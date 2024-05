Levandulová, Dívám se, dívám, S cizí ženou v cizím pokoji, Štěstí je krásná věc nebo Bude mi lehká zem. Těmito a mnoha dalšími songy proslul skladatel Petr Hapka, který svou hudbou oblažil i mnohé filmy či televizní seriály. Od jeho narození uplyne 13. května osmdesát let.

Petr Hapka. | Foto: ČTK

Byl synem operetní zpěvačky a malíře, mezi jeho příbuzné patřil i maďarský skladatel Franz Lehár. Na pražské konzervatoři studoval Petr Hapka hru na violu a zpěv. Než se začal naplno věnovat skladatelské činnosti pro film i televizi a psaní písní pro mnohé osobnosti populární hudby, prošel několika divadelními angažmá.

Mezi jeho úspěšné zářezy patří hudba k filmům režiséra Juraje Herze Holky z porcelánu, Den pro mou lásku, Deváté srdce, Panna a netvor, Upír z Feratu a Buldoci a třešně. Dodnes si drží popularitu i snímky jako Páni kluci, Krakonoš a lyžníci, Léto s kovbojem, Jak se točí rozmarýny, Tisícročná včela, Lea, Kráva, Fany, Fešák Hubert, Perinbaba, Kouzelný měšec či Hanele, na nichž se podílel. Na první dobrou jsou díky jeho skladatelskému umu rozpoznatelné i seriály jako Dynastie Nováků, My všichni školou povinní, Bylo nás pět, Prima sezona, Náměstíčko, Náves či Příkopy.

Génius, bohém i elegán

Ke zpěvákům a zpěvačkám, pro něž tvořil, patří Hana Hegerová, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Václav Neckář, Michael Kocáb, Richard Müller, Lucie Bílá či Jana Kirschner. S většinou z nich si i sám zazpíval. Naposled to bylo s Luciou Šoralovou, když připravovala album O lásce, cti a kuráži. „Petr byl génius a bohém. Jeden z posledních. Opravdová rozháraná umělecká duše. Jsem ráda, že jsem ho potkala, že jsem s ním mohla pracovat. Když jsme nahrávali duet Nachytaná v nedbalkách na mou desku, řekl mi, že to je poprvé v životě, kdy zpívá píseň někoho jiného. Necítil se být zpěvákem, pouze interpretem svých melodií, ale byl úžasný šansoniér," sdělila po jeho úmrtí Šoralová.

Mimořádně plodná a ceněná byla i Hapkova spolupráce s textařem Michalem Horáčkem, s nímž stvořil koncepční alba V penzionu Svět, Citová investice, Strážce plamene či Mohlo by tu být i líp, podílel se i na vzniku projektu Kudykam o duchovní cestě hrdiny Martina. Mezi šansony, které tento lyrikál obsahoval a které se později chytily i samostatně, patří Tante cose da veder či Havrani na sněhu.

O tom, že hudba byla Hapkova životní samozřejmost, promluvil pro Deník hudební publicista Miloš Skalka. „Kdyby nebyl geniální, nemohl by přece složit výtečnou muziku ke stovce filmů, televizních inscenací a seriálů, nemluvě o scénické hudbě pro divadlo. A pochopitelně o písničkách,“ poznamenal.

Petr HapkaZdroj: Deník/Jiří Koťátko

Podle něj byl Petr Hapka jedním z posledních autentických pražských bohémů a současně elegánů prvorepublikového střihu. „Mohlo za to samozřejmě rodinné prostředí, ale třeba i Oldřich Nový, jehož hodiny na konzervatoři navštěvoval. Kromě muziky miloval krásné ženy, děti, kočky a jízdu na motocyklu Harley Davidson. A toho všeho si vrchovatě užíval,“ doplnil.

Útržky not

Když letos v dubnu při koncertu v pražském Kongresovém centru vzpomínali na Petra Hapku zpěváci jako Vojtěch Dyk, Aneta Langerová, Michal Malátný, Kateřina Marie Tichá, Michael Kocáb, Štěpán Kozub a kapela Petra Maláska, dirigent Jan Kučera na jeho adresu pro Český rozhlas uvedl, že psal lehce punkovým způsobem. „Do studia přinesl na různých útržcích noty, ty se rozdaly muzikantům, vše se natočilo, ale orchestrální materiál pak většinou někde nenávratně zmizel,“ vzpomněl na svou někdejší spolupráci s Hapkou Kučera.

Zdroj: Youtube

Na aranžích písní se pro zmiňovaný koncert podíleli i Hapkův syn Haštal, na pódiu se objevila také dcera Petra, jejíž matkou je herečka Zora Ulla Keslerová (Fešák Hubert, Vítr v kapse, Řetěz, Líbáš jako ďábel). Když Petra Hapková před šesti lety prezentovala své album Kdo jinej než já, které je osobitým pohledem na tvorbu vynikajícího hudebního skladatele Petra Hapky, řekla: „Dlouho jsem se bránila šansonu. Necítila jsem se na něj a nemyslela jsem si, že bude moje čeština tak dobrá, že bych to zvládla. Když mi ale táta umřel, najednou jsem ho potřebovala slyšet. A taky by mi bylo strašně líto, kdyby jeho písničky zanikly. Tak jsem si vymyslela, ať žijou dál. Modernější, jinou formou. Přišlo mi to jako taková hezká úcta.“

Vzpomněla i na čas strávený s otcem, kdy byla přítomna zrození spousty hudebních děl. „Vždycky, když jsem přijela za tátou, byla jsem s ním čtyřiadvacet hodin denně. Když pracoval, tak pracoval, když ne, tak jsme se bavili. Strávila jsem ve studiu spousty hodin. Tam jsem spala pod pianem. Tam jsem občas řekla, že mám hlad. Byla jsem tam furt,“ doplnila.

Celkem Petr Hapka zplodil sedm dětí s pěti partnerkami. Zemřel v listopadu 2014, předtím se u něj projevila Alzheimerova choroba.