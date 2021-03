Několikahodinová show odstartovala vystoupením zpěváka Harryho Stylese a právě té, jíž zčásti patřil slavnostní večer: devatenáctileté Billie Eilish. Ta si prestižní akci podmanila podobným způsobem jako minulý rok, kdy opanovala všechny čtyři hlavní kategorie.

Další veleúspěšnou hvězdou večera se stala Beyoncé se čtyřmi zlatými gramofonky v náručí, včetně toho pro nejlepší R & B skladbu (píseň Black Parade oslavující afroamerickou kulturu). Dvětatřicetiletá popstar tak dosáhla nového rekordu: doma na poličce má vystaveno už 28 cen Grammy.

Výrazný úspěch zaznamenala i zpěvačka H.E.R., pro kterou je letošní Grammy za píseň roku už třetím takovým vítězstvím. O cenu za nejlepší duet (Rain On Me) se podělily Lady Gaga a Ariana Grande. Nejlepší popové album (Future Nostalgia) natočila podle akademiků Dua Lipa. Udílení, které muselo být kvůli pandemii covidu-19 přeloženo na březen z původního lednového data, doprovázela přísná opatření. Účastníci dodržovali příslušné rozestupy a ústa i nos měli zakryté rouškami.

Příjemná překvapení

O nominacích rozhoduje asi 13 000 členů americké hudební akademie, ceny se udělují zhruba v osmdesáti kategoriích. K příjemným překvapením letošního ročníku patří ocenění kultovního písničkáře Jamese Taylora (tradiční pop), skvělé Brittany Howard ze skupiny Alabama Shakes (nejlepší rocková píseň), neméně obdivované zpěvačky a skladatelky Fiony Apple (nejlepší rockový zpěv, alternativní album), kapely Strokes (rockové album) či nedávno zesnulého jazzmana Chicka Corey. Nejlepší folkovou deskou je All The Good Times dvojice Gillian Welch & David Rawlings.

Stylu reggae tentokrát kralovala legendární formace Toots & The Maytals, jejíž frontman je už bohužel také na onom světě. A poklony se dočkala i výborná – a nezařaditelná – Brandi Carlile, která originálním způsobem kombinuje country s folkrockem a jazzovým názvuky. Akademiky oslovil její aktuální projekt The Highwomen – dámská obdoba někdejšího kvartetu The Highwaymen, tvořeného Johnnym Cashem, Williem Nelsonem, Waylonem Jenningsem a Krisem Kristoffersonem.