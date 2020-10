Jeho matka pocházela z Jávy, otec Jan Van Halen byl Holanďan. Edward Lodewijk Van Halen, jak znělo Eddieho celé jméno, přišel na svět v Amsterdamu, ale když mu bylo sedm let, přestěhovala se rodina do kalifornské Pasadeny. Tady budoucí rocker spolu se svým starším bratrem Alexem objevil kouzlo americké muziky – i když ze začátku oba docházeli na hodiny klasické hry na klavír.

Bleskurychlá jízda

Na vysoké škole dokonce Eddie pravidelně vyhrával klavírní soutěže. Více než Bach a Mozart ho ale přitahovaly bicí a Alexe zase elektrická kytara. Nicméně brzy si nástroje prohodili. Když Eddie slyšel, jak jeho brácha na bubny válí, rozhodl se, že raději zkusí udělat díru do světa jako kytarista.

To se mu, jak známo, povedlo. Dnes je Eddie Van Halen považován za jednoho z největších hudebních inovátorů. Jeho výkon v slavném instrumentálce Eruption byl časopisem Guitar World zařazen mezi sto nejlepších kytarových sól na světě.

Sám tvrdil, že za všechno, čeho dosáhl, vděčí nekonečnému tréninku. „Bratr šel v sedm večer na party a když se kolem třetí ráno vrátil domů, našel mě na tomtéž místě, kde mě nechal, když odcházel. Celou tu dobu jsem seděl na posteli a vybrnkával akordy.“

Roku 1972 založili sourozenci pod vlivem Erika Claptona kapelu Mammoth. Alex Van Halen se uvelebil za bicí soupravou, Eddie oslňoval diváky šílenými jízdami po hmatníku a bleskurychlými arpeggii. Ne náhodou svému stratocasteru říkal Frankenstein či Frankenstrat.

Na vlastní aparaturu bratři neměli, a tak si ji za padesát dolarů půjčovali od svého spolužáka Davida Lee Rotha. Eddie původně zkoušel zpívat, ale role frontmana ho nebavila, a proto nakonec navrhl Rothovi, ať se úlohy zpěváka ujme sám. V té době skupina začala používat název Van Halen.

Sólo pro Jacksona

Počátkem roku 1978 vyšlo kapele debutové album. Doteď se prodalo přes deset milionů kusů, ale tenkrát demosnímky – natočené na třístopý magnetofon Genea Simmonse z Kiss – nikoho nezajímaly.

Teprve když si nizozemského zázraku všiml v hollywoodském klubu Whisky A Go Go producent Mo Ostin ze společnosti Warner Bros., věci se daly do pohybu. Deska byla hotova během několika týdnů – a za chvíli už Eddie s Alexem předskakovali na turné skupině Black Sabbath.

Až do půlky osmdesátých let byli Van Halen nesesaditelnými králi tvrdého rocku. V roce 1985 se David Lee Roth vydal na sólovou dráhu a znovu se ke kapele připojil až roku 1996. Zajímavé zářezy mimo domovskou formaci měl i Eddie Van Halen. K nejpopulárnějším patří jeho kytarové sólo v skladbě Beat It z alba Michaela Jacksona Thriller. Spolupracoval také s Rogerem Watersem a Brianem Mayem z kapely Queen.