Léto plné zážitků slibují letošní hudební festivaly. Na česká a moravská jeviště míří stovky domácích i světových hvězd napříč žánry. Deník přichází s pozvánkami na nejzajímavější z nich.

S letními hudebními akcemi se doslova roztrhl pytel. Už o minulém víkendu jejich sezónu například v Praze odstartoval festival United Islands of Prague, který přivezl sedmdesát umělců z celé Evropy a přilákal tisíce návštěvníků.

Ještě větší počet interpretů a skupin, více než tři stovky, nabídne Metronome Prague, který se odehraje od 21. do 24. června na Výstavišti Praha.

„Programem se prolíná několik dramaturgických směrů. Uspokojí jak příznivce kultovních hvězdných jmen, tak ty, kteří si rádi užijí novější jména. Pro letošní ročník jsme pak nově zařadili rap a taneční muziku pro naše nejmladší publikum. A pokračujeme ve spolupráci s českými i slovenskými účinkujícími na takzvaných koncertních speciálech,“ popsal spoluorganizátor Metronome Prague David Gaydečka.

Přehlídka odstartuje koncertem Davida Kollera, na který naváže vystoupení ukrajinského dámského uskupení Queens Orchestra. V třídenním programu dále září velká zahraniční jména jako Jamiroquai, Aurora, ZAZ, Editors, Moderat, Emily Burns či White Lies. Představí se také tuzemská a slovenská scéna, kterou zastoupí Midi Lidi & Laco Lučenič, Jana Kirschner, Monkey Business se speciálním setem se členy J.A.R. nebo Zrní.

Hooverphonic i Def Leppard

Atraktivní hudební vystoupení pod širým nebem připravil pro fanoušky hudby i Prague Open Air.

Ten přebírá úspěšný koncept Ledárny Open Air a rozšiřuje ho o novou lokalitu. Program potrvá od 15. června do 20. září a nabídne širokou škálu žánrů. Na dvou scénách, v Ledárnách Braník a na Občanské plovárně, vystoupí řada populárních českých i zahraničních interpretů včetně belgických Hooverphonic, TV Girl, Chinaski, Pražského výběru, Davida Kollera, Monkey Business, Anety Langerové, IMT Smile, Vypsané fixy, UDG, Hradišťanu nebo Michala Prokopa.

Festival Prague Rocks, který se uskuteční už 2. června, přivítá na Letišti Letňany rockové ikony Mötley Crüe a Def Leppard, které společně vyráží na světové tour. Dále se lze těšit na vystoupení kapel Kabát a Wolfmother. Druhý díl Prague Rocks se na pražském Letišti Letňany odehraje 21. června a je zaměřen na známé umělce hudebního mainstreamu.

Vystoupí na něm Gwen Stefani, Maroon 5, Rag'n'Bone Man, James Bay, Delta Goodrem a čeští zástupci Vojtěch Dyk a Lake Malawi.

Ellie Goulding a také MUSE

Další smršť zajímavých jmen slibuje festival Colours of Ostrava, který se bude konat od 19. do 22. července v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Letos jej rozzáří úspěšná britská zpěvačka Ellie Goulding, jež nedávno vydala své páté studiové album Higher Than Heaven. Vedle kapely OneRepublic, rapera Macklemora a nigerijského zpěváka Burna Boye je tak další hvězdou tohoto mezinárodního hudebního festivalu.

„Ellie Goulding se stane ozdobou letošního ročníku, její koncerty předchází skvělá pověst. Další potvrzená jména reprezentují vedle popu celou šíři žánrů - to nejzajímavější, co jsme viděli na cestách po celém světě,“ řekla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

„Jak je naším zvykem, velkého a hlavně velmi různorodého zastoupení se opět dostane africké hudbě. Nejen ze samotného kontinentu, ale i třeba z konžské diaspory v Kanadě,“ dodala Holušová.

Žít to bude i v Hradci Králové, kde se mezi 8. a 11. červnem uskuteční Rock for People. Jeho loňský vyprodaný ročník přinesl organizátorům mnoho úspěchů včetně zařazení mezi TOP 10 středních evropských festivalů a TOP 10 promotérů podle European Festival Awards nebo titul Akce roku 2022 v Anketě Žebřík. Organizátoři na ně navazují a slibují jedinečný zážitek. „Zdvojnásobili jsme budget festivalu a připravujeme opravdu výjimečný ročník,“ slíbil ředitel festivalu Michal Thomes.

Dodal, že se letos podařilo sehnat světové headlinery. „Jsou to MUSE, Slipknot, Machine Gun Kelly a The 1975, o které jsme se přetahovali s prvoligovými evropskými festivaly. Jsem nadšený, že jsme sedmadvacátý ročník opět posunuli a nyní již hrajeme tu nejvyšší festivalovou ligu,“ podotkl Thomes.

Chris Norman a Olympic

Benátská! s Impulsem, která si dlouhodobě zakládá na tom, že jde o možná nejčistší český festival, otevře na čtyři dny své brány 27. července v Liberci ve sportovním areálu Vesec.

„Když jsme skládali line-up, říkali jsme si, že bychom potřebovali snížit věkový průměr. Tak jsme vymysleli, že sobotu vyhradíme mlaďochům – v tomto případě jsou jimi Sharlota, Viktor Sheen, