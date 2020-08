Kvůli koronaviru se akce v Rumunsku letos nekoná. Pořadatelé se však nevzdali a na území Česka našli lokalitu prý stejně odlehlou a nedostupnou jako vesnice v Rumunsku. V severním výběžku Olomouckého kraje.

Festival Banát se tak uskuteční od čtvrtka 20. do neděle 23. srpna v Tančírně v Račím údolí v Rychlebských horách u Javorníka.

Ke změně místa konání donutila organizátory v druhé polovině července situace okolo koronaviru.

„Bohužel situace v Rumunsku začala nečekaně eskalovat a to včetně našeho kraje Mehedinti, kde leží vesnice Eibenthal. To byl pro nás hlavní limit, kdy jsme přistoupili ke zrušení akce v Rumunsku i Srbsku. K tomu se váže problém s hranicemi a trochu informační chaos, kdy Rumunsko spadne do žluté či červené barvy a při návratu by byl potřeba test nebo povinná karanténa“, přiblížil před několika týdny situaci v Rumunsku organizátor Štěpán Slaný.

Náhrada odlehlého kraje na Balkáně

Jelikož festival je jedním z pilířů klíčových projektů kolem českého Banátu, rozhodli se organizátoři nerušit celou akci, ale naopak jí najít vhodné místo v České republice. Z několika tipů si nakonec vybrali „zapadlé místečko v Rychlebských horách“, Račí údolí.

„Hledali jsme naprosto originální místo, které adekvátně nahradí české vesnice Banátu. Místem jsme nadšeni, včetně velké podpory lidí kolem místní Tančírny a osob Petry Fusové a Zdenky Morávkové i obce Bernartice v čele se starostou Alešem Chromíkem. Pod ni nově zrekonstruovaná kulturní památka patří“, sdělil k místu další z pořadatelů Honza Duben.

Snídaně v hanušovickém pivovaru

Stejně jako do Rumunska vyrazí i do Javorníku účastníci vlakem. Osmnáctivozovou soupravu sice už jen kvůli kapacitě kolejiště na nádraží v Javorníku očekávat nelze, i tak má mít vlak kapacitu nejméně tři sta osob včetně kapel.

Jediným nástupním místem Rychleb expresu bude Praha-Holešovice, odkud vlak vyrazí ve středu před půlnocí. Zastávku má naplánovanou ve čtvrtek od osmi do deseti hodin ráno v Hanušovicích. Ve zdejším pivovaru se bude konat snídaně v trávě s koncertem na protažení, nasnídání či vyproštění.

„Nevzdávat se bez ohledu na podmínky je všem ve zdejších horách vlastní. Máme tak velkou radost, že se nedali ani pořadatelé festivalu Banát a letošní ročník dokázali uspořádat. Velmi rádi budeme opět u toho a jsme přesvědčeni, že naše pivo do atmosféry tohoto neobvyklého festivalu zapadne i v Rychlebských horách, tak jako tomu bylo během uplynulých ročníků festivalu a cest do Banátu,“ řekl Ondřej Hnila z Pivovaru Holba.

Muzika, besedy, divadlo

V Račím údolí je od čtvrtečního večera do noci na neděli nachystán program plný muziky, divadla a besed.

Do Rychleb zamíří přes dvacet českých kapel v čele s Vasilovým Rubášem, Pio Squad, Muchou, Terne Čhave, Cirkus Problem nebo Luckou Redlovou.

Mezi osobnostmi, kteří obsadí Tančírnu v rámci diskuzních bloků se mnou návštěvníci těšit na novináře Jindřicha Šídla a Honzu Tunu, pražskou scénu kolem Janka Rubeše a Boba Kartouse, nebo několik cestovatelů jako je Slávek Král nebo Ivo Dokoupil.

Program orámuje i několik divadel jako je známé duo divadla Krabice, pardubické divadlo Tří a chybět nebude ani tradiční slamová vložka Slam-poetry a Stand-up.

Akce končí v neděli v poledne, kdy Rychleb expres vyrazí na zpáteční cestu.

Banát je území na pomezí Rumunska a Srbska. Čeští osadníci přišli do tehdejšího pohraničí rakouské monarchie v první polovině devatenáctého století. Založili zde několik vesnic. Krajanská komunita čítající zhruba dva tisíce lidí se v šesti ryze českých vesnicích udržela dodnes.