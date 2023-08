Tvořili duo, které se v osmdesátých letech minulého staletí stalo pro mnohé naprostým zjevením. Velký podíl na tom měla jejich písnička Holky z naší školky, která lámala rekordy v tehdejší poslouchanosti skladeb napříč žánry. Stanislav Hložek a Petr Kotvald. Dohromady je svedl producent, hudebník, kapelník a skladatel Karel Vágner.

Stanislav Hložek a Petr Kotvald | Foto: Ringier Axel Springer Roman Souček / CNC / Profimedia

Kariéry Stanislava Hložka a Petra Kotvalda by se s největší pravděpodobností ubíraly naprosto jiným směrem, kdyby nebylo hudebního bosse Karla Vágnera. Oba interpreti už měli zkušenosti s vystupováním v různých formacích. Hložek, rodák z Kroměříže, působil během studií na střední průmyslové škole v několika orchestrech ve Zlíně, v Brně hostoval s Orchestrem Gustava Broma. Petr Kotvald, rodák ze Žatce, zase v čase studia na elektrotechnické průmyslovce v Chomutově zpíval se skupinou Scarabeus.

Cesta Michala Davida na vrchol? Vyhodili ho z Pionýra, hvězdou se stal přes noc

Stalo se ale, že po Hložkově stříbrném umístění v soutěži Intertalent mu Vágner nabídl místo v doprovodné kapele Hany Zagorové. Původně v ní byl jeho partnerem Jan Viktorin, kterého však v roce 1981 nahradil Petr Kotvald. Ten už měl z předchozí doby také několik slušných soutěžně-interpretačních zářezů: na jihlavské Mladé písni získal roku 1978 uznání za osobitou interpretaci, o rok později tento festival vyhrál. Následně si na Děčínské kotvě v roce 1980 vyzpíval druhé místo.

Oh, Suzi. Duo je na světě

Nadějní mladíci odstartovali kariéru singlem Oh, Suzi (Oh Susie) / Anna Maria. Hložkovi bylo v té době sedmadvacet let, Kotvaldovi o pět let méně. A šlapalo jim to náramně. Jejich tehdy ojedinělé klukovské hlasy spolu ladily, navíc dokázali překvapit i trendy oblečením a tanečními kreacemi, v nichž vynikal zejména Kotvald, který získal základy pohybové průpravy u vedoucí Chrudimského tanečního studia.

KVÍZ: Hvězdy osmdesátých let. Poznáte zpěváky a zpěvačky naší pop music?

Po hudební stránce pro ně psali písničky zmiňovaný Karel Vágner, Pavel Vaculík, Jan Rotter, Jiří Zmožek, Jindřich Parma, Stanislav Kalous nebo Vítězslav Hádl. O texty se postarali Pavel Žák, Jan Krůta, Vladimír Poštulka, Pavel Vrba, Michal Bukovič, Jiřina Fikejzová či Zdeněk Borovec. Hit střídal hit a nadšené fanynky si začaly jejich plakáty vylepovat nad postele.

Zagorová sanitku nemusela

Profesionální autorské, kapelní a produkční zázemí učinilo brzy ze Stanislava Hložka a Petra Kotvalda velmi oblíbenou součást československého popu. Jejich popularita se násobila i díky vystupování s pěveckou hvězdou Hanou Zagorovou, s níž nazpívali několik songů. Dodnes mezi nimi září hit Můj čas, který vznikl v roce 1983 pro seriál Sanitka a který mimochodem Zagorová zpočátku neměla moc ráda.

Zdroj: Youtube

„Pamatuji si, že jsem tím štvala i kluky. Byla jsem trošičku zaujatá proti té základní frázi – Příteli, chvátej S.O.S. Přišla mi taková budovatelská,“ podotkla zpěvačka v dubnu 2021, kdy se s Hložkem a Kotvaldem po mnoha letech setkala ve studiu, aby nazpívali novou verzi této písně, která pak zazněla v rámci charitativního televizního pořadu Pomozte dětem.

Samostatné kariéry

Ale zpět k našemu duu, v němž to pomalu, ale jistě začalo skřípat. Když přišel rok 1986, Petr Kotvald pocítil touhu rozjet sólovou kariéru. V rozhovoru pro Deník uvedl, že tento krok zvažoval dlouho, ale nakonec se k němu odhodlal, protože nebyl spokojený s tím, co dělá.

„Svého rozhodnutí jsem ale nikdy nelitoval. Byla to pro mě tehdy krásná doba, zažíval jsem obrovskou euforii z možnosti vystupovat sám za sebe a dělat věci po svém, i když jsem měl občas smůlu. Kolikrát jsem něco natočil pro televizi, ale pak se to nevysílalo, protože jsem měl moc ježaté vlasy, moc zelené sako, nebo jsem byl příliš živý. Vždycky se našel důvod, proč v ní nemůžu být. Přišlo mi, že po mě trošku šlapou, zároveň mi to ale dělalo dobře. Říkal jsem si, že když dělám věci tímto způsobem a někomu vadím, tak to mám docela dobré,“ vyprávěl Kotvald.

Zdrcený zpěvák Hložek po smrti Zagorové: Nemám sílu zpívat, zadržuje slzy

Stát na jevišti ho baví pořád. „Jenom vím, že ten horizont se přibližuje a že člověka zrazují zrcadlo a rodný list. Ale co s tím uděláte? Důležité je, že můžu zpívat, že mám vůbec ten dar. A že písničky, které jsem nahrál, jsou důkazem toho, že jsou na světě. Jsou vlastně časově neomezené,“ doplnil.

