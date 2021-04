Ani letos se totiž na trutnovském Bojišti neuskuteční festival plný drsné muziky a obscénností Obscene Extreme. A jen v komorním prostředí si zahrají kapely v josefovské pevnosti při minifestiválku Josefstadt.

Ten nahradí další metalový svátek Brutal Assault. I ten pořadatelé přesunou na příští rok. O rok se posouvá i oblíbený Masters of Rock ve Vizivocích. Jediným vojákem v poli tak zatím zůstává mezinárodní festival Divadlo evropských regionů a Open Air.

„V tuto chvíli zatím plánujeme, aby se mohl uskutečnit a přípravy se nezastavily. Konečné slovo však řekneme v polovině května. Tedy ještě před případným spuštěním prodeje vstupenek,“ řekl ke svátku múzy Thálie, jež by měla v Hradci slavit od 18. do 25. června, mluvčí hradeckého Klicperova divadla Martin Sedláček.

Další odložené narozeniny

Nebýt pandemie koronaviru, tak by se v srpnu opět josefovská pevnost u Jaroměře hemžila lidmi, kteří by s tvrdou muzikou přišli na narozeninovou párty v podobě pětadvacátého ročníku festivalu Brutal Assault. Oslava nejen čtvrtstoletí festivalu, ale hlavně té nejtvrdší muziky, která se měla uskutečnit již v loňském roce, se však kvůli viru, jež nezahubí ani ty nejtvrdší bubny a nejrychlejší kytarové riffy, přesouvá o další rok. O hudbu však „máničky“ ani letos nepřijdou. Loňský minifestival Josefoff vystřídá v termínu od 12. do 14. srpna Josefstadt.

„Je nám to moc líto, ale narozeninovou oslavu Brutal Assaultu opět musíme o rok odložit. A bude to takový bizar, kdy 25 let oslavíme po 27 letech. A to snad,“ uvedl mluvčí festivalu Pavel Pavlík a dodal, že o hudbu však lidé v josefovské pevnosti nepřijdou.

„Stejně jako v loňském roce chystáme malý festival Josefstadt, kdy zde plánujeme více hudby, než v loňském roce Ale zatím nevíme, jak to bude se zahraničními interprety. A taky čekáme, jak se ke všemu postaví vláda. Ta zatím neřekla, jak to letos bude vůbec vypadat. A obecně to dnes v kulturní sféře vypadá tak, že se vláda zatím na kulturu vybodla a situace je horší, než loni, kdy alespoň nějak konala. Nikdo totiž doteď neřekl, jak to v létě s kulturními akcemi bude,“ dodal Pavel Pavlík.

Rok bez rocku i metalu

Servítky vůči vládě si nebral ani pořadatel extrémního festivalu Obscene Extreme Miloslav "Čurby" Urbanec : „Je to horší, než za Husáka. A ani letos se lidi na festival nepodívají. Zatím ho překládáme opět o rok, ale v tomto státě nikdo nikdy nic neví, takže jej můžeme překládat do nekonečna.“ Posunutí o rok oznámil i vizovický Masters of Rock.

„Kvůli současné situaci jsme se rozhodli přesunout letošní ročník až na příští rok. Všechny zakoupené lístky budou platné i v roce 2022,“ informovala mluvčí pořadatelské agentury Pragokoncert Bohemia Martina Benešová.

Metronome hudbu neodměří

V letošním červnu osiří i Holešovické výstaviště v Praze, kde v roce 2016 usídlil festival Metronome. „Po důkladném zvážení všech okolností, souvisejících s probíhající pandemií covid-19 přesouváme opět termín hudební akce Metronome Prague a to na termín 23. – 26. června příštího roku,“ stojí v prohlášení, které dali pořadatelé na své webové stránky.