Co znamenal rok 2020 pro Fešáky?

Velké zklamání a rozčarování nad tím, co se vlastně ve světě a samozřejmě i u nás děje. Jsme všichni v kapele už „dříve narození“ a s touto novou situací se těžko vypořádáváme. Od druhé světové války byl v podstatě 75 let klid. Přišli jsme o 70 procent naplánovaných koncertů včetně gala koncertu v Lucerně, který měl být 21. října.

Trochu atypický rok, dalo by se říci, že takový průšvih jste někdy zažili?

Atypický hodně. Všechny velké plány přišly vniveč. Něco podobného nastalo u kapely, i když v mnohem menším měřítku, v roce 1980, kdy odešel z kapely Michal Tučný, a v roce 1994, kdy odešel Petr Novotný.

Jak ten letošní rok vlastně u Fešáků začal?

Začal mou ne dobře operovanou achillovou šlachou a poté první vlnou coronavirové krize a rušením dlouho připravovaných koncertů.

Březen a stopka, museli jste rušit koncerty. Co vás napadalo?

Tušili jsme, že první půl rok bude zlý, ale tajně jsme doufali, že odehrajeme přesunuté koncerty z jara na podzim, ale hlavně, že realizujeme vzpomínkový galakoncert v Lucerně. Měli jsme odehrát dvě nejslavnější alba Fešáků - album Fešáci 2000 z roku 1980 a Hvězda Countryon z roku 1990. Obě alba mají letos kulatá výročí. Mysleli jsme si opravdu naivně, někdy v červnu, že podzim už vyjde. Přišel konec prázdnin, uvolňování a prudký nárůst nakažených. Věděli jsme už, že je zle.

Neuvažovali jste o on-line koncertech, nebo nějakém streamování?

V průběhu té první jarní vlny se několik kapel a interpretů snažilo streamovat. Postavili si do kuchyně mobil na stativ a začali zpívat u stolu do virtuálního prostoru. Bylo to kolikrát na velmi nízké technické úrovni a nedopadalo to dobře. Informovali jsme se u pár IT odborníků, jak se to má správně a profesionálně dělat a zjistili jsme, že to není nic levného. Razíme teorii, že buď se bude dělat něco pořádně anebo vůbec. Vždy jsme dbali na vysokou kvalitní technickou úroveň při všem, co děláme. Odstoupili jsme nakonec od toho a jsme rádi, že to můžeme dělat až teď a pořádně.

Jaké bylo léto, odehráli jste něco?

V létě jsme odehráli pár festivalů. Nebylo jich moc, ale užili jsme si to. Hlavně i díky nesmírně odvážným a statečným pořadatelům, kteří se nevzdali a po celou dobu první vlny festivaly přes všechny úskalí a nařízení vydupali ze země a zrealizovali.

Neuvažovali jste, že byste se zavřeli do studia a nahráli nějakou novou písničku, cédéčko?

V den plánovaného koncertu v Lucerně mělo vyjít dvojalbum, které mělo obsahovat již zmíněná dvě nejslavnější alba. Alba měla být remasterována a k tomu připojeny čtyři bonusy. Začali jsme tedy připravovat ve studiu tři nové písně pro naše tři hlavní zpěváky. Měla tam být i píseň „Když dítě škrtne zápalkou“ ze slavného českého filmu Trhák režiséra Zdeňka Podskalského. Píseň ještě zpíval s Fešáky Michal Tučný, ale ta nikdy na žádném albu ještě nevyšla. Vydavatelství Supraphon již s Národním filmovým archívem dojednalo použití tohoto snímku na našem dvojalbu. Dvojcédéčko mělo vyjít v den koncertu v Lucerně, ale přišla druhá vlna. Vše se opět odložilo o půl roku, tedy na duben příštího roku.

A přišla další stopka, to už bylo na „mašli“?

Jak píši, rozdělaná práce, vše v přípravách a do toho druhá vlna. Práce jsme částečně přerušili s tím, že začneme opět až po Novém roce.

Jaká byla nálada mezi členy Fešáků, volali jste si?

Byli jsme stále ve spojení. Někteří členové, ti opravdu původní, jsou již v důchodu, tak s těmi jsme byli v kontaktu takřka denně. S ostatními, kteří si postupem prohlubující krize našli nějaké brigády či se vrátili postupně ke svým původním profesím, tak s těmi jsme byli skoro denně i v mailovém kontaktu.

Celý rok z hlediska muziky stál za „starou bačkoru“, že?

Celý ne, ale opravdu velká část roku ano.

Lze říci, že se dá najít něco na té situaci pozitivního?

Já vlastně ani nevím, přemýšlím o tom, snad jen to cestování nebylo tak hrozné, jako v normálu. Ta šílená D1 nás nemusela tolik potrápit.

Mezi ta pozitiva lze jistě zařadit knihu o Tomáš Linkovi Paní má se má.

Ano, Tomáš se jí věnoval opravdu poctivě tu větší část roku. I když se připravovala vlastně už dva roky před tím. Do té knihy se promítnul hlavně i březnový odchod do hudebního nebe Jana Vyčítala. Spoluhráče Tomáše Linky ze skupiny Greenhorns, kde Tomáš prožil 10 let svého života. Myslím, že ho to hodně zasáhlo. Ta kniha vyšla 5. října a měla se tak křtít na galakoncertu v Lucerně. Podařilo se ke knize natočit i skvělou píseň s názvem Sen a k tomu nádherný videoklip režiséra Davida Baránka, který po mnoho let spolupracuje s Kabáty.

Jenže avizovaný křest byl nakonec zrušen.

Přesně, sotva vyšla kniha, k tomu nová píseň a videoklip, tak přišlo další vládní nařízení a k tomu byla dokonce uzavřena i všechna knihkupectví. Teď je prodávána pouze přes e-shopy. Vede si ale dobře a to je důležité. Do knihy bylo nainvestováno spousta sil a peněz.

Vládne s knihou spokojenost?

Ano, jsou jenom samé dobré ohlasy. Tomáš zde zmapoval opravdu celé své muzikantské období. Kniha je plná faktů, ale i veselých příběhů, které Tomáš zažil na turné po Čechách a Slovensku, ale také po USA a Austrálii.

Jak se daří Fešákům?

Jsme zvyklí za ta léta koncertovat a cestovat. Nic jiného neumíme, naše původní profese už nikoho nezajímají, ale hlavně ani my sami už bychom neobstáli v dnešním světě plném počítačů, IT sítí a podobných věcí. Jsme takoví analogoví mužíčci. Prostě „stará škola“. Neumíme si život bez muziky představit i když víme, že se možná mnoho věcí změní a možná celý svět přejde do virtuálního prostoru a hraní bez diváků. Toho se opravdu obáváme.

Jaká je vlastně současná sestava Fešáků?

Hlavními zpěváky jsou Tomáš Linka, Robert Moucha a Jindra Malík. Miroslav Roček zpívá, hraje na mandolínu a housle, Láďa Bartoš hraje na basu a také zpívá, Pavel Macar hraje na klávesové nástroje. David Babka ovládá steelkytaru a dobro, Filip Kobrle zase bicí a perkuse. Já hraju na kytaru, zpívám a jsem vedoucím tohoto suuboru. Koncerty uvádí a moderuje Pavel BEZI Bezouška. Stálým hostem je pak Radek Vaňkát na dobro.

Vánoční koncerty Fešáků, to byly oblíbené chvíle, že?

Ano, děláme je pravidelně vždy po pěti letech. Většinou v pražské Lucerně, na O2 arénu jsme si zatím netroufli, a někdy i v Hybernii. Po deseti letech vždy takzvaný Maraton Fešáků, kdy hrajeme sro písní v kuse a zveme si sem své bývalé členy a zajímavé hosty. Tyto koncerty jsou velmi oblíbené a hodně navštěvované. Pro nás ovšem velmi fyzicky a psychicky náročné. To si nikdo neumí představit, co to obnáší, a to včetně příprav a zkoušek na tyto koncerty.

Pamatujete si, jaké to bylo kdysi? Kolik koncertů jste odehráli na konci roku?

Hrávali jsme za časů Petra Novotného zhruba dvě stovky koncertů za rok, z toho v prosinci před vánocemi i 35 koncertů v kuse. Ovšem to byla i dvě představení v jeden den. Tedy od pěti a pak osmi večer. Bylo to hodně náročné, ale krásné. Někdy jsme hráli ještě i od tří i dětská představení. Ta byla jen hodinová, ale potom ještě onen zmiňovaný dvoják. Byly to ale pěkné časy, dnes bychom to už asi ale nezvládli.

Jaká bývala atmosféra na těchto koncertech?

Skvělá. Nikdo vlastně z diváků ani neví, že ty koncerty jely ve dvou plánech a úrovních. Jeden koncert byl pro diváky, který měl svá jasná a přísná pravidla, a v druhém plánu to byl náš svět na jevišti mimo mikrofonů. Dělali jsme si různé naschvály a vymýšleli na spoluhráče různé pasti. To ale diváci v sále nemohli rozpoznat. Kdyby to tak nebylo, museli bychom se zbláznit a pozabíjet. Každé představení bylo jiné. A to nás udržovalo v dobré náladě a kondici.

Letošek jste plánovali kolik koncertů?

Myslím že padesát.

Kdy bylo jasné, že turné nebude?

Hned na konci prázdnin, když šly děti do školy. Rychlé uvolňování kvůli blížícím se volbám, přibývající těžce nemocní a tak dále. Nechci se ale plést do politiky. V kapele jsme si to vyloženě zakázali. Jak v šatnách tak v autech a na hotelích. Nerozjíždíme zásadně politické debaty. Je to osobní věc každého z nás. Stačí, když se hádáme kvůli fotbalu Sparta versus Slávie a podobně.

Kde odehrajete vánoční koncert, který bude oproštěn od diváků v sále?

Protože bychom poprvé od roku 1974 přerušili poprvé tradici našich velmi oblíbených vánočních saloonů, tak jsme se rozhodli udělat jedno jediné on-line streamované vánoční představení. Díky řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem panu Ivanu Dostálovi a jeho obrovského nadšení pro věc, odehrajeme 22. prosince v Kulturním domě asi stominutové představení, které se díky kamerám a vyspělé současné profesionální technice přenese přes internet do obýváků a chalup našich letitých fanoušků a příznivců. My si uděláme na jevišti takový obývák, postavíme tam stromek, otevřeme lahvičku červeného a dva dny před Štědrým dnem odehrajeme ty nejznámější a nejoblíbenější písně spolu i s těmi vánočními.

Jak lze ten koncert shlédnout?

Přes internetové připojení. Nikdy jsme to nedělali, ale je to v této době jediná možnost, jak udělat divákům radost a nepřerušit mnoholetý tok vánočních koncertů. Divák si přes naše webové stránky www.fesaci.cz najede na hlavní stránku a přes tlačítko ZDE se přesune na profesionálního léty zavedeného prodejce vstupenek a zde si jí zakoupí. Je to velmi jednoduché a intuitivní. Po zaplacení vstupenky mu prodejce vygeneruje kód, který mu zašle do mailu a v den koncertu, zhruba v 19.45, zanese divák kód do připravovaného okénka uvedeného rovněž na webových stránkách.

Jak je vlastně takový on-line koncert finančně náročný? Řekl bych, že náklady jsou téměř nulové, pominu-li cestování do Ústí a občerstvení a pronájem sálu.

Velký omyl! Je to naopak velmi finančně náročné, pokud to má být na profesionální úrovni. Musíte si pronajmout štáb, kde jsou kameramani, osvětlovači, zvukaři, střihové pracoviště se střihačem a s režisérem, což je asi desítka lidí. Nesmí chybět distributor výsledného signálu na server, který je umístěn někde v USA. Naši diváci se připojují díky získanému kódu vlastně tam. Jak jsem říkal, není to snímané na mobil a selfie tyč. Z výdělku ze vstupenek od našich fanoušků budeme hradit z 80 procent právě tyto náklady na tuto techniku a přímý přenos. Nic nebude předtočené jako to dělají některé kapely. Vše bude živé, prostě online!

Světlo na konci tunelu bliká, ale moc nesvítí, že? Myslíte, že se trošku rozsvítí příští rok? Chystáte nějakou novinku, něco?

Jak jsem už říkal, jubilejní galakoncert v Lucerně 21. dubna a k tomu remasterované dvojalbum složené ze dvou nejslavnějších fešáckých alb včetně 4 bonusů.

V country muzice působíte konkrétně vy, Antoníne, dlouhou dobu, je tohle nejhorší období?

Ano, dělám to už 35 let. Takové období jsem ještě v muzice nezažil. Opravdu zatím nejhorší období. Hlavně ale nevíme, co bude dál a kdy to skončí. To je hlavní problém.

Když se podíváte do historie působení ve Fešáků, kdy jste do kapely vlastně přišel? A jak k tomu došlo?

Já k Fešákům přišel v roce 1986. V tu dobu už jsem dva roky profesionálně hrál se severočeskou skupinou Kamion. V tu dobu dal výpověď tehdejší kytarista a kapelník Fešáků a já dostal takzvané „lano“ od Petra Novotného. Letos jsem tady tím pádem 34 let.

A jaké to byly roky?

Krásné, uteklo to velmi rychle, ale dnes bych neměnil. Byly časy lepší i horší. Těch lepších bylo víc a to je důležité. Zanechali jsme po sobě, myslím, mnoho krásných písní a vzpomínek.

Vy ještě někde působíte jinde, v jiné kapele?

Ano, hraji ještě v kapele Tomáše Linky s názvem Přímá linka (www.tomaslinka.cz). A ještě máme s Tomášem malý kvartet pro malé kluby a knihovny a po letech jsme obnovili skupinu Cadillac PB (rozuměj Pavla Brümera). (www.cadillacpb.cz). Pavel Brümer byl 35 členem skupiny Fešáci a před pěti lety po dlouhé těžké nemoci zemřel.

Co na závěr?

Ať se máme všichni dobře, ať jsme zdraví a snad někdy někde na shledanou. Třeba na streamu…