis v době svých dvacátých narozenin utekla z Texasu do San Franciska, prošla si klasickým životem „on the road“. Ostatně autor stejnojmenné novely Na cestě Jack Kerouac patřil k jejím prvním vzorům, stejně jako celé hnutí beat generation, přes které se dostala k deskám starých bluesmanů.

Zároveň s tím však mladá bohémka objevila drogy. V éře psychedelie a zvláště ve Frisku, jež bylo základnou „tripových“ kapel jako Grateful Dead či Jefferson Airplane jim začínající zpěvačka těžko mohla uniknout. Když se o dva roky později vrátila na skok domů k rodičům, vážila čtyřicet kilo. Tak proměnily kdysi oplácanou studentku technické školy alkohol, pervitin a později bohužel i heroin.

Tradice i lety mimo

Žila po způsobu dávné císařovny blues Bessie Smithové, jejíž inkarnaci připomínala a která v časech své největší slávy dokázala „urazit“ několik lahví ginu denně.

V komunitě hippies v sanfranciské čtvrti Haight-Ashbury se dala Joplinová dohromady s muzikantskou partou, jež si říkala Big Brother And The Holding Company. S ní v roce 1967 natočila první album krátce poté, co na sebe strhla všechnu pozornost na Monterey Pop Festivalu jedinečnou verzí staré bluesovky Ball And Chain.

Střípky tradice ve spojení s metamfetaminovými lety mimo a rockovým tahem na bránu se pro novou generaci ukázaly být mocným lákadlem. V červnu 1968 se Janis prvně objevila v televizi, načež se s kapelou pokusila nahrát živé album. Ona sama z toho vyšla dobře, její spoluhráči však na desce Cheap Thrills nezněli příliš sehraně.

Cesty „Big Brothera“ a vycházející hvězdy moderního soulu se tudíž rozdělily. V létě roku 1969 natočila Joplinová v New Yorku svou první sólovku, která stála v ostrém kontrastu s tím, co se dělo v uplynulém období. Elpíčko sice neslo psychedelický název I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, ale jinak šlo o vědomý odklon od tehdejšího šílenství. Najednou tu byla dospělá interpretka, která spíše než na hipícké jamování navazovala na dámy typu Niny Simone.

Nemáš co ztratit?

V srpnu téhož roku představila Janis svůj nový projekt na třídenním „svátku míru a lásky“, jenž vešel do dějin jako Woodstock. Její výkon bohužel poznamenala skutečnost, že se během desetihodinového čekání na vystoupení nadopovala heroinem i jinými látkami.

Vstup do další dekády oslavila Joplinová účastí na zvláštním turné Festival Express. Ve speciálním vlaku procestovala s bandou kolegů Kanadu a pařila tak, že s ní jen málokdo dokázal držet krok. Montrealský bard Leonard Cohen o ní napsal píseň, Kris Kristofferson jí přenechal countryovou baladu s pověstným veršem „svoboda je jen jiný výraz pro to, že nemáš co ztratit“.

Janis Joplinová však ztratila víc než dost. 4. října 1970 byla nalezena mrtvá v hollywoodském motelu poblíž místa, kde točila novou desku. Pitva prokázala předávkování heroinem ve spojení s nadměrným pitím. Dost možná jí někdo přítelkyně? dal moc silnou dávku. Měsíc předtím podobně zahynul Jimi Hendrix. Jimu Morrisonovi zbýval necelý rok života. Všem bylo v době jejich smrti pouhých sedmadvacet let.