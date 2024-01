Heidi Janků, původním jménem Heidi Hantlová, patří ke zpěvačkám, u nichž se – co se vzhledu týče – téměř zastavil čas. Svou kariéru odstartovala už v dětském pěveckém sboru a své první nahrávky natočila v ostravském rozhlase s cimbálovkou Lučina. V první polovině osmdesátých let patřila k novým tvářím na domácí hudební scéně a velmi rychle si získala přízeň zejména mladého publika.

Heidi Janků | Foto: se svolením Vajta Tilena

Už při studiu na gymnáziu začala Heidi Janků zpívat se skupinou Proměny, tvořenou hudebníky ze slavné formace Majestic. Později se stala členkou kapely Proto Pavla Nováka, s níž absolvovala dvouměsíční účinkování v baru v Hamburku. „Kluci si na začátku kariéry potřebovali vydělat peníze, aby si mohli koupit kvalitní nástroje. Bylo mi osmnáct, holka po maturitě, předtím jsem znala jenom Beskydy a najednou hříšné město Hamburk! Docela mě to chytlo,“ zavzpomínala Janků v rozhovoru pro Deník.

V roce 1982 se odehrálo její osudové setkání s producentem a skladatelem Ivem Pavlíkem, s nímž spojila svůj profesní i soukromý život. S kapelou Supernova za zády působila Heidi na koncertních pódiích neokoukaně a dostatečně atraktivně na to, aby se rychle dostala do povědomí diváků a posluchačů. V roce 1984 se poprvé objevila mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami v anketě Zlatý slavík a v letech 1985 a 1988 byla dokonce Bronzovou slavicí.

Pohádkový hit Když se načančám

Její repertoár tvořily moderní písničky a až na pár převzatých hitů ze zahraničí interpretovala výhradně skladby českých autorů. Její první hity – Já jsem já, Kuře na grilu nebo Budem stokrát krásnější – se často hrály v rádiu i televizi. Společně s Daliborem Jandou nazpívala píseň Tak jdem do seriálu Bylo nás šest a do pohádky Co takhle svatba, princi? zase sólovou Když se načančám. Psali pro ni autoři jako Ivo Pavlík, Boris Urbánek, Vladimír Čort, Jindřich Parma, Karel Vágner, Jan Krůta, později spolupracovala i s Vašem Patejdlem.

Heidi Janků na rockovém festivaluZdroj: se svolením Heidi Janků

V devadesátých letech přesídlila Heidi Janků z Ostravy do Prahy. I v další dekádě si bez problému udržela mladistvou image a mohla tak pokračovat v produkci převážně tanečních nahrávek. S úspěchem začala vystupovat i pro dětské publikum.

Svou kariéru sama rozděluje na před a po revoluci. „Je to jednoduché – do revoluce jsem vystupovala zásadně s kapelou, hráli jsme novoromantický styl i s náznaky punku. A po revoluci jsem skupinu rozpustila či opustila, písničky s ní spojené tím pádem taky, protože mi bylo žinantní zpívat na halfplayback. A začala jsem dělat muziku trošku jinak – spíš počítačově, tanečně,“ uvedla pro Deník.

Western pop i diskotéka

V roce 2002 vydala album Zlatej důl jsem přece já ve stylu western pop. Původní i převzaté country skladby s vtipem a nadhledem, odlehčené v tanečním rytmu měly divácký i posluchačský úspěch. A v diskotékovém rytmu se nesou i nejnovější hudební počiny zpěvačky. Heidi nestárne, a může si proto dovolit spolupráci s o generaci mladšími muzikanty z oblasti dance music – Stano Šimorem a Martinem Hájkem. Její píseň Dík za tvůj kus ráje je toho důkazem.

Všechny své hity i aktuální tvorbu chtěla Heidi Janků představit na turné Věra a Heidi Tour 2017. K tomu už ale nedošlo vzhledem k úmrtí Věry Špinarové, předchozí manželce Iva Pavlíka.

„Mělo to být poprvé, co bychom spolu uskutečnily takovou věc. Věrka jela dvakrát po sobě turné s Petrou Janů, bylo velmi úspěšné. Adam Pavlík, což je syn Ivoše a Věry, přišel ale s myšlenkou, že bychom jej tentokrát mohli pojmout rodinně, což se nám všem líbilo. Vím, že to zní divně, ale s Věrkou jsme se stýkaly, neměly jsme žádný problém – asi kdybychom ho měly, tak bychom si neplánovaly společnou šňůru. Nakonec rezignoval i Ivoš (zemřel záhy po Věře Špinarové, pozn. aut.), kterému se do toho zpočátku moc nechtělo. Ale všechno, bohužel, dopadlo jinak,“ dodala zpěvačka, která stále koncertuje s kapelou Heidiband. A na nezájem publika si ani zdaleka nemůže stěžovat.

