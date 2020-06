Zádušní mši sloužil kněz Marián Pospěcha z farnosti Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Na úvod poznamenal, že by se těžko hledalo místo, které bylo s životem zpěvačky bytostněji spojeno než strahovská bazilika. „Je dobře, že můžeme být na místě, které ona milovala,“ uvedl. Na dálku pozdravil i zpěvaččinu matku Františku Bojanovskou (104), která se mše neúčastnila. Pospěcha během bohoslužby připomněl život zpěvačky, hovořil i o „vyčerpávajícím zájmu davů, který je draze zaplacen a vykoupen cenou, o které nikdo nemá ani potuchy“.

Při bohoslužbě zazněla dvakrát skladba Ave Maria, kterou měla Pilarová v repertoáru. Nejprve ji zahrál houslista Pavel Šporcl, později ji zazpívala zpěvačka Monika Absolonová. Na mši zazpíval také operní pěvec Adam Plachetka, na jehož koncertu měla letos v lednu Pilarová vystoupit jako host. Na závěr se se zpěvačkou za umělce rozloučil Vojtěch Dyk, kterého zpěvačka požádala, aby promluvil na jejím pohřbu. „Připrav se, chlapče, na mém pohřbu budeš mluvit ty,“ připomněl Dyk slova Pilarové. Zpěvačku poté označil za „velkého člověka a zároveň normální ženskou“.

Pohřeb jedné z největších hvězd české populární hudby se konal 18. března v pražských Řepích v kapli Domova sv. Karla Boromejského. Během nouzového stavu vyhlášeného kvůli infekční nemoci covid-19 se ho zúčastnilo jen jedenáct zpěvaččiných nejbližších. „Samozřejmě je smutné, že jsme se nemohli rozloučit ve chvíli, kdy smrt přišla, takže nevím, jestli by s tím byla spokojená. Ale určitě to, že se nás tady schází tolik, všichni její kamarádi, to musí každého potěšit – ať už nahoře, nebo dole,“ uvedl Šporcl.

Pilarové manžel Jan Kolomazník se rozhodl po skončení nouzového stavu uspořádat důstojnější poslední rozloučení při zádušní mši. Ta se smí v těchto dnech konat za účasti nejvýše 300 lidí. Většina přítomných na obřadu měla roušky, ale vyžadovány nebyly.

Zpěvačku pohřbí na brněnském Slavíně

Rodačka z Brna měla původně spočinout v rodinné hrobce, ale rodina se nakonec rozhodla, že zpěvačku po vyřízení nutných úředních formalit uloží na Ústřední hřbitov Brno, kterému se říká brněnský Slavín. Odpočívá tam mnoho slavných osobností – například herečka Vlasta Fialová, kapelník Gustav Brom nebo hokejista Augustin Bubník.

Zpěvačka s výjimečně velkým hlasovým rozsahem a dokonalým frázováním proslula hity jako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a den, Oliver Twist či Láska nebeská. Nejslavnější éru zažila v 60. letech s divadlem Semafor, kdy byla stejně populární jako Karel Gott, s nímž zazářila s duetem Dotýkat se hvězd v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Další slavné duety nazpívala s Waldemarem Matuškou.

Brněnská rodačka Pilarová zemřela v Domově svatého Karla Boromejského v pražských Řepích. V poslední době se potýkala s vážnými zdravotními problémy. Podle deníku Blesk nejzávažnější bylo selhání ledvin, jemuž nakonec podlehla.

Od Klause dostala medaili

Prvního Zlatého slavíka Pilarová získala v roce 1964, další v letech 1967 a 1971. Mimořádný Zlatý slavík k ní putoval na vyhlašování Českého slavíka 2014 kvůli skutečnosti, že v roce 1962 skončila na třetím místě, ale za dvěma muži, protože se nerozlišovaly kategorie. Celých dvanáct ročníků ankety Zlatý slavík, tedy až do roku 1973, ji fanoušci drželi na některém z prvních tří míst.

Pilarová se narodila 9. srpna 1939, na pódiích se pohybovala bezmála 60 let. Vydala desítky alb. Její zpěv obdivoval například spisovatel Josef Škvorecký, který pro ni napsali roli ve filmu Zločin v šantánu. Milovnici swingu a jazzu navíc překřtil na Evu „Fitzpilarovou“ podle Elly Fitzgeraldové. Velký úspěch zažila opakovaně například na rockovém festivalu v Trutnově v letech 2006 a 2009. V roce 2009 převzala od prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy.