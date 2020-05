Na první pohled jde o další z folklorních nahrávek, jejichž úroveň je v Čechách a na Moravě velmi vysoká. Ale při bližším ohledání zjistíme, že tvůrci dvojalba Hrubá hudba Hlasy starého světa nám tu připravili mimořádný zážitek.

Napojený na puls

Udělali to, čeho se každý puritán bojí jako čert kříže: vzali domácí lidovou tradici a vhodili ji do kotle, v němž se vaří beaty, groovy, elektronika… Vznikla všehochuť, jež je podstatou takzvané world music. A jak by řekl Karel Schwarzenberg, nebudiž pochyby, že jim puristé tuhle pochoutku pěkně spočítají.

Koncept je přitom celkem jednoduchý: zatímco druhé cédéčko Hlasy starého světa obsahuje lidové písně v tradičním podání, první album Hrubá hudba míchá tempové změny Horňáků se syntezátory a bicími. Činí tak poměrně cudně a zcela v intencích dané melodie. Strukturu skladeb nerozbíjí, naopak jí pomáhá, aby se vyjevila.

Zprvu nás tedy může vystrašit, když do svižného rytmu sedlácké písně Okolo mlýna v podání Horňácké muziky Petra Mičky začně rapovat hiphoper Kato ze skupiny Prago Union. Ale když to chvilku vydržíme, dojde nám, že se jen napojil na puls horňáckého souboru. Výsledek je impozantní.

Taneční potenciál písně („okolo mlýna červená hlína“) umocňuje Katovo splašené vykládání: „To jsem byl takhle jednou na cestě vlakem bez jízdenky na fríčko, ale průvodčí mě vyhmát, těsně než jsme dorazili na místo…“

Dobrodružná mise

Koncem sedmdesátých let se toulal Moravou folkař Vladimír Merta také vlakem a také „na fríčko“. Co objevil, to vepsal do scénáře filmu, jenž dostal jméno Opera ve vi-nici. Současná horňácká mise všestranného hráče, skladatele a producenta Jiřího Hradila a jeho spojence Petra Mičky je stejně dobrodružná, jen v kulisách třetího tisíciletí.

Odráží se v ní celý tento zvláštní věk, v němž moravští chasníci odvedou skvělou práci pro svého primáše, načež si doma ve sklepě zapaří s metalovou kapelou. Ty světy se prolnuly už dávno. Jen se to bojíme říci nahlas.