„Píseň Letím je opravdu autobiografie a přesný popis mého rozpoložení, kdy jsem šel v noci po Praze – nad ránem, mezi různými divadly, projekty, nádražími, dálnicemi – a nejvíc ze všeho jsem chtěl ležet v trávě pod Tatrami. Člověk nemusí mít hned kroj, nebo turistickou značku vypálenou na čele, a přesto má chuť dotknout se v tom všem chaosu a stresu jakési pradávné čistoty a odletět si někam, kam na něj nikdo nedosáhne. No, a k tomu si pusťte krásnou českou písničku Hádala se duše s tělem a máte to. Vždy obaluju do slov a melodie to, co se ve mně aktuálně děje. Vždy, když se to stane, tak to snadno začne a pak je těžké a zajímavé dát tomu ten správný tvar a pointu,“ říká původem Slovák Dušan Vitázek, který už léta působí v Městském divadle Brno.

Na albu se střídají česky zpívané songy s těmi slovensky zpívanými. Na jejich aranžmá se podílela celá kapela? A dostala tím pádem některá z vašich písní úplně jinou podobu, než jakou měla na začátku?

Tohle je zázrak, protože k albu Letím nevzniklo žádné demo. Zkrátka jsem s každou písní přišel do zkušebny, řekl klukům její příběh, její podstatu a atmosféru, chvíli jsme debatovali o tom, kdo by ji mohl zpívat ze světové hudební scény, a pak jsme ji spolu zahráli v podstatě na druhý třetí pokus tak, jak je na desce. Doteď mám z toho husí kůži, že se to povedlo právě takhle. Opravdu neopakovatelné. Říkám si, že se to už takto třeba nikdy nepovede. Navíc, všechno zní přesně tak, jak mi znělo v hlavě, když to ve mně vznikalo.

Původně jste s písněmi jezdil po Česku a Slovensku – hrál jste je jen s kytarou. Jaká to pro vás byla zkušenost? Potřebuje k tomu člověk nějakou zvláštní dávku odvahy či smělosti?

To je dobrá otázka. Člověk musí asi umět všechno zahodit, všechny předsudky. Je to o krásném bláznovství, pokoře a návratu „nohama na zem“. Dotknutí se sám sebe od čisté nuly. Je to vzrušující a dobrodružné. Takový řízený sešup od dvou Thálií na hranu buskingu (Thálie herec získal za výkony v muzikálech Hair a Jekyll & Hyde, pozn.). Člověk v sobě okamžitě objevuje nové principy, nová slova. Je to svoboda.

Čas koronaviru jste dokázal smysluplně zužitkovat. Co bude dál – existuje šance, že k desce uspořádáte i koncerty s kapelou? A co vás, až to situace dovolí, čeká v divadle?

Jasně! Koncerty budou. Už teď, díky všem mým dosavadním aktivitám mám nabídky na hraní na krásných akcích. Těším se na Evropské hry handicapované mládeže na Náměstí Svobody v Brně. Tam budeme doprovázet talk show Jana Krause podobně jako jeho syn David v televizním formátu a pak ještě odehrajeme koncert s autogramiádou. Taky se moc těším na Letní slavnost do Znojma. Vše bude přibývat na mých stránkách www.duasnvitazek.cz. V divadle jsem do zásoby nazkoušel úžasně vtipný muzikál První rande a moc se těším na Zamilovaného Shakespeara na letní scéně Městského divadla Brno. Snad všechno vyjde. Hlavně věřit a nezastavit se.