Dokázal si udělat sám ze sebe srandu, říká o Gottovi zpěvák Zonyga

/FOTOGALERIE/ Naposledy v březnu zazpíval Karel Gott v Brně, další vystoupení už nepřidá. V noci na středu podlehl leukémii. Na koncertě v DRFG aréně vystoupil s největší českou hudební hvězdou také Jiří Zonyga. „Setkal jsem se s ním za svůj hudební život vícekrát. Byl to velice příjemný pán, na nic si nehrál. Je to strašná rána, nejen pro ty, co ho znali,“ říká zpěvák z Lanžhota na Břeclavsku.

Brno 9.3.2019 - koncert Karla Gotta v brněnské DRFG aréně | Foto: Deník / Attila Racek