„Těšíme se na hrady, tajemství a záhady, koncert, spoustu lidí, hvězdy, co nám svítí, zahrajeme skvěle, co na duši i v těle,“ vzkázal Michal Hrůza s tím, že nebudou chybět hity jako Zakázané uvolnění nebo Ty jsi jako já.

Na pódiu vystoupí také energická Anna K a Rybičky 48, při jejichž vystoupení budou šlehat plameny. „Chceme vymyslet vždy něco, co u nás ještě nikdy nikdo neudělal. Letos je to ‚basplamenomet‘, kterému říkáme Plameňák,“ vysvětlil frontman kapely Kuba Ryba.

V sobotním programu svítí jména jako No Name, Mirai, Jelen, Wohnout nebo Visací zámek. Od devíti hodin pak vystoupí kapela Kryštof, která se na putovní festival vrací po šesti letech, takže si připravila jedinečnou show včetně kola, na němž Richard Krajčo projede nad hlavami fanoušků. Zlatým hřebem večera bude rocková skupina Harlej, a tak se posluchači pravděpodobně dočkají hitů, jako je Strážní andělé, Možná nebo Proč pocit mám.

Bude se třídit odpad

S 15. ročníkem festivalu organizátoři přichystali novinky – poprvé lidé dostanou pivo do vratných kelímků. „Při festivalu se každý týden vyprodukuje okolo 140 metrů krychlových odpadu, přičemž největší část tvoří právě kelímky na pivo,“ informoval spoluorganizátor Michal Šesták. V areálu bude možné třídit odpad, barevné nádoby najdou lidé asi na 20 místech. Hrady CZ opět spolupracují s památkovým ústavem, zájemci tak majív sobotu na Kunětickou horu vstup zdarma.

Páteční program:

O2 stage

16:30–17:00 My Chemical Romance Revival

18:00–19:00 Sto zvířat

20:00–21:00 The Agony

21:00–21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30–23:30 Mydy Rabycad



Kooperativa stage

17:00–18:00 Michal Hrůza

19:00–20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30–22:30 Anna K.

23:30–00:30 Rybičky 48



Sobotní program:

O2 stage

10:45–11:15 Romuald Klemm

12:00–13:00 No Name

14:00–15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00–17:00 PSH

18:00–19:00 Trautenberk

20:00–21:00 Visací zámek

22:15–23:15 Marpo & Troublegang



Kooperativa stage

11:15–12:00 Eliška Buociková

13:00–14:00 Mirai

15:00–16:00 Jelen

17.00–18.00 Wohnout

19:00–20:00 Dymytry

21:00–22:15 Kryštof

23:15–00:15 Harlej