Úspěšně, i když možná méně viditelně, si vedl a vede i Stanislav Hložek. Kromě samostatných vystoupení moderoval oblíbené pořady pro děti Magion či Vega, uplatnil se i v muzikálu Tři mušketýři, jehož obnovená premiéra se chystá na letošní podzim do pražského Divadla Broadway. V díle autorů Michala Davida, Lou Fanánka Hagena a Libora Vaculíka, které bude obohaceno o netradiční používání projekcí a novou výpravu, ztvární opět postavu Porthose.

S bývalým kolegou se občas potká, absolvovali spolu i pár šňůr. „Ty koncerty byly vždycky úžasné,“ uvedl Hložek s náznakem jakéhosi povzdechnutí, že ho Kotvaldovo rozhodnutí dodnes mrzí.

Zdroj: DeníkHráli jste kličkovanou? Toto jsou příběhy zpěváků z 80. let



Také jste zpívali, že chcete žít non stop s Michalem Davidem, nebo jste hráli kličkovanou spolu s Daliborem Jandou? Vzpomínáte na hity Ivety Bartošové, Michala Penka, Mariky Gombitové, Sagvana Tofiho, Pavla Vítka, Věry Martinové, Stanislava Hložka, Petra Kotvalda a dalších hvězd československé populární hudby?



Potom je nový seriál Deníku Zpívali v osmdesátkách určen přímo pro vás. Od 2. srpna bude v Deníku každou středu vycházet seriál, ve kterém se dozvíte, jak skončili zpěváci a zpěvačky, kteří nás provázeli osmdesátými léty minulého století.



Dočtete se v něm, jak prožívali dobu největší slávy i co dělají dnes. Připomeneme vám i jejich nejslavnější písně, které nás provázely hitparádami pozdního socialismu a často i brzkého kapitalismu.



V době diska a depešáků, kdy hudbu ovládly syntezátory a převzaté písničky, často zazářily hvězdy, které si už dnes nikdo nepamatuje, ale spousta jiných tvoří a zpívá dodnes. Podíváme se i na jejich začátky a soukromý život, který s popularitou mnohdy dostal na frak. Žijící zpěváci a zpěvačky připojí i své vzpomínky na pro ně zlaté osmdesátky.



Reportéři Deníku se zaměřili i na fotky z jejich kariéry nebo zajímavosti, jako je typický znak daného interpreta, největší zklamání, skandál či propadák, který zažil, jeho citát, největší hit nebo nejsledovanější video na YouTube. A dozvíte se i to, co jste o něm možná nevěděli. Na webu Deníku bude fotografií a videí (včetně nejslavnějších videoklipů) mnohem více.



Všechno odstartoval Michal David, následovali Stanislav Hložek s Petrem Kotvaldem a 16. srpna Dalibor Janda. Postupně se pak přidají další hvězdy naší pop music. Příběhy českých a slovenských zpěváků a zpěvaček najdete na www.denik.cz/osmdesatky

Deset největších hitů:

Holky z naší školky:

Zdroj: Youtube

V pohodě:

Zdroj: Youtube

Bílá královna:

Zdroj: Youtube

Dajána:

Zdroj: Youtube



Oh Suzi (Oh Susie):

Zdroj: Youtube



Sen můj a Lízin (Words):

Zdroj: Youtube



Krejčí (You Drive Me Crazy):

Zdroj: Youtube



Nesedej na lep snům:

Zdroj: Youtube



Sandokan:

Zdroj: Youtube



Láska očima (z filmu Bota jménem Melichar):

Zdroj: Youtube

Typický znak

Stanislav Hložek a Petr Kotvald na sebe upozorňovali i respektováním tehdejších módních trendů. Oblečení jim navíc často - až na pár detailů spočívajících třeba v asymetrii použitých prvků - ladilo dohromady.



Největší šlágr

„Majdalenka, Apolenka s Veronikou a taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou…“ Mnohá další ženská jména opěvovali ve své nejúspěšnější písni z roku 1982 Holky z naší školky. Hudbu k ní napsal Karel Vágner na text Pavla Žáka. Stala se nejprodávanější československou nahrávkou všech dob na gramofonových deskách.



Seriálový hit

Velký úspěch měla i píseň Můj čas, kterou nazpívali s Hanou Zagorovou. Hudbu k ní složili Petr a Pavel Ormovi, text je dílem Zdeňka Borovce. Písnička byla součástí seriálu Sanitka, který si získal velkou popularitu právě v 80. letech 20. století.



Největší zklamání

Když se duo v roce 1986 rozešlo, bylo to pro fanoušky velké zklamání. Šlo o iniciativu Petra Kotvalda, který se necítil úplně spokojený v tom, co dělá. Začal vystupovat s vlastní kapelou Trik. „Mí kolegové pro mě byli z mého pohledu staří, chtěl jsem dělat jinou muziku,“ řekl.



Po rozpadu

Stanislav Hložek se věnoval moderování dětských pořadů (Vega), v Kongresovém centru uváděl zábavný pořad Posezení u cimbálu, taktéž samostatně koncertoval. A navíc si zahrál postavu Porthose v muzikálu Divadla Hybernia Tři mušketýři.



Co možná nevíte

Oba navštěvovali lidovou školu umění, kde se učili hře na klavír a taky se věnovali zpěvu. Petr Kotvald později studoval na elektrotechnické fakultě ČVUT a v roce 1984 dosáhl titulu inženýra. Stanislav Hložek studoval novinařinu na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze.