Za více než 1,7 milionu liber (téměř 50 milionů korun) se vydražil klavír, na němž zpěvák Freddie Mercury komponoval některé z hitů skupiny Queen. Přibližně o 360 tisíc liber méně vynesl během večerní aukce v síni Sotheby's rukopis textu skladby Bohemian Rhapsody. Celkem se v Londýně prodalo více než pět desítek předmětů, které patřily excentrickému zpěvákovi, zesnulému před 32 lety.

Dražbu, kterou otevřely tóny skladby We Will Rock You, provázel velký zájem. Řada předmětů se prodala za ceny překračující odhad expertů. Mezi artefakty vydražené za stovky tisíc liber patřily například stříbrný náramek ve tvaru hada, dveře od Mercuryho domu plné graffiti nápisů či jukebox ze 40. let.

Piano Yamaha vyrobené v roce 1973, které si Mercury pořídil o dva roky později za zhruba 1000 liber, ovšem kupec získal za menší cenu, než uváděl odhad.

Aukční síň očekávala, že by mohl prodej vynést dva až tři miliony liber. Naopak zmíněný rukopis slavné skladby psaný tužkou na 15 stranách papíru se vydražil o několik set tisíc výše, než očekávala Sotheby's.