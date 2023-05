Původně se věnoval hře na housle, poté na klavír, ale nakonec jej uhranul klarinet a posléze saxofon. Osmdesát let v úterý slaví rodák z Malenovic u Zlína Felix Slováček, rodným jménem Antonín. Přezdívku, pod kterou se proslavil, získal už ve škole podle kreslené postavy kocoura Felixe.

Saxofonista Felix Slováček slaví osmdesátiny. | Foto: Deník/Radek Cihla

Vraťme se v čase – jak vzpomínáte na dětství strávené v Malenovicích?

Jen v tom nejlepším, měl jsem krásné dětství a mládí. S bratrem jsme se prali jako psi, máma z toho byla nešťastná. Často na nás vzala prakl a pak brečela, že nás zbila. Už v té době jsem chodil do houslí, strašně mě to nebavilo a rodiče to mrzelo. Stejná situace byla s klavírem, hrůza. Začalo mě to zajímat až ve chvíli, kdy jsem mohl hrát, co jsem sám chtěl, ne to, co chtěli učitelé, tedy stupnice. Do základní školy jsem chodil kousek od baráku v Malenovicích a gymnázium jsem navštěvoval ve Zlíně. Po maturitě jsem chtěl po vzoru svého otce studovat medicínu, ale dostal jsem posudek, že nedávám záruku, že se budu doktořině opravdu věnovat.

Proč?

Tenkrát byla taková doba, že se dělaly posudky na lidi. Původně můj otec coby věřící člověk studoval teologii, ale po dvou letech poznal matku, a tak utekl na medicínu. Těžko by v té době mohl dělat kněze. Partaj chtěla mít jen lidi věřící v komunistickou ideologii, ne ve víru. A tak jsem to schytal.

Měl jste nějaký hudební předobraz v rodičích?

Ani ne, ale je fakt, že otec taky chodil do houslí. Jenže jednou si hrál se svým bráchou na kováře, podle vzoru jejich otce, a ten jej majzl kladivem do prstu, až z něj měl placku. Tím pádem pro něj hraní skončilo. A maminka si samozřejmě zpívala, měla ráda lidovku, cimbálovku, což jsem podělil po ní. Kdykoli se můžu postavit k cimbálu, tak tam utíkám. Muzika, která je pro jižní Moravu typická, je naprostý skvost.

Jak jste se vlastně dostal ke klarinetu? Kolik vám bylo let?

Asi šestnáct. Bylo krátce po válce a všichni jsme byli zblblí z Glenna Millera, jehož věci jsem hrál už na ten klavír. Jednou za mnou přijel kamarád, který už byl na konzervatoři, a připojil se ke mně na klarinet. Pak mi ho půjčil a ozval se tón, který mě uchvátil. Nastoupil jsem na tatínka, že bych chtěl taky klarinet. Nějaký sehnal, ale když ho viděla máma, chtěla ho vyvařit v horké vodě. Byl to hrozný nástroj, bůhví odkud. No a když to pak nedopadlo s tou medicínou, rozhodl jsem se pro studia na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Několikrát jsem byl zralý na vyloučení, byl jsem docela průšvihář. Například jsme se koupali nazí na náměstí v kašně a podobně, jak to tak kluci dělají. V roce 1968 jsem studium zakončil hrou na klarinet, dirigováním a následně jsem se přesunul na JAMU v Brně, kde už jsem ve volných chvílích příležitostně vystupoval například s Orchestrem Gustava Broma.

Zdroj: Youtube

Ale záhy jste přešel na saxofon. Jak se to stalo?

Ve zmiňovaném Zlíně, když jsem se oťukal s klarinetem, jsem účinkoval v nejrůznějších orchestrech, které měly budovatelské názvy jako Vpřed nebo Start. Já jsem hrál v tom Startu, ale už na saxofon. Byla to pecka, protože jsme vystupovali na čajích všude možně – v kulturních domech, v hotelech, o všech sobotách… Některá moje sóla se holkám líbila, takže jsem si brzy uvědomil, že je skvělé dělat muziku, protože mám skrze ni snazší cestu k ženám. Nechci, aby to vyznělo nějak divně, ale co si budeme povídat. Ženy byly a jsou pro muzikanty velkou inspirací.

Co vlastně stálo za vaším přesunem z Brna do Prahy?

Měl jsem výhodu, že můj profesor z akademie jezdil učit do Brna z Prahy, takže jednu sobotu jsme se setkali v Brně a tu druhou jsem za ním jel do Prahy. Díky tomu jsem poznal i pražské studenty, což se ve finále ukázalo jako strašně dobrý tah. Ještě než jsem nastoupil k Láďovi Štaidlovi, hrál jsem v Armádním souboru Víta Nejedlého a v roce 1968 jsem získal angažmá v Orchestru Karla Vlacha. Pro muzikanta mého formátu to byl splněný sen, protože v tu dobu šlo o nejlepší těleso v republice. Kromě toho jsem hrával v Hudebním divadle Karlín nebo s kapelou Jazz sanatorium, v níž jsem se setkal s klavíristou Honzou Hammerem, taktéž synem lékaře, kontrabasistou Luďkem Hulanem a bubeníkem Vladimírem Žižkou, což byl otec Honzy Žižky, který s námi později doprovázel Karla Gotta. Tehdy to prostě žilo.

