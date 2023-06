Propojení lokálních umělců se známými tvářemi a také podpora ekologie jsou cílem hudebně-divadelního festivalu Energie pro kulturu, který je pro návštěvníky zcela zdarma. O jeho čtvrtém ročníku, který odstartoval před týdnem a skončí v září, vypráví organizátorka Martina Tůmová.

Martina Tůmová, organizátorka festivalu Energie pro kulturu | Foto: se svolením Martiny Tůmové

Váš festival má za sebou první štaci v Hodoníně a dalších pět ještě před sebou. Jsou lidé naladěni užít si festivalovou atmosféru, vylákalo je to ven?

Ano. I přesto, že se nám po oba dva dny přehnala přes areál letní bouřka, dorazilo na hlavní hosty večera opravdu hodně lidí. Atmosféra byla úžasná jak při vystoupení Ewy Farné, tak Cirku La Putyka, který pro letošní léto zvolil představení Horáčkův Gen XYZ. A musím říct, že bylo opravdu úchvatné pozorovat akrobaty za tónů notoricky známých písniček právě z autorské dílny pana Horáčka.

Česko za babkuZdroj: DeníkČesko za babku

Průvodce Deníku, jak se v roce 2023 nezbláznit z velkého zdražování. Kde se dá ušetřit a nebude to lidi bolet. Jak změnit některé návyky a nesnížit si životní úroveň. Od jídla přes domov k zábavě až třeba po dovolenou.

Festival je zdarma. Zvlášť pro rodinu s dětmi je to ideální záležitost. Jak to děláte? Je mi jasné, že za sebou máte partnery, ale i tak – vyplatí se vám to?

Hlavní myšlenka festivalu vznikla v době, kdy celou kulturní sféru zasáhla covidová opatření. Chtěli jsme umělce podpořit. A právě díky našim partnerům, se kterými spolupracujeme několik let, bylo možné akci uskutečnit. Když pak opatření opadla, poklesl počet návštěvníků kultury kvůli ekonomickému propadu v zemi. Jsem proto velmi ráda, že se nám díky partnerům daří udržet festival už čtvrtým rokem a dopřát tak porci mainstreamové hudby a divadla i lidem ve městech, kde je ekonomická situace horší než třeba v Praze.

Votvírák slaví patnáctiny. Zve na hudební hvězdy i pivo zdarma

Napadlo vás už při organizování prvního ročníku, že by nemuselo jít o jednorázovou aktivitu?

Tehdy jsme se soustředili především na to, jak to udělat s opatřeními, která nás všechny nějakým způsobem omezovala. Když jsme pak v průběhu roku viděli, že se bude situace v dalším létě opakovat, bylo jasné, že i nadále bude potřeba kulturu podržet. Je skvělé, že se to povedlo a že můžeme v našem úsilí v duchu festivalové myšlenky pokračovat.

Jaké máte s festivalem, který má navíc charitativní zaměření, plány do dalších let? Hodláte jej dál udržet pro návštěvníky zdarma, je to reálné?

Zcela jistě bychom jej rádi udrželi bez vstupného, aby byl dostupný každému bez ohledu na jeho ekonomické možnosti. V plánu máme také přidat prostor pro děti v sobotním programu před finálním divadelním vystoupením. Už letos jsme se na to zaměřili. Akci jsme rozšířili o kreativní workshop s ateliérem Jeleni Nelení, kdy přímo v areálu festivalu vzniká velké umělecké dílo, na kterém se děti společně podílejí. Také jsme pozvali divadlo ÚDIF, které vede před svým odpoledním vystoupením chemicko-fyzikální workshop. Nechybí unikátní show herce Tomáše Měcháčka, jež vtáhne děti i rodiče do hry takovým způsobem, že na zážitek, který z představení budou mít, jen tak nezapomenou. Snažíme se zvát nové neziskové projekty i chráněné dílny a dávat jim tak prostor k představení tvorby, ať má podobu dobré kávy, koláčů nebo keramických výrobků. Sama si z každého ročníku vozím domů na památku nějaký pěkný hrnek, který vyráběli právě lidé v chráněných dílnách. Každým ročníkem se snažíme návštěvníka překvapit něčím novým. Tak věřím, že i letos si přijdou všichni na své. Doporučuji sledovat naše sociální sítě, kde se o všech aktivitách a programu lidé dozvědí.

Festival Energie pro kulturu dále zavítá do Hradce Králové (16.-17. června), Českých Budějovic (25.-26. srpna), Třebíče (1.-2. září), Ústí nad Labem (15.-16. září) a Plzně (22.-23. září).