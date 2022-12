Vyzkoušel jste si mnohé žánry - jak vzniklo zadání natočit vánoční desku?

Přišlo s ním vydavatelství Supraphon – jestli bych se nechtěl jako interpret popasovat, byť na klasické bázi, se zmiňovaným albem Vánoce ve zlaté Praze, které je vnímáno jako etalon svého druhu. Říkal jsem si – no jo, ale to je něco, co se prodává pár týdnů v roce a z obchodního hlediska mi to přišlo málo. Ne že bych ten nápad hned zavrhl, ale měl jsem zato, že na vánoční desku mám ještě dost času. A najednou těch podnětů přibývalo i z dalších stran, takže jsem dospěl k závěru, že to tak asi má být. Kostky byly vrženy. Se vší vervou jsme se okamžitě pustili do práce, protože tolik času nebylo. Absolvovali jsme pak půlroční sprint v pravém slova smyslu.

4 Tenoři: Je důležité si ze sebe občas udělat i legraci

S dramaturgií alba jste si poradil sám?

Měl jsem k ruce skladatele Martina Hyblera, se kterým velice úzce spolupracuji a který většinu skladeb skvěle zaranžoval. Tahle oponentura byla velmi konstruktivní. Je pravda, že dramaturgie alba bylo to nejzásadnější a nejdiskutovanější v rámci celého projektu. Řekne-li se vánoční album na instrumentálně-vokální bázi, pak víte, že program je to, oč tu běží. Odrazili jsme se od nápadu realizovat Zimu od Antonia Vivaldiho - vnímal jsem, že jí album musí začít, že je to ten stavební kámen, kostra, kterou něčím obalím. Ale přiznám se, že kdyby nebylo tohoto leitmotivu, mimochodem technicky mimořádně náročného, tak bychom ještě asi dlouho přemýšleli.

Jak náročné je hrát Vivaldiho houslový part na hoboj?

Kdysi jsem uvažoval, že bych jej mohl nahrát jako svého druhu „extrém“, že to je něco, co posouvá možnosti hoboje. Ale kdybych to měl přiblížit čtenáři a posléze, věřím, i našemu posluchači, tak bych řekl, že hrát houslový part na hoboj představuje jakousi hranici fyzikálních i fyzických možností hobojisty. Taky asi není náhoda, že tu nahrávku máme s hobojem z globálního hlediska vůbec poprvé, to znamená, že si to přede mnou nikdo nikdy na světě nezkusil. To o něčem svědčí. Je to na pomezí „šílenství“, ale ve finále je pro mě podstatné, že to s ohledem na můj nástroj funguje. A ještě podstatnější je, že to ještě víc funguje v kontextu alba, jímž Zima Antonia Vivaldiho prochází - od entrée přes pomyslný poločas po symbolické finále, po němž ještě následují dvě kompozice ve formě jakéhosi dovětku. Věděl jsem, že když se pouštím do nahrávání vánoční desky, nebude to nic, kde bych měl něco po někom opakovat. Takových titulů jsou na pultech desítky. Jako interpret a muzikant jsem chtěl přinést něco víc, co, věřím, bude nejen v českých domácnostech rezonovat nejen letos, ale i v budoucích letech.

Vedle Vivaldiho a dalších barokních mistrů Bacha a Händela zakusí posluchač vašeho alba i argentinskou zimu s příchutí tanga Ástora Piazzolly…

Ano, zazní i Tichá noc, Adeste fideles či Chtíc, aby spal, písně, bez kterých si lze Vánoce jen stěží představit. Při jejich výčtu není důvod nepřiznat inspirační zdroj. Není to ale tak, že bych interpretačně vycházel z Karla Gotta, to by bylo nedorozumění. Ale zároveň asi není náhodné, že oba považujeme, byť každý ve své době, zmiňované skladby za to nejhodnotnější s ohledem na vánoční tématiku. Zároveň to svědčí i o tom, že hudba je zkrátka hodnota, která nedevalvuje napříč dekádami. Nevím, o čem - kromě umění, se takto dá hovořit.

Ve výčtu skladeb najdeme i ukrajinskou koledu Ščedryk.

Přišel s ní Martin Hybler, jinak taky pedagog hudební akademie v Praze. Možná by se zdálo, že je to v kontextu špatné celosvětové situace, která se nás přímo dotýká, jakýsi populistický tah, že do toho pletu politiku. Domněnky tohoto tipu bych ale hned utnul. Skladba musí být kvalitní, což se tady děje. Na Ukrajině je Ščedryk něco jako pro nás Narodil se Kristus Pán. Zapadá do celkové koncepce alba a obstojí i v kontextu autorů jako jsou Antonio Vivaldi nebo Johann Sebastian Bach. Na desce máme ještě jednu ukrajinskou píseň, a to Melodiu od Myroslava Skoryka. Obě u nás ještě nejsou tak zprofanované.

Laťka je nastavena hodně vysoko, říká o Rybově mši v Hybernii Daniel Hůlka

Už 8. prosince vás čeká křest v prostorách Novoměstské radnice v Praze. Zazní tam celá deska?

Určitě ne, bude to spíš retrospektivní večer. Taky jsme jej nazvali No Christmas, No Limits 2. Navážeme jím na koncert, který jsme dělali ve spolupráci s Českou televizí, kdy jsme – byť s odstupem – představili mou předchozí crossoverovou desku Next Horizon. Křest chceme pojmout tak, aby byl zajímavý co do repertoáru, ale i ze společenského hlediska.

Oddychnete si potom?

Docela ano, protože ten koncert dělám nejen jako interpret, ale i jako producent, takže je pro mě velký výkon všechno zorganizovat, zajistit a zaplatit. Dohromady je to velmi nároční disciplína. Nikdo mě ale do toho nenutil.

Už jste to tak ale dělal i v minulosti…

Ano, a vždycky konstatuju, že jsem z toho docela unavený. Ale přesto potom přijde něco dalšího, co člověka přesvědčí, aby do toho šel znova. Dělal jsem to i v případě desky, která vyšla loni na podzim mému kolegovi Dominiku Wollenweberovi, ale to byl jiný případ, protože jsem „tlačil“ produkt někoho jiného, zatímco tady tlačím sám sebe. Dostat věc do povědomí, dobře ji zpropagovat, si prostě žádá velké nasazení. Naštěstí mám zálibu v horách, kde se pak uklidním. Snažím se tyto dvě polohy – pracovní a odpočinkovou – spravedlivě vyvažovat.

Hosty na vašem albu jsou harfenistka Kateřina Englichová a sopranistky Patricie Janečková a Adéla Řehořová. Od začátku to byla jasná volba?

Všechny svým výkonem album zdobí. S Patricií Janečkovou se známe od roku 2021, kdy jsme se seznámili v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. A když jsme hledali pěveckého protagonistu, shodli jsme se na tom, že Patricie nám svým projevem a barvou hlasu k vánoční tématice zdaleka nejvíc vyhovuje. Kateřina Englichová je vůbec moje nejbližší kolegyně a i její participaci jsem vnímal tak, že to bude další ozvláštnění a přínos interpreta, tím pádem bude deska hudebně ještě kontrastnější. Navíc Kateřina dlouhodobě patří k předním interpretkách klasické scény, z hlediska kolegiálního jsem ji tam prostě chtěl. A Adéla Řehořová symbolizuje jakousi nevinnost, která nám přišla pro tu jednu píseň – Ščerdyk – žádoucí.

Lenka Dusilová: Cítila jsem potřebu obrátit se do světla

Plánujete k desce živá vystoupení?

Máme takovou ekonomičtější variantu. Součástí mé kapely Ultimate W Band je menší formace Vilém Veverka TRIOplus, s níž na bázi klasického jazzového tria - plus hoboj - absolvujeme celoročně sérii koncertů. Všichni ti muzikanti mimochodem účinkují i na albu. Tuto naši platformu dnes považuju za nejdynamičtější. Vznikla v covidu a její produkci můžeme velmi zdařile propojovat i s tancem. To je to, čemu věnujeme nejvíc času. A souvisí to i s mou vánoční novinkou, že jsme schopni ji odprezentovat i na dalších koncertech, takže prosinec jí bude obsahově patřit, byť se nebude jednat o klasické „Christmas album tour“. Ale jsem rád, že počet koncertů je takový, jaký je, a že budeme hrát až do 25. prosince včetně Štědrého dne.

Vy sám, jaký máte vztah k Vánocům?

Rok od roku si uvědomuju, že původní význam a kouzlo Vánoc se pod tlakem konzumu posunuly. V mých očích tyto svátky částečně devalvovaly. Možná i díky mé vánoční desce se částečně snažíme tento směr, který je tady už po dekády, lehce napravit a vrátit mu rovnováhu. Co se jednoznačně vytrácí, je spočinutí, zastavení a zamyšlení se - to je to, co pro mě svátky představují. Jestli o Vánocích něco hledám a jestli o něčem sním, tak stejně jako Karel Gott o bílých Vánocích, ideálně právě někde na horách, kam vždycky rád vyjedu a třeba se sněžnicemi na nohou si chodím po zasněžených bílých kopcích. Já jinak, jako člověk židovského původu, nebazíruju na tradičních křesťanských zvyklostech, to znamená, že u mě doma nenajdete vánoční stromeček, ani výzdoba bytu nenasvědčuje tomu, že by měly přijít Vánoce. Je to taky dáno tím, že mám trochu jiné preference, jiné nastavení. Pro mě je alfa omega života umění – hudba, fotografie. A to mě naplňuje i zaměstná natolik, že už potom nemám žádnou kapacitu ani motivaci dělat něco dalšího. Aby to ale nevyznělo nějak kacířsky – obdivuju lidi, kteří jsou schopni vynaložit energii na vytvoření mimořádně hezké vánoční atmosféry od výzdoby domu přes přípravu kapra, bramborového salátu a cukroví. Je potřeba ocenit, že na to má ještě někdo čas. Možná teď budou čtenáři zklamaní, ale na druhou stranu, moje vánoční deska je takový můj příspěvek ke sváteční a radostné atmosféře. Možná ještě větší, než kdybych šel a porazil strom, zasadil ho do stojanu, ozdobil, ulovil kapra a upekl cukroví. Prostě dělám hudbu a nezdobím stromky.

Dasha: Vrhla jsem se do repertoáru zpěvačky, kterou považuju za vůbec nejlepší

Už jste to nakousl a mluvili jsme o tom i v minulosti – jste nejen vynikající hobojista, ale i houževnatý horolezec a zkušený umělecký fotograf. Plánujete nějakou konkrétní „výpravu“?

Pokud to jde, jezdím na hory průběžně, každý rok. Když přišel covid, svět se pro všechny uzavřel, ale letos jsem jako fotograf strávil měsíc v Norsku. Jednak jsem cestoval v zimě a pak znova v létě, to je něco, co mě vedle hudby naplňuje absolutně nejvíc. Pustina, samota, kdy jsem jenom s tím fotoaparátem… Je pro mě absolutní bohatství, že můžu tohle všechno realizovat bez omezení. No, a teprve uvidím, co přijde dál. V lednu bych se každopádně zase rád někam vydal, což bude vycházet z toho, kolik volného času si s ohledem na další koncerty budu moct dopřát. Jak říkala zmiňovaná Kateřina Englichová: „Mám pocit, že hraješ jenom proto, abys pak mohl zase někam odjet…“ Tak to úplně není, ale vlastně to dost dobře odhadla – je to můj svět, život, tohle jsem já.

Být sám se sebou není přece vůbec špatné…

To je nejvíc, co můžu zakusit. A když se někdo ptá: „A není vám smutno, když jste sám?“ Tak odpovídám, že rozhodně není, inklinuju k solitérství. Člověk sestoupí sám k sobě, uvědomí a rozebere si věci, je to hrozně očistný a blahodárný pocit… A taky - být sám přece neznamená být osamocen. Řada lidí je osamocena, přestože není sama. To je velký rozdíl.