Novou skladbu Znova sa ma dotkni, podpořenou videoklipem, i nového člena představila v pondělí v Praze legendární slovenská kapela Elán. Fanoušky pozvala i na speciální koncert Elán 70 Rock Symphony, který se odehraje 7. února 2025. Ještě předtím se s nimi setká na čtyřech vyprodaných vystoupeních, přičemž se dvě z nich uskuteční v září v pražské O2 areně. „Každý koncert bude trochu jiný, ale vždy to bude Elán. Elán nikdy neskončí,“ prohlásil lídr Jožo Ráž.

Skupina má za sebou obdivuhodnou kariéru. Ani po tisících koncertů a množství písní na kontě ji hudba nepřestává bavit. Její členové při hraní stále pociťují vzrušení. „Když jdu do studia, je to stejné jako před dvaceti lety. Takže jediné, v co je třeba doufat, že to bude i nadále fungovat,“ uvedl Jožo Ráž.

Po boku jeho a dalších členů Elánu se novinářům představil nový klávesový hráč Pavol Bartovic, který zaplní místo po zemřelém Vašu Patejdlovi. V minulosti účinkoval s předními zpěváky, například i s Marikou Gombitovou, a byl součástí několika velkých hudebních projektů. „Vašo se nahradit nedá. Vašo zůstává v Elánu už navždy. Potřebujeme ale někoho, kdo bude hrát na klávesy. Živé ruce, které zahrají jeho party, protože my hrajeme zásadně jen živě,“ doplnil Jano Baláž.

Nová píseň jako předzvěst desky



Nová skladba Znova sa ma dotkni má všechno, co fanoušci Elánu už léta oceňují - kvalitní hudbu, silný text s výpovědí i příběh, se kterým se může ztotožnit doslova každý. Autorem hudby je dlouholetý člen Elánu klávesista Ľubo Horňák, text napsal jeden z dvorních textařů skupiny Juraj Soviar. „Nechci znít pateticky, ale je to určitě moje nejosobnější písnička. Pokud pomůže vám tak, jak pomohla mně, tak pak žádná ztráta není ztrátou a v životě nic neskončilo,“ řekl k písni Horňák.

Elán - Znova sa ma dotkni:

Podle Ráže je to pro Ľuba srdeční záležitost a jeho velmi intimní píseň. „Nazpíval jsem ji tak, jak byla, nijak jsem do ní nezasahoval. Ľubo ji složil pro svoji lásku, která ho opustila před pěti lety. Doufám, že se bude lidem líbit,“ podotkl.

Dodal, že skladba by měla být předzvěstí nové desky. „Až vyjde, tak vyjde, nedá se to plánovat. Zatím máme nový materiál jen v hlavě. Všechno záleží na Pánu Bohu, jaké impulsy nám pošle shůry. Za sebe musím říct, že jsem atypický autor. Nikdy jsem nic nepsal do šuplíku. Vždycky, když už je smlouva tři měsíce po vypršení všech lhůt a vydavatel hrozí, že nás bude pokutovat, sednu a něco vypotím,“ sdělil zpěvák, který už v roce 2018 oznamoval, že v Elánu končí.

Nakonec se tak nestalo. „Co říkám, myslím opravdu, a co se vyvine, je též opravdu. Život prostě věci mění. Pódium miluju, to je bez debaty. Publikum mi dává strašnou sílu do života, jsem na něm závislý,“ nechal se slyšet Ráž.

Vašovo zběsilé tempo



Zavzpomínal i na Vaša Patejdla. „Rok dopředu jsem věděl, co se stane. Upozorňoval jsem ho, ať zvolní. Vašo byl dobrák, všem všechno platil, bral všechny kšefty, hrál jak blázen. Jeho životní tempo ho prostě doběhlo a zabilo. Samozřejmě, člověk může doufat, že se ještě třeba stane nějaký zázrak, ale u něj bylo vše beznadějné. Modlil jsme se za něj, to ano, ale víc pro něj udělat nešlo. Volal mi dva dny před tím, než zemřel, aby se rozloučil. Rozhodně si přál, aby Elán pokračoval dál,“ sdělil frontman skupiny.

Svěřil se i s tím, co musí udělat, než vstoupí na jeviště. „Nemám žádné extra rituály. Dám si panáka, to je všechno, co potřebuju. Roky jsem závodil v autech a v životě jsem střízlivý nezajel čas. Přitom se pití zakazovalo, kontrolovali to, ale přesto jsem v sobě vždycky panáka měl,“ pravil zpěvák.

Podle něj se v životě kapely nic nezměnilo. „Jen jsme starší, to je smutné, ale jinak jsme stále veselí, plní života a odhodlání. Osobně třikrát týdně cvičím s fyzioterapeutem, abych byl ve formě a dokázal chodit. To je jasné, bez toho to nejde. A hlas - ano, před koncerty je třeba trénovat, ale já nejsem ten typ, co by to s cvičením zpěvu či muziky jako takové nějak přeháněl,“ doplnil Jožo Ráž.

Jeho dennodenní radostí je dát si navečer, v pět hodin, sklenku dobré irské whisty a zapálit si dobré kubánské cigáro. „Potom je mi bohovsky. Moje žena sedí vedle mě a dává si to samé. To je bomba. Jinak nechci od života nic. Jen chodím se psem do lesa, kde nikoho nepotkám, nechodím ani do hospody, protože lidé se se mnou chtějí fotit a pít, což se nedá vydržet. No a do těch pěti hodin dělám, co je potřeba. Starám se o to, abych přežil,“ usmál se Ráž.