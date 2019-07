Letos pořadatelé připravili opět několik novinek – vedle jedné hlavní venkovní scény hrály největší festivalové hvězdy také v obřím stanu, koncertovalo se ale i na dalších pěti pódiích, jedno bylo v menším stanu, tradiční je pak Cyklo stage, kde proud vyrábějí posluchači jízdou na kole.

Kromě největších mezinárodních hvězd, jako byly Bring Me The Horizont, Kodaline, In Flames, Rudimental či Franz Ferdinanad, na které do areálu dorazily desetitisíce fanoušků, si svůj prostor a fanoušky našly i regionální kapely, jako třeba úvalský Medvěd 009 či klubové party Lety Mimo nebo Prague Conspiracy. Rocková Vypsaná fiXa předvedla set s Prague Philharmonií. „Jsi potichu a pořád počítáš,“ smál se kytarista Márdí po koncertě, který fanoušci doprovodili ovacemi.

Kapely z Irska i Mongolska

Doslova nadšení pak vzbudil koncert Police Symphony Orchestra na hlavní cestě hned u vstupní brány, kde parta mladých lidí s ohromným entuziasmem a s minimálním bateriovým nazvučením přehrávala největší popové a rockové hity a do otevřeného futrálu nadšení přihlížející házeli nejen mince, ale i bankovky.

Své natěšené publikum si našly i třeba mongolská metalová kapela The Hu hrající na historické nástroje či irskou muzikou roztancovávající Flogging Molly. „To je takový o třicet let zestárlý Divokej Bill,“ glosoval jeden z nadšených fanoušků.

Každoročně pořadatelé také do areálu přivezou seniory z královéhradeckého zařízení, letos jim vymezili prostor ve stanu na koncertu Olympiku. Tradičně kreativní fanoušci vytvořili nejen perfektní koncertní atmosféru, z níž byl dojatý i leccos již pamatující zpěvák a kytarista Petr Janda, když na jejich nejtvrdší skladbu Když ti svítí zelená utvořili uprostřed stanu drakkar a circlepit, divácké veslování a běhání dokola běžné u těch nejtvrdším metalových kapel. Naopak při skladbě Otázky vyzvalo několik mladíků stařenky k tanci a prováděli je jak babičky na své svatbě.

Čestný Rockforpeoplák

Před koncertem Olympiku hlavní organizátor Michal Thomes předal několika osobám titul Čestný Rockforpeoplák, třeba fanynce, která se zúčastnila všech ročníků, fotografovi, jenž je všechny zdokumentoval, pankáči dotvářejícího kolorit a dvěma lidem ze štábu.

V ideálním festivalovém počasí připravili organizátoři návštěvníkům ještě jeden dárek k pětadvacetinám - v areálu se čepovalo přesně tolik druhů piva, možná i víc, protože některé pivovarnické stánky měly sortiment svých pivních speciálů širší, takže si tentokrát na své přišli i pivní labužníci.