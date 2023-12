V březnu ti bude čtyřicet. Ve Spojených státech žiješ a pracuješ od roku 2009, čili sis tam letos odkroutil už čtrnácté léto. Je to málo, nebo moc?

Tak akorát na to, aby se člověk odpoutal od prostředí, ze kterého pochází, a ještě dostatečně nezakořenil v cizí půdě. New York je takových případů plný. Láme se to asi po deseti letech. Pak už máš dostatek zkušeností, abys mohl být malinko jiný, než když jsi do Ameriky přišel. Ale pořád to není ono, jejich kultura je zkrátka trochu jiná. Vždycky říkám, že na Krtečka oni nekoukali. A to je něco, co se nedá dohnat. Někdy kolem toho desátého jedenáctého roku jsem měl trochu krizi. Ale už jsem si to vyjasnil.

Občanem USA ses stal dřív, než ses tam reálně mohl začít cítit doma.

Občanství jako takové, tedy modrý pas, jsem získal po deseti letech. Naštěstí jsem na něj byl psychicky připravený. Jednak jsem předtím podstoupil všechna ta kolečka, od uměleckého víza přes zelenou kartu až po samotné občanství. A zadruhé jsem celou dobu pracoval. Dělal jsem muziku, takže v momentě, kdy mi bylo sděleno, že v Americe můžu zůstat natrvalo, jsem to vděčně přijal jako logické pokračování své cesty. Máš ale pravdu, že identita občana se tvoří hrozně dlouho.

Kdosi mi popisoval, jaká dobrodružství bývala spojená s tím, když jsi přijel do Čech a sháněl tady hammondy. Pořád je jich u nás k dispozici tak málo?

Teď už to naštěstí tak dobrodružné není. Stačí říct, aby mi je přivezli. Za poslední léta se to v Česku o hodně zlepšilo, nástrojů je tady k mání poměrně dost. Sympatický blázen Robert Vašíček je sem dokonce dováží a v pražském studiu Faust Records jich má hned několik. Dobrodružství začíná, když třeba s Gregorym Porterem vyrazíme do Estonska nebo Azerbajdžánu. V takových místech se hammondy shánějí těžko.

Vzpomínám si, že když jsme párkrát hráli v Rusku, což se už pravděpodobně nikdy nestane, jel za námi jeden týpek s varhanami tři dny až ze Sibiře. Frajer, co měl dva zuby, dlouhé vlasy – a ty varhany byly úplně pokryté autogramy slavných muzikantů. Dr. Lonnie Smith, Joey DeFrancesco… Podepsal se mu na ně kdekdo, protože to byly jediné hammondky, na které se v Rusku dalo hrát. Celou dobu je měl někde schované a vždycky je přivezl každému, kdo o ně požádal.

Hammondy kolem sebe sdružují určité typy lidí, kteří ten zvuk milují a o své nástroje oddaně pečují. Často jde o vyložené kutily, takže ti často dorazí na scénu instrument, který je nějak upravený. Třeba má efektovou smyčku, nebo přidělané midi. V takových okamžicích pokaždé co nejpokorněji poprosím, aby mi všechny podobné vymoženosti povypínali a nechali jen to, co tam nutně musí být.

Zdroj: Youtube

Ona je to vlastně starožitnost. Rozhodně nejde o nic, co by bylo kdovíjak cool a trendy.

Dneska už to zase cool je. Digitálem se hammondky nedají nahradit, ačkoli v Japonsku je vyrábějí. Nicméně nástroje, na které hraju já, pocházejí třeba až z padesátých let. Člověk by mohl říct, že se zvuk elektrických varhan přežil, ale ono to tak není. Je to něco jako džíny. Tak bezvadný kus oblečení nikdy nemůže vyjít z módy.

Z umělé inteligence strach nemáš? Opravdu ten sound nelze nahradit něčím neživým?

Já se věnuju i spoustě jiných věcí: především produkci a moderní hudbě, popíku, chemičtějším zvukům. Ale hammondy na vymření nejsou. Jednak je docela komplikované se k nim vůbec dostat. Další věc je naučit se na ně hrát, ono je tam strašně moc hejblátek. Je to podobné jako s vinyly: dneska už zase strašně jedou, a přitom jednu dobu to byla mrtvá technologie. Dobré nápady se vracejí. Popravdě si myslím, že nás umělá inteligence tlačí do situace, kdy vydrží jen ti nejlepší. Je to nepříjemné, ale zrovna v umění nás to nutí vymýšlet nové cesty.