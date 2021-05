Eurovize se letos vrátila po roční pauze způsobené pandemií covidu-19. Živým vystoupením během finálového večera přihlíželo 3500 fanoušků, kteří se předtím prokázali negativním testem.

Maneskin v dánštině znamená měsíční svit. Kapela název zvolila jako hold zemi, ze které pochází její hráčka na baskytaru Victoria. Skupina získala 529 bodů. Druhá skončila Francie a třetí Švýcarsko, jež vedlo po udělení bodů národními porotami.

"Rock’n’roll nikdy neumírá. Dnes jsme se zapsali do historie. Máme vás rádi," napsala kapela na twitteru předtím, než se z Rotterdamu vydala zpátky domů.

Kromě výkonu na pódiu ale po finálovém večeru začali fanoušci řešit záběry na členy kapely v předsálí, na nichž bylo vidět, jak se zpěvák Damiano David nahýbá těsně nad desku stolu. Podle některých to vypadalo, jako by šňupal drogy. David to okamžitě popřel a tvrdí, že jen zblízka kontroloval skleněnou desku stolu, protože ji kytarista Thomas Raggi rozbil. "Opravdu jsme proti drogám a kokain jsme nikdy neužívali. Jsme připravení nechat se otestovat, protože nemáme co skrývat," uvedl.

Zástupci Eurovize v prohlášení napsali, že kontroverzi už začali řešit. Zpěvák kapely podle nich souhlasil s tím, že dobrovolně podstoupí test na drogy.

Tiší a hodní

Jedním z prvních gratulantů byla italská vláda, která skupině Maneskin blahopřála na twitteru. Později se přidala například florentská galerie Uffizi, která Maneskin na sociální síti ocenila zvoláním "Jsme úplně bez sebe!," které je citací z refrénu vítězné písně nazvané Zitti E Buoni (Tiší a hodní). Přidala i Caravaggiův obraz Medusa ze svých sbírek a hashtag #Uffizirock.

Zdroj: Youtube

S písní Zitti E Buoni letos Maneskin vyhráli na písňovém festivalu San Remo, jméno však získali už v roce 2017, kdy se dostali do finále italské verze talentové soutěže XFactor. Frontman kapely Damiano David ale tento týden na tiskové konferenci vzpomínal, že skupina začínala hrát na ulici a že z jejího oblíbeného místa na římské obchodní tepně Via del Corso ji často vyháněli policisté.

Českou republiku v nizozemském Rotterdamu zastupoval zpěvák a tanečník Cristo, který je domácímu publiku znám spíše jako Ben Cristovao. Do finále nepostoupil.