A jak jste se ocitl v Orchestru Ladislava Štaidla?

V roce 1968 jsem se seznámil s jeho bráchou Jirkou. Když se tehdy vraceli z jejich pobytu v Las Vegas, tak už to bylo bez jejich saxofonisty, který se rozhodl zůstat v zahraničí. Tehdy mi Jirka s Láďou i Karlem Gottem „hodili lano“, a začala tím naše dlouholetá spolupráce. Vystupovali jsme doma i v zahraničí a měli jsme úspěch. Určitě i z důvodu, že jsme byli pilní a snažili jsme se, aby to k něčemu bylo. Mimochodem před Vánoci 1968 za mnou Karel přišel s nápadem, abych na jeho koncertu v Hamburku zahrál nějaké sólo na sopránku. A ještě mi dal i tip na skladbu černošského saxofonisty Kinga Curtise A Whiter Shade of Pale, což byl jeden z největších šlágrů skupiny Procol Harum. To mě tehdy hodně nakoplo, chtěl jsem tu věc udělat stejně, což se mi povedlo. Po skončení koncertu za mnou přišel Karlův objevitel a šéf oddělení populární hudby v západoněmecké gramofonové firmě Polydor, Ossi Drechsler, a nabídl mi, abych pro Polydor natočil samostatné album.

Léta strávená se zmiňovanými umělci musela být výživná…

Strašně moc. Davy lidí za námi skutečně běhaly, jako kdybychom byli bůhví co.

Jak jste to měli s fanynkami?

S fanynkami je to pořád stejné. Když chtějí, většinou dosáhnou svého. Karel byl samozřejmě první, za kým šly, ale on nemohl zvládnout všechny. Některé zbyly i na ostatní. Ale že bych si někde lehl jako paša a nechal se ovívat, to zase ne. I když by to taky nebylo špatné… Dámám jsem psal i písně. Například když jsem se rozváděl s první ženou, stvořil jsem skladbu nazvanou Trochu klidu. Krásná věc. Dnes už ale nevím, kde je jí konec.

Zdroj: Youtube

K vašemu jubileu vyšlo 2CD Příběhy lásky (1970-2023), které vás představuje jako jednoho z nejlepších saxofonistů a klarinetistů v Evropě, jenž na svých nahrávkách s úspěchem zabrousil takřka do všech hudebních žánrů. To vás muselo potěšit.

Ano, velmi. Album otevírá skladba Love Story, která pochází z mého polydorského alba Golden Sounds aus Prag. Úplně poprvé mě toto 2CD prezentuje i jako zpěváka, skladatele a dirigenta. Obsahuje i řadu písní v podání největších hvězd českého popu, které jsem nahrál s TOČRem (Taneční orchestr Československého rozhlasu, pozn. red.). Mimořádně pyšný jsem například na svůj výkon v Tureckém pochodu Wolfganga Amadea Mozarta, který jsem nahrál s Evou Pilarovou v roce 1989 do televizního pořadu Felixír. A mohl bych pokračovat.

Co se týká dechu – je hraní na saxofon s přibývajícím věkem složitější?

Pro normální dechaře asi ano, ale já mám speciální techniku, kterou jsem si vydřel. Někdy v roce 1967 jsem se jí naučil od jednoho černošského trumpetisty, říká se tomu indiánský nebo sklářský dech. Je to něco, co povyšuje interpretaci tónu - sice dýchám, ale tón nemusím přerušovat. Jinak cvičím na saxofon každý den i proto, abych posiloval sval na palci, protože nástroj něco váží. Taky jsem měl nedávno artrózu, ale už jsem ji vyléčil tím, že jsem začal pít kolagen.

Jste štramák. Jak se udržujete?

Tím, že se mi líbí žít na světě. Nechci být za bukem. Sporty nijak neovládám, leda si zahraju tenis, ale není to žádná vysoká úroveň. Muzikant vlastně může dělat pořádně jen jeden sport – šachy. Jinak jsem celoživotně zdravý, nemoci se mi vyhýbají.

Máte zjevně zálibu v meruňkové a růžové, soudě podle barvy vaší košile…

To je pravda, platí to celoživotně. A představte si, že si košile žehlím sám, naučil jsem se to už na akademii v Brně, když jsem bydlel sám v podnájmu. Myslím, že to umím excelentně – jednu košili zvládnu vyžehlit za osm minut. Dokonce mám fígl na to, jak si poradit s manžetami, aby byly jako ze žurnálu. Je fakt, že když jsem žil s přítelkyní Lucií, žehlila mi je ona. Dáda na to měla matku nebo si najala nějakou paní. Jinak nikdy nežehlila, protože je to princezna. A princezny tyhle věci nedělají.