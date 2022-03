Pořadatelé festivalu se také obávají všeobecného zdražování a s tím spojené hrozby, že stále méně lidí bude ochotno utrácet peníze za zbytnou zábavu. „Všeobecný růst cen bude mít obecně velký dopad na kulturu. Náklady rostou, na druhou stranu ceny vstupenek donekonečna zvyšovat nejde,“ řekl Šír. Podle jeho slov uzrál čas v nejlepším přestat.

„Festival těch více než dvacet let připravuje stejná parta kamarádů, která si kdysi řekla, že by bylo fajn mít ve Vroutku dobrou akci. Té partě kamarádů za ta léta ale také přibylo více než 20 křížků, a jak jistě sami víte, každý křížek je znát a do života postupně vstupují i ty „obyčejnější“ povinnosti, jako je rodina a práce. Kombinace toho všeho u nás v posledních letech vyvolávala pochybnosti, zda ještě máme čas a energii pouštět se do tak velkého dobrodružství, jakým Rock for Churchill v současné podobě je. Tento rok jsme to rozsekli a shodli jsme se, že té energie máme tak akorát na jeden poslední ročník,“ stojí v oznámení organizátorů.

To fanoušky festivalu nepotěšilo, řada z nich dlouhodobou práci pořadatelů ale zároveň ocenila. „Je to jeden z nejlepších fesťáků u nás, atmosféra Rock for Churchill se nedá srovnat s jiným. Smutním, ale chápu. Budete moc chybět,“ sdělila například Veronika Rajnohová. „Tak to nevím, kam budeme jezdit, protože právě Rock for Churchill je jediný TOP festival v Česku,“ uvedl Aleš Hostinský.

Tradiční letní akce

Ani starostu Vroutku Jaromíra Kubelku zpráva o konci festivalu nepotěšila. „Je to škoda, Vroutek se jím proslavil. A navíc se v průběhu festivalu vybíraly peníze pro naše organizace,“ připomněl. Spolu se srazem motorkářů a Jakubským létem patří Rock for Churchill mezi tradiční letní akce ve městečku. „Budeme přemýšlet, zda na jeho tradici něčím nenavázat,“ dodal starosta.

Městečko dříve festival podporovalo penězi, v poslední době nefinančně. Bezplatně pořadatelům například pronajímá areál Myslivna, kde se akce koná.

Festival Rock for Churchill se zrodil v roce 2000 jako benefiční akce na podporu vrouteckého kostela sv. Jakuba. První tři roky šlo o jednodenní festival, kde vystupovaly převážně regionální kapely. V roce 2004 pořadatelé festival rozšířili na dva dny, začala se na něm objevovat velká jména hudební scény a počty návštěvníků rostly. V roce 2014 fanoušci v anketě popularity tento festival zařadili na šesté místo mezi všemi českými festivaly včetně těch největších a nejznámějších. Není žánrově omezen, vystupují na něm hudebníci spadající do žánrů rock, pop, reggae, ska, hiphop i techno.