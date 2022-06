Dlouhá noc

Pokud Guns N’ Roses splní, co slíbili, mohl by se sobotní mejdan v prostoru letňanského letiště stát jejich historicky nejdelším koncertem v České republice. Na setlistu mají téměř třicet skladeb ze všech šesti řadových alb, které mezi lety 1987 a 2008 vydali. Tím posledním byla nejnákladnější nahrávka všech dob, třináctimilionová deska Chinese Democracy.

Kromě vlastních skladeb jsou „Gáni“ jako vždycky připraveni zahrát i řadu převzatých skladeb, ať už od skupin The Who a Stooges, nebo od Slashova velkého vzoru Jimiho Hendrixe.

Nedávno ve Španělsku kapela vůbec poprvé zařadila do programu písničku Back in Black od AC/DC. Tu si Axl Rose na stejném místě zazpíval už v roce 2016, ale bez svých spoluhráčů – to když ke konci turné AC/DC, které prosvištělo i pražskou kotlinou, nahradil indisponovaného frontmana Briana Johnsona.

Zkrocení zlého muže

V posledních letech se stále častěji mluví o novém studiovém albu Guns N’ Roses, ale nic určitějšího se neví. A ti, kdo vědí, nesmějí o tom mluvit. Na konci loňského roku Slash oznámil, že se mohou fanoušci v létě těšit na vydání raritního boxu Use Your Illusion. Tím chce skupina opožděně připomenout výročí desek Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, která vyšla současně v roce 1991.

Vyhlášený excentrik Axl Rose, jemuž se letos v únoru přehoupla šedesátka, zatím nepřestává zlobit. Když zrovna po divácích nehází mikrofon (incident z roku 2013) nebo když se nesoudí o staré demosnímky se svou první kapelou Rapidfire (kauza z roku 2016), pere se s ochrankou po hotelech a provokuje svými extrémními názory.

Ale s tím, jak stárne, přece jen se začíná zklidňovat. I jeho největší kritici si všímají, že na rozdíl od roku 2010, kdy nechal publikum v Praze čekat skoro až do půlnoci, teď chodí na scénu přesně. Návštěvníci sobotního koncertu se navíc mohou těšit na opravdu kvalitní předskokany, kteří by jim případné vartování na ploše mohli zpříjemnit.

Bluesová elita

Jako první se na pódiu v 16:15 objeví texaský kytarista Tyler Bryant se svou formací The Shakedown. Toho si postupně všimli a oblíbili Jeff Beck, Joe Bonamassa i B. B. King. A na pomezí rocku a blues se pohybuje i druhý „support“, afroamerický kytarista a zpěvák Gary Clark Jr.

Osmatřicetiletý držitel čtyř cen Grammy zaujal Sheryl Crow, Toma Pettyho, Rolling Stones nebo Erika Claptona, ale poklonu mu složil i kytarista Kirk Hammett ze skupiny Metallica.

Stojí za zmínku, že na svém posledním albu This Land z roku 2019 vystupuje Gary Clark Jr. jako vášnivý odpůrce rasismu. Pro Axla Rose je to téma k zamyšlení – jeho xenofobní a rasistické hlášky z let minulých jsou bohužel všem dobře známy.

Ječák za všechny peníze

Z výběru předskokanů vyplývá, že se letošní turné Guns N’ Roses ponese tak trochu v duchu jejich oblíbeného blues. Šestapadesátiletý kytarista Slash, rodák z londýnského Hampsteadu, se ostatně nikdy netajil tím, že k jeho muzikantským hrdinům patří lidé jako Keith Richards, Buddy Guy či Albert King. Konečně i jeho sólový projekt z roku 1996 nesl název Slash’s Blues Ball.

Příznivci Guns N’ Roses však mohou brát téměř jako jistotu, že na koncertě v Letňanech zazní klasické hity Welcome To The Jungle, Estranged, Civil War a Sweet Child O’ Mine. Také by si asi nedovolili odejít bez ikonické coververze písně Knockin’ On Heaven’s Door od Boba Dylana.

Ať už bude jejich sobotní návštěva vypadat jakkoliv, na nedostatek zájmu si stěžovat nemohou. Na minulé vystoupení v Letňanech v červenci 2017 se dostavilo kolem 50 tisíc diváků a tehdejší turné Not in this Lifetime vydělalo bezmála 600 milionů dolarů. Axlův nezaměnitelný ječák pořád táhne. A žádné jeho excesy s tím nehnou.