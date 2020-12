Když se podíváme, kdo všechno měl přijet do Česka v roce, který právě končí, můžeme jen tiše zaplakat nad tím, jak asi mohl vypadat nastávající rok 2021 nebýt pandemie, kvůli níž se všechny koncertní plány zřítily jako domečky z karet.

Nejdříve si posviťme na hvězdy, které už tuto finančně i emočně náročnou hru s celosvětovou nákazou vzdaly. Australský rocker Nick Cave a jeho kapela Bad Seeds se měli slavně vrátit do pražské O2 areny na vlně silného alba Ghosteen. Nestane se tak.

Koncert poté, co byl přeložen z loňského léta se měl uskutečnit 17. května 2021. Jenže skupině mezitím došla pára. V prosinci oznámila, že ruší kompletní evropské turné.

„Navzdory tvrdé práci všech, kdo se na tom podíleli, nebylo možné zaručit, že se vystoupení budou moci odehrát,“ vzkázal zklamaným fanouškům na starém kontinentě třiašedesátiletý Cave. A jako dočasnou náhradu nabízí záznam svého sólového recitálu z prázdné budovy Alexandra Palace v Londýně.

Zrušeno bez náhrady

K dalším hudebníkům, jimž současná situace vyrazila trumfy z ruky, patří například legendy hard rocku Guns N’ Roses. Pro jejich monstrkoncert, který se měl odehrát 19. června 2020 na letišti v pražských Letňanech, se nepodařilo najít náhradní termín.

Špatně to vypadá i s očekávanými Rage Against the Machine. Ti měli potrestat Prahu letos v září a jak se zdá, v nejbližší době se k nám už nepodívají. Stejně tak byly bez náhradního data zrušeny koncerty amerického bouřliváka Lennyho Kravitze či písničkářky Suzanne Vega.

A teď ty lepší zprávy. S představou, byť mlhavou, že si v roce 2021 přece jen zazpívá před českými diváky, se zatím neloučí velký britský kytarista Eric Clapton. Jeho pražský koncert je po odkladu z loňska stále ještě naplánován na 23. května.

Přijedeme. Ale později

Totéž platí o kapele Aerosmith. Ta pořád doufá, že se s Prahou utká 8. července. Jen o pár dní později, 13. července, by měla do pražského Fora Karlín přijet divoženka Patti Smith.

A tamtéž, ale o měsíc dříve (konkrétně 8. června), jsou nahlášeni stárnoucí chlapci z dua Pet Shop Boys.

Někteří se raději pojistili a svá turné odložili ještě o další rok. Tak máme velkou naději, že v Praze přece jen uvidíme společný koncert Ozzyho Osbourna a skupiny Judas Priest. V O2 areně pro něj zatím schovávají termín 28. ledna 2022.

Na druhé straně je už teď jasné, že nepadá v úvahu, aby Českou republiku v dohledné době zařadil do svého koncertního itineráře kytarista Carlos Santana. Během svého Miraculous Tour se měl objevit v Německu, Polsku, Rakousku a dalších zemích Evropy. Celou evropskou šňůru však odvolal, příští rok se ho tedy určitě nedočkáme.

Pokud jde o tuzemské umělce, bohužel musel být odložen na neurčito tradiční vánoční koncert zpěváka Michala Prokopa v pražské Arše.

To naopak kapela Lucie se nebojí a oznámila návrat ke koncertování se symfonickým orchestrem a pěveckým sborem. Exkluzivní koncert však pro jistotu naplánovala až na 20. října 2021. Jiní, jako třeba Chinaski, se rozhodli místo zrušeného turné pracovat na nové desce.