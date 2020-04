Za svůj neuvěřitelně plodný život utržil tolik ran, že se nenajde jediný Afroameričan, který by tomuhle bílému chlápkovi z britského hrabství Surrey upíral právo zpívat blues. Eric Clapton je úkaz: fenomenální talent, jehož hru vypiloval a umocnil osud. A to není fráze – vždyť hudba byla lékem na všechny jeho trable.

Ležérní virtuos

Jen díky ní překonal počáteční odcizení, když ještě jako kluk zjistil, že jeho rodiče jsou vlastně prarodiče, kdežto jeho skutečnou matkou je mladá žena, kterou považoval za svou starší sestru. Porodila ho, když jí bylo šestnáct. Nikdy k ní nenašel cestu – zato objevil bluesovou a rockovou muziku, v níž potom předčil všechny kolem. Včetně svého učitele Johna Mayalla, v jehož kapele Bluesbreakers začínal.

Coby člen superskupin Cream a Blind Faith dosáhl Eric takové popularity, že se jeden čas psalo po zdech Londýna: CLAPTON JE BŮH. Dostal přezdívku „Slowhand“, ale pomalou ruku rozhodně neměl.

V sedmdesátých letech o sobě mnohdy ani nevěděl. Poničený zakázanou láskou k ženě svého kamaráda George Harrisona a zdevastovaný koňakem značky Hennessy přibral do repertoáru kokain a heroin. Výsledkem byla řada zmarněných let, během nichž se ale Clapton přesto dokázal hudebně posunout do oblasti nápaditého country-rocku. Ovlivněn skupinou The Band a samotářským kytaristou J. J. Calem pak natočil své nejpříjemnější balady a hity.

Na úsvitu let devadesátých, zrovna když se dostal z nejhoršího (o čemž svědčí skvělé živé dvojalbum 24 Nights), musel Eric čelit další tragédii. Jeho čtyřletý syn Conor při hře na honěnou vypadl z otevřeného okna v 53. patře newyorského mrakodrapu.

Z nepřestavitelné bolesti se zlomený otec pokusil vyzpívat v písni Tears in Heaven, hlavně však v méně známé skladbě Circus Left Town. Ta pojednává o posledním odpoledni, které s Conorem strávil. Tehdy si spolu zašli do cirkusu…

Jak naložit se ztrátou

Ozvuky té strašné události jsou ale ještě dobře patrné i na Claptonově experimentálním albu Pilgrim z roku 1998, které je prakticky celé jen o nakládání se ztrátou. Dnes má tenhle úžasný muzikant novou rodinu a na kontě řadu dalších alb v různých stylech: od poprocku přes blues a swing až po vánoční desku. Budiž mu to vše přáno. Jestli někdo dokázal, že hudba léčí, pak je to právě on.