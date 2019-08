Páteční program na Bouzově nabídne koncerty Arakainu a Lucie Bílé, Rybiček 48, Anny K., Michala Hrůzy či The Agony.

V sobotu se mohou fanoušci na Bouzově těšit na kapelu Kryštof, která se na Hrady CZ vrací po šesti letech, Mirai, No Name, Jelen, Harlej, Marpo & Troublegang, Visací zámek, Wohnout, PSH a další interprety a skupiny.

Festival u příležitosti půlkulatého výročí apeluje na respekt k památkám i životnímu prostředí, v areálech se třídí odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně lístku na festival je vždy vstup na konkrétní hrad zdarma.

V pátek se areál festivalu umístěný na louce v bouzovském podhradí otevře v půl čtvrté odpoledne, připravena budou dvě pódia.

Od půl páté se představí kapela Frozen Poppyhead, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Do té se přihlásilo celkem šedesát kapel a hudebníků a do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzešel vždy jediný vítěz, který vždy hraje na konkrétní zastávce festivalu v rámci oficiálního pátečního programu.

Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert kapel Sto zvířat či Mydy Rabycad. V devět hodin večer se na pódiu uskuteční tradiční páteční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Nejlepší masky mohou získat například volné vstupenky na další ročník festivalu Hrady CZ a spoustu dalších cen.

V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál dále rozezní Trautenberk, Dymytry nebo Kamil Střihavka & The Leaders!.

Sobotní program dále nabídne koncerty zpěvačky Elis Mraz nebo Štěpána Urbana.

Festival Hrady CZ letos opět spolupracuje s Národním památkovým ústavem a nabídne tak svým návštěvníkům v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bouzov.

FOTOGALERIE: Podívejte se na loňské Hrady na Bouzově

Velká show a Krajčo nad hlavou

Skupina Kryštof se na Hrady CZ vrací po šesti letech a návštěvníkům v sobotu večer přiveze show hodnou světových headlinerů s projekcemi přes celou scénu, strhujícími světelnými efekty a spoustou speciálních efektů známých z legendárního strahovského dvojkoncertu.

Divákům se tak možná poštěstí vidět i kolo, na kterém Richard Krajčo projíždí nad hlavami fanoušků.

V playlistu dle Krajča dojde na novější aktuální žádané hity, ale i staré klasiky.

„Podle reakcí mají fans rádi většinu z playlistu stejně. Pomalé ty a já, Cestu nebo Atentát všichni zpívají tak na jeden hlas, naopak při Inzerátu, Srdcebeatu či Cosmoshopu se zase rozjíždí pařba doplněná o mexické vlny,“ říká Richard Krajčo.

Festival Hrady CZ si letos užívá i kapela No Name. Návštěvníci festivalu Hrady CZ si budou moci s kapelou zazpívat největší hity, jako je třeba Prvá, Čím to je nebo Ty a tvoja sestra.

Co o festivalu Hrady CZ říká zpěvák Igor Timko? „Hrady CZ jsou originálním projektem, který spojuje hudbu s historií, což je skvělá kombinace. Nebýt tohoto festivalu, nikdy tolik hradů nepoznáme."

A co se jim na atmosféře putovního festivalu líbí nejvíce? "To je jasné. Když je takové skvělé počasí a senzační atmosféra, každá žena tu má o dva díly oblečení méně, takže je to paráda," dodává zpěvák.

VIP kempy i stanování zdarma

Organizátoři festivalu Hrady CZ letos nově v areálech zavádějí pasivní třídění odpadů a zálohované vratné kelímky na pivo.

"Nezdá se to, ale v rámci festivalu se každý týden vyprodukuje okolo sto čtyřiceti metrů krychlových odpadu, přičemž největší část tvoří právě kelímky na pivo," říká spoluorganizátor festivalu Michal Šesták.

"Pokud se vše podaří zvládnout, přidáme příští rok vratné kelímky i na další nápoje," dodává organizátor Viktor Souček. Ve festivalovém areálu tak návštěvníci nově najdou zhruba dvacet míst s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad.

Návštěvníci se mohou zapojit do hradní fotosoutěže se slosováním o ceny. Organizátoři se drží hesla "na festival jako do hotelu", proto mohou lidé za úplatu opět využít VIP kemp PLUS s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání.

Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat v areálu festivalu, k lepší orientaci návštěvníků přispěje opět festivalová aplikace.

Kyvadlová doprava z Moravičan

Pro návštěvníky festivalu je připravena kyvadlová autobusová doprava od železniční stanice Moravičany na Bouzov a zpět. Přesné časy pátečních, sobotních a nedělních odjezdů autobusů lze nalézt na www.moravskehrady.cz/prakticke/doprava/

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 540 korun, na sobotu 600 korun, permanentku na oba dny pak za 990 korun.

Na místě bude vstupné stát 590 korun na pátek, 650 korun na sobotu a permanentka 1100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

Dvoudenní ubytování ve Wüstenrot VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 450 korun na osobu, ve Wüstenrot VIP kempech PLUS za 1000 korun, na místě pak za 500 a 1050 korun.

Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 1300 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1850 korun, na místě pak za 1400 korun s VIP kempem a 1850 korun s VIP kempem PLUS.

Hrady.cz na Bouzově - PROGRAM

23.-24. srpna

Pátek

O2 stage

16:30 - 17:00 Frozen Poppyhead - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 – 21:30 Vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

O2 stage

10:45 - 11:15 Štěpán Urban - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej