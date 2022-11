Ostravská rodačka Heidi Janků, původním jménem Heidi Hantlová, žila hudbou od narození. Její matka hrála na violoncelo, otec na dechové nástroje, ona sama nastoupila do lidové školy umění dřív než do základní školy. Hrála na klavír, zpívala ve sboru a své první nahrávky natočila v ostravském rozhlase s cimbálovkou Lučina. Při studiu na gymnáziu začala zpívat s různými kapelami, až se jí ozval hudebník Ivo Pavlík, který jí nabídl kariéru sólové zpěvačky.

Na zkušenou do Hamburku

Ještě než se s Pavlíkem seznámila, absolvovala s kapelou Proto Pavla Nováka dvouměsíční účinkování v baru v Hamburku.

„Kluci si na začátku kariéry potřebovali vydělat peníze, aby si mohli koupit kvalitní nástroje. Bylo mi osmnáct, holka po maturitě, předtím jsem znala jenom Beskydy a najednou hříšné město Hamburk! Docela mě to chytlo,“ zavzpomínala v rozhovoru pro Deník Heidi Janků.

Po návratu domů za ní po vystoupení na plese přišel manažer Iva Pavlíka, který jí ve vinném opojení řekl, že jestli na sobě bude pracovat, něco z ní bude.

„Asi dva měsíce poté mně Ivoš volal, že se profesně rozcházejí s Věrou Špinarovou a že to se mnou zkusí. Měl připravené dvě varianty. Říkal, že pokud bych se neuplatnila jako zpěvačka v českém šoubyznysu, postavil by mi kapelu pro účinkování v zahraničí, s níž bychom jezdili hodinové zábavné programy – ne ty hrozné osmihodinové denní šichty, jako v tom v Hamburku. Vyšla nakonec první cesta. Kdyby ne, tak asi zpívám v baru. Kdoví. Každopádně setkání s Ivošem změnilo můj život naprosto zásadně. Byl od začátku mým manažerem, producentem, poradil mi, jak se prezentovat na jevišti, všechno. Vlastně mě stvořil,“ pravila zpěvačka, která pak v letech 1982 až 1990 účinkovala s Pavlíkem v kapele Supernova.

Šoubyznysem nepolíbená

Sama mimochodem podotýká, že když se na skutečnou pěveckou dráhu vydala, byla šoubyznysem nepolíbená. „Takže jsem ze začátku musela působit jako strašné tele. Naštěstí mě Ivoš do toho světa uvedl,“ řekla Deníku. Tím, že si sama neuměla napsat muziku ani text, začala se stýkat s okruhem autorů, které Ivo Pavlík oslovil, aby zpěvačku poznali a začali jí tvořit texty na míru.

„Docela se to povedlo třeba s Vladimírem Čortem nebo s Honzou Krůtou. Několik písniček mi napsali i mí spolužáci z gymnázia, Martin Kučaj a Tom Skácelík, a samozřejmě Ivoš, který tvrdil, že jsem byla ze začátku jeho múza, proto mu to tak šlo. Když jsem ho pak o mnoho let později oslovila, jestli by mi zase nenapsal nějakou píseň, odpověděl, že by potřeboval novou zpěvačku, aby tak mohl učinit. No a já, protože jsem věděla, jak to mezi ním a zpěvačkami chodilo – protože on jim neuměl psát na objednávku, on si je hned bral –, jsem mu to zatrhla,“ rozpovídala se Heidi Janků na adresu svého muže.

Moderátorka

Kapela Supernova zanikla v roce 1990 z důvodu, že se Heidi Janků s Ivem Pavlíkem stěhovali do Monaka. „Ivoš tam skládal a nahrával hudbu pro jeden animovaný dětský seriál. Po návratu se ze mě stala takzvaná halfplaybacková zpěvačka, protože situace byla složitá a měli jsme strach, že bychom kapelu už neuživili,“ podotkla zpěvačka, která však i nadále se svým mužem vytvářela nový repertoár (celkově má na svém kontě šestnáct alb a několik kompilací).

Postupem času se z ní stala i moderátorka televizních pořadů – v televizi Barrandov uváděla od roku 2012 vlastní pořad Intim Night a následně pořady Sedmička, Nikdo není perfektní či Aféry. Moderátorské příležitostí dostala také z TV Relax, kde vznikly magazíny Na pohodu s Heidi a Dámská jízda.

Na rodinné turné nedošlo

V roce 2016 přišla nabídka od Adama Pavlíka, syna Věry Špinarové a Iva Pavlíka na absolvování společného turné. „Mělo to být poprvé, co bychom uskutečnili takovou věc. Adam ji chtěl pojmout rodinně, což se nám všem líbilo. Vím, že to zní divně, ale s Věrkou jsme se stýkaly, neměly jsme žádný problém,“ řekla Heidi Janků. Nakonec ale bohužel všechno dopadlo jinak, protože v roce 2017 nejprve zemřela Věra Špinarová a následně i Ivo Pavlík.

„Vždy mi bylo jasné, že Věrčino jméno je tím hlavním tahounem. Moc jsem se těšila, že si spolu zazpíváme a brala jsem to jako čest. Nicméně daleko víc mě zasáhlo, že mně i mým nejbližším odešel člověk, po kterém mi už navždy zůstane v srdci prázdné místo,“ dodala zpěvačka, která stále koncertuje, a to s kapelou Heidiband. Dohromady ji dal právě Adam Pavlík, který je jejím kapelníkem, managerem a producentem celého projektu.