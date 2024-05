Mimořádnou kariéru populární zpěvačky Heleny Vondráčkové, která slaví šedesát let na scéně, připomíná výstava v pražské Galerii Tančící dům na Rašínově nábřeží. Obsahuje více než tři stovky exponátů, přičemž těmi z nejatraktivnějších jsou šaty a boty, které umělkyně během své hvězdné éry oblékala či nosila. Součástí expozice je i výčet jejích ocenění, osobní vyznání, plakáty, trofeje Českého slavíka, raritní dárky od fanoušků i vzácné vzpomínky. Výstava je k vidění od 29. května 2024 do 23. února 2025.

Byla jsem, myslím, docela pilně děvče, zamýšlí se nad svou kariérou Helena Vondráčková, když se výstavou v Tančícím domě procházela. „Nemůžu říct, která věc má pro mě největší hodnotu, protože by to nebylo fér. Ke všem chovám vzpomínku, je to kus mého života,“ doplňuje v rozhovoru zpěvačka, která oslaví 24. června sedmasedmdesáté narozeniny.

Co jste si pomyslela, když jste všechny vámi zapůjčené artefakty viděla pohromadě?

V souvislosti s nimi se mi začala v hlavě rojit spousta vzpomínek - osobních i pracovních. Nevěděla jsem, co všechno po mě budou pořadatelé k uspořádání výstavy chtít. Trošku mi, pravda, vystěhovali dům, ale on si to zasloužil. Výsledek v Tančícím domě je díky nim krásný, pro výstavu o mém životě udělali maximum.

Podle čeho jste jednotlivé předměty vybírali?

Měli jsme několik schůzek, na kterých jsme si ujasnili, co všechno budeme chtít ukázat. Musím říct, že kurátorka výstavy, Jana Sommerová, byla pro věc velmi zapálená a sebrala mi kdeco. Došlo to tak daleko, až jsme zjistili, že se na výstavu všechno ani nevejde. Čili na ní spousta zajímavých věcí chybí. Ale je možné, že v příštím roce budeme plánovat její pokračování.

Máte pocit, že se o vás fanoušci díky výstavě dozvědí něco nového?

Nevím, to se uvidí až podle jejich reakcí. Je možné, že odhalí věci, které dosud nevěděli, že překvapivé momenty z jejich strany asi budu. Kromě šatů a bot, ve kterých jsem vystupovala, uvidí i věci z mého soukromí, myslím především fotografie, takže si budou moci o mé osobě udělat ucelený obrázek. Záleží na nich, aby něco nepřeskočili.

Je na výstavě předmět, který je vašemu srdci nejbližší?

Víte, jak koukám kolem sebe, musím říct, že každý obraz, fotka, elpíčko, šperky či šaty mají na výstavě rovnocennou úlohu. Za vším je spousta práce. Vážím si každého předmětu, který tady je. Třeba i těch od fanoušků, kteří si taky dávají záležet, aby mě potěšili. Nemůžu říct, co je pro mě nejvíc, to bych mohla někomu ublížit.

Asi nejzajímavější kapitolou výstavy jsou šaty, které jste během svých vystoupení oblékala. Zdá se mi, že je mezi nimi nejvíce zastoupená návrhářka Tatiana Kovaříková…

Ano, posledních dvacet let jsme s Tatianou úzce spolupracovaly. Ale před ní pro mě navrhovaly šaty další dámy, jako Marie Marková, která už bohužel není mezi námi. Ta mi například dělala šaty pro píseň Miláčku nebo třeba výrazný kostým k písni Malovaný džbánku. Vzpomenout musím i na televizní návrhářky, třeba Dagmar Březinovou, která přicházela s výrazně moderními a nápaditými kostýmy, vyzdvihnout chci i Jana Skalického, který mi navrhl šaty do pohádky Šíleně smutná princezna. Pavel Zapletal mi zase ve Zlíně šil boty… Kostymérek, s nimiž jsem pracovala, je dlouhá řada. Patřila mezi ně například i Zdena Bauerová, která dříve pracovala v módním závodu Rosenbaum, jenž se později přejmenoval na Styl.

Promlouvala jste jim do práce?

Do návrhů svých šatů jsem vždy promlouvala. Měla jsem to tak ložené už z domova, od maminky, která mě coby zručná švadlena v začátcích mé kariéry oblékala. Díky tomu jsem byla zvyklá říct, co a jak chci. Všechny maminčiny modely jsem odnosila. Stejně tak i pozdější modely návrhářek, se kterými jsem pracovala. Nebyla jsem ze zpěvaček, které by si nechaly něco ušít, nevyjádřily se k tomu, a ve finále si šaty ani nevyzvedly, protože se jim nelíbily. To opravdu nikdy nebyl můj případ.

Když se na vás dívám, mám pocit, že byste ještě dnes většinu modelů oblékla. Máte krásnou postavu. Jak to děláte?

No, děkuju. Ale nebude to úplně pravda. Je fakt, že jsem se díky své profesi naučila s tělem zacházet. Myslím v tom slova smyslu, že jím střídmě, dost se pohybuju, například ráda pracuju na zahrádce, občas si dám i nějaký ten sport, prostě se pohybuju, snažím se být aktivní.

Když se ještě vrátíme k výstavě – její součástí jsou i fotky, na nichž jste zaznamenaná po boku mnoha tváří, jakými jsou například německý herec Horst Buchholz známý z filmu Sedm statečných, producent Michaela Jacksona Quincy Jones či Robin Gibb z Bee Gees. Která fotka má pro vás největší cenu?

Asi ta s Karlem Gottem. Když mě přizval k jeho vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku, nechtěla jsem tomu věřit. Tehdy jsem mu říkala – cože? Zavolej mi zítra. Potřebovala jsem tu informaci vstřebat. Nakonec se jednalo o jedno z mých nejzásadnějších životních vystoupení. Bylo to krásné. O něčem takovém bych si nedovolila ani snít.

Co vám proběhlo hlavou, když jste si uvědomila, že slavíte šedesát let na scéně?

Promítla jsem si v hlavě dlouhou cestu, kterou jsem ušla. Neřekla bych, že byla trnitá, naopak byla strašně fajn. Příjemná, plná poznání, přátel, kamarádů a zážitků. Takže na všechno vzpomínám jenom s láskou.

Jste stále mimořádně aktivní. Například na 24. června připravujete narozeninový koncert v pražské O2 areně. O čem bude?

O radosti z hudby, kterou po celý svůj život cítím. Pozvala jsem si tam spoustu hostů včetně sedmasedmdesáti stepařů a Tomáše Slavíčka, mistra světa a Evropy v tomto oboru, který je povede. Pozvání přijala i skupina J.A.R., takže si zazpíváme Bulháry, bude tam také Olga Lounová, symfonický orchestr a ještě speciální host ze Slovenska. Jinak se na podzim chystám pokračovat ve slovenském turné, to české bude následovat.

Kromě toho mám v plánu vydání nového CD, nového klipu ve stylu elektronic dance, chystáme i dvojCD s názvem Helena Evergreeny. Bude obsahovat veškeré žánry, které jsem kdy zpívala a které nikdy nevyšly na žádných nosičích. A na otázku, jestli bych už náhodou neměla trošku vyklidit pole někomu jinému, chci odpovědět, že pokud o mě bude zájem a pánbůh mi nadělí zdraví, ráda svým fanouškům ještě něco nabídnu. Nápadů je pořád moc.