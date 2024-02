„Ráda bych vám řekla, že tohle je ten nejšťastnější moment mého života,“ uvedla při přebírání ceny Swiftová, která ale zároveň podotkla, že stejně šťastná se cítí, když tvoří a vystupuje.

Na 66. ročníku cen americké hudební akademie obdržela tato americká zpěvačka také Grammy za nejlepší popové vokální album, a fanouškům a fanynkám pak podle agentury AP prozradila „tajemství, které jsem před vámi poslední dva roky tajila, a to, že 19. dubna vychází moje zbrusu nové album“.

Zdroj: Youtube

„Děkuji ti Greto Gerwigová za natočení nejlepšího filmu roku,“ vzkázala ve své děkovné řeči zase Billie Eilish režisérce filmu Barbie, který doprovodila její píseň roku What Was I Made For?.

Cyrusová se mohla radovat z cen za nejlepší nahrávku a nejlepší popové sólové představení za píseň Flowers, zpěvačka známá jako SZA, která šla do večera s nejvíce - devíti - nominacemi, si zase odnesla cenu za nejlepší R&B píseň za hit Snooze.

Několik úspěchů si připsal i Killer Mike, kterého ale ze sportovní haly, kde se ceny předávaly, z dosud neznámých důvodů vyvedla policie v želízkách.

Přehled vítězů v hlavních kategoriích 66. ročníku cen Grammy:

• Album roku: Taylor Swiftová - Midnights

• Nahrávka roku: Miley Cyrusová - Flowers

• Píseň roku: Billie Eilish - What Was I Made For?

• Objev roku: Victoria Monét

• Nejlepší popové vokální album: Taylor Swiftová - Midnights

• Nejlepší popové sólové představení: Miley Cyrusová - Flowers

• Nejlepší popový duet: SZA a Phoebe Bridgersová - Ghost In The Machine

• Nejlepší taneční/elektronické album: Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

• Nejlepší rockové album: Paramore - This Is Why

• Nejlepší rockové představení: boygenius - Not Strong Enough

• Nejlepší rocková píseň: boygenius - Not Strong Enough

• Nejlepší album alternativní hudby: boygenius - The Record

• Nejlepší R&B album: Victoria Monét - Jaguar II

• Nejlepší R&B píseň: SZA - Snooze

• Nejlepší rapové album: Killer Mike - Michael

• Nejlepší instrumentální album: Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer a Rákéš Čaurasia - As We Speak

• Nejlepší country album: Lainey Wilsonová - Bell Bottom Country

• Nejlepší videoklip: The Beatles - I´m Only Sleeping