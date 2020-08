V rozhovoru pro americký časopis Rolling Stone se Lennon už po rozpadu slavné čtyřky přiznal: „Jediné pravdivé písně, které jsem kdy složil, byly Help! a Strawberry Fields Forever. Ty jsem napsal na základě svých zkušeností ne tak, že jsem si představil, v jaké se nacházím situaci, a pak kolem toho vymyslel pěkný příběh, což mi vždycky připadalo falešné. Text písničky Help! je pořád stejně dobrý. Jsem to já, hledající pomoc, a myslel jsem to tak.“

Marihuanový dým

S druhým beatlovským filmem Help! se to mělo stejně jako se vším, co není poprvé. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se při jeho výrobě trochu nudili, přestože si prosadili, aby se částečně natáčelo na Bahamách. Zdroj: Parlophone

Sám režisér Richard Lester o jejich práci na place lakonicky prohlásil: „Měl jsem problém rozkoukat se v tom hustém marihuanovém dýmu.“

Děj snímku vycházel z filmů pro pamětníky a stavěl na přirozeném komediálním talentu bubeníka Ringo Starra. Zápletka se dá shrnout do několika vět.

Doktor řekne Ringovi, že je smrtelně nemocný, a zoufalý Ringo si sám na sebe najme vraha, který je mistrem převleků. Jelikož nedokáže pohlédnout smrti do tváře, přikáže mu, aby ho zabil, až to bude nejméně čekat. Den nato lékař Ringovi sdělí, že se zmýlil a špatné zdravotní výsledky patří někomu jinému. Jenže jak teď vraha zastavit?

Dívám se zpátky

Když kasovní trhák Help! spatřil koncem července 1965 světlo světa, kritici nebyli zdaleka tak nadšeni jako o rok dříve z filmu Perný den. Přesto nemohli nepřiznat, že „tihle kluci jsou to nejmarxovštější od dob bratří Marxů“.

Ale Beatles v té taškařici nepůsobili ani z poloviny tak uvolněně jako při svém předchozím filmovém dobrodružství. A titulní písnička překvapivě vyjadřovala rozpaky osoby, která byla z celé party zdánlivě nejsuverénnější.

„To byla má etapa tlustého Elvise,“ otřásl se John Lennon při vzpomínce na své tehdejší já v interview pro Playboy. „Jen se na něj podívejte: je otylý, nejistý, neví, kdo vlastně je. V písni mluvím o době, kdy jsem byl mnohem mladší. Dívám se zpátky a říkám si, jaká to byla pohoda.“

Revoluční kytara

Album Help! vyšlo 6. srpna 1965 a fanoušci i recenzenti ho přijali mnohem lépe než filmové eskapády svých idolů z Liverpoolu. Na cenách Grammy bylo dokonce jako vůbec první rocková nahrávka nominováno na album roku.

Jak by také ne! Písně I Need You, Ticket To Ride a Dizzy Miss Lizzy zvučely sekavými, revolučně rozostřenými riffy Harrisonovy elektrické kytary. Zatímco Paul McCartney exceloval v baladě Yesterday, ale i v parádním souboji akustických kytar v písni I’ve Just Seen A Face. Skladbou You’ve Got To Hide Your Love Away vysekl Lennon poklonu svému kamarádovi Bobu Dylanovi. Ani se nechce věřit, že je to už déle než půl století.