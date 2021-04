„To, co chystáme, bude mít oproti našemu loňskému letnímu turné z pohledu výpravy úplně jiný level. Především využijeme několikaúrovňové jeviště navržené předním českým stage designerem Martinem Hruškou, který má zkušenosti i ze zahraničí. Jen jeviště bude mít okolo 300 m², na něm bude přes 100 m² LED obrazovek a světelný výkon bude omračujících 300 000 wattů. Rozpočet tohoto online koncertu se rovná rozpočtu celé naší loňské tour. S honoráři ani nepočítáme. Opravdu chceme, aby to stálo za to a diváci se bavili. Vkládáme do toho vše,“ říká zpěvák Quee-nie Michael Kluch.

Mohli jste si dovolit regulérní zkoušky? A v jakém sále se show odehraje?

Ano, zkušebny za přísných podmínek fungují a s Queenie jsme na režim pravidelného zkoušení najeli už závěrem loňského roku, abychom nevypadli z rytmu. Není to ale jen o hudebním zkoušení. Neaktivitou totiž chřadnou i naše těla, a tak různě běháme a skáčeme před televizí, abychom byli ve formě.

Z toho už takovou radost jako ze zkoušení muziky nemáme, je to ovšem nutné. V repertoáru máme pár nových kousků, které jsme buď vůbec, nebo hodně dlouho nehráli. Zároveň jsme se snažili vyvarovat repertoáru, který od nás doufejme diváci uslyší přes léto, byť taková Bohemian Rhapsody musí zaznít vždy. Samotný koncert se odehraje v pronajatém ateliéru, kde během několika dní vyroste velké jeviště a já už se nemohu dočkat, až se na něj postavím.

Řekněme, že show bude bonusem k vašemu chystanému programu Queen Relived v pražské O2 areně, který jste museli kvůli koronaviru dvakrát odložit. Máte jej už definitivně „postavený“?

Koncerty Queen Relived jsou připravené, přece jen už byly dvakrát téměř před startem. Víte, jak to chodí spousta věcí člověka napadne nebo se řeší na poslední chvíli. My jsme si tím už dvakrát prošli a minimálně ještě jednou projedeme. Queen Relived tak dostala nadstandardní péči a bude to na ní znát.

Máte obrovskou výhodu, že vaše vystoupení jsou věrná originálu jak po pěvecké, tak i vizuální stránce. Musím říct, že se mi líbíte mnohem víc než Adam Lambert. Co všechno to obnáší dostát onomu originálu?

Děkuji za lichotku. V našem oboru je toto alfou i omegou pro diváka musí být uvěřitelné, co na pódiu vidí. Tuto filozofii máme jako mantru od začátku, kdy jsme byli ještě úplní amatéři a neumětelové. My v podstatě vytváříme iluzi, kdy diváka potřebujeme získat a vtáhnout do děje, aby byť na moment uvěřil, že vidí skutečné Queen.

Berte to s nadsázkou… Bez hudebního umění a stejných vizuálních kontur by ale tato iluze stvořit nešla. To je kámen úrazu našeho žánru, protože každý divák má srovnání s realitou a my jakožto svým způsobem hudební herci musíme reálné postavy vyobrazit tak, jak si je diváci pamatují. V tom jsme poměrně sešněrovaní oproti klasickému koncertu či divadlu. Mohu vám upřímně říct, protože jsem v divadle také působil, je to neporovnatelný závazek a svým způsobem stres, když věci nejdou zrovna dle vašich představ. Jestli mám k něčemu pokoru, je to právě odkaz Freddieho Mercuryho a Queen. Kéž se situace vyřeší a my budeme moct oslavit Mercuryho letošní nedožité 75. narozeniny.