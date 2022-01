Karlovy Vary jako oblíbený cíl nejen filmařů. Emma Smetana točila v Puppu

Že jsou Karlovy Vary a mnohé budovy na jeho území velmi oblíbené mezi filmaři, je jasné. Místní zákoutí vyhledávají i další osobnosti. Například zpěvačka, herečka a moderátorka Emma Smetana si do svých klipů vybrala Karlovy Vary hned dvakrát. Naposledy se tak stalo u příležitosti příjemného songu By now, který nazpívala a natočila se svým partnerem Jordanem Haj. Videoklip měl premiéru na konci loňského roku a celý je natočen v Grandhotelu Pupp.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Emma Smetana a Jordan Haj si pro svůj společný videoklip opět vybrali Karlovy Vary, tentokrát Grandhotel Pupp. Repro Deník (z videoklipu) | Foto: Deník/ Redakce

"Každé natáčení, které se uskuteční v našem hotelu, nás samozřejmě těší, protože je to pro nás reklama. Jsme ve světovém povědomí i díky filmovému festivalu. Jací a zda-li se k nám letos umělci chystají, ale bohužel nemůžu říci. Jsem vázán mlčenlivostí," říká ředitel hotelu Pupp Jindřich Krausz. Vysvětlil, že oslovení bývá většinou z měsíce na měsíc. Jeden měsíc přijdou s poptávkou a za měsíc už natáčejí. Brno jako studnice plodnosti. Rodí se zde nejvíce dětí, matky ale stárnou "Co ale mohu prozradit, je, že se u nás nedávno natáčel snímek Cadaver v produkci Netflixu," doplnil ředitel Krausz. Vloni posloužil Pupp také pro natáčení českého snímku Stáří není pro sraby režiséra Tomáše Magnuska, kde si hlavní roli zahrál Jiří Krampol, Luděk Sobota, Jan Přeučil či Natálie Grossová. Film má v brzké době dorazit do českých kin. Jak Krausz dodal, Karlovy Vary nejsou pro Jordana Haje neznámé. Pochází právě odtamtud. Emma Smetana se o svém nejnovějším klipu rozpovídala i v podcastu Petra Šimůnka Trojka. Oba umělci chtěli se songem natáčeným v Karlových Varech uspět v Eurovizi 2022, která se bude v květnu uskuteční v italském Turíně. Za Česko byli ale nakonec vybráni We are Domi. Hřib je prý TOP 5 primátor. Jenže nikdo neví, kdo a jak ho do žebříčku vybral Oba partneři už před lety natáčeli v Karlových Varech klip k jiné písní, a to k Lost and Found, pro kterou si vybrali Thermal. Hotel chtěla nedávno využít i společnost Netflix, ale podle slov jeho ředitele Vladimíra Nováka není sanatorium kvůli rekonstrukci pro filmaře nyní právě atraktivní. "Důvodem je lešení, které stálo kolem hotelové věže. Na druhou stranu mohla být tato podoba hotelu ale využita pro některé apokalyptické scénáře," komentoval situaci s nadsázkou ředitel Novák s tím, že lešení ale postupně z věže už mizí. Během několika následujících týdnů by mělo být odstraněno už celé. O Thermal měly zájem speciální jednotky Díky rekonstrukci měli o Thermal ale zájem speciální jednotky Policie České republiky. Jednotka rychlého nasazení měla zájem cvičit v rozkopaném bazénovém zázemí. "Stav interiéru byl pro ně zajímavý, navíc by se nemohlo nic zničit," vysvětlil ředitel Thermalu. Filmaři kvůli rekonstrukci zatím o Thermal zájem nemají. Nabídky má ale od hudebníků, a tak se podle Nováka například rýsuje velký koncert na střeše hotelu, nepůjde však o tu nejvyšší na hotelové věži. To souvisí s plánovaným otevřením teras, které doposud veřejnosti nesloužily. "Má tu vystoupit jedna z předních českých kapel, projekt se ještě dolaďuje," doplnil Novák, který připomněl, že Thermal se v minulosti například objevil i v oblíbeném seriálu Rapl, a to hned v prvním díle, kdy se natáčelo ve vinárně Peklo.