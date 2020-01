V prosinci vydaný box set Pink Floyd: Later Years 1987-2019 navazuje na podobně koncipovaný, ale mnohem bohatší výběr ze starších rarit této britské skupiny. Pakliže Early Years, vydané roku 2016, zabraly neuvěřitelných 33 disků, aktuální kompilace posluchače šetří a omezuje se na „pouhých“ pět kompaktů.

Fanoušci se konečně dočka-li remasterované verze A Momentary Lapse Of Reason z roku 1987 prvního bez zakladatele „Pinkfloydů“ Rogera Waterse. Je tu remix živé desky Delicate Sound Of Thunder i fenomenální koncertní projekt P•U•L•S•E (vzpomínáte na onu krabičku s blikající kontrolkou?) A fajnšmekři zajásají nad desítkami dříve nevydaných bonusů, hlavně z poloviny devadesátých let, kdy se Pink Floyd slavně vrátili albem The Division Bell.

Film pro vaše uši

Žně mají také milovníci amerického vizionáře Franka Zappy. Na pulty musicshopů se nyní dostává šestialbový komplet The Hot Rats Sessions, pojmenovaný po legendárním Zappově elpíčku Hot Rats z roku 1969. Toho roku vydal všestranný kytarista, skladatel a zpěvák hned tři desky (celkem jich za svou půlstoletou kariéru natočil dvaašedesát). Původní Hot Rats, to byla jedna velká kosmická jízda anebo, jak autor prozrazuje na obalu, „film pro vaše uši“.

Návrat k tomuto Zappovu milníku znamená více než sedm hodin dříve neslyšené hudby, v níž se Frankova kapela Mother Of Invention pohybuje kdesi mezi jazzrockem a Marsem. Vydání výboru The Hot Rats Sessions jde ruku v ruce s publikací knížky The Hot Rats Book, ve které fotograf Bill Gubbins zachytil klíčové momenty tehdejšího nahrávání.

Komplet staronových rarit přichází na trh shodou okolností v době, kdy si připomínáme jedno pro nás velmi významné zappovské výročí. 20. ledna 1990 totiž velký Frank osobně přiletěl na ru-zyňské letiště, aby tak definitivně stvrdil znovunabytou svobodu českých zemí. Stal se první západní hvězdou, která Prahu po sametové revoluci navštívila. V červenci 1991 zde pak ještě jednou vystoupil na koncertě u příležitosti odchodu sovětských vojsk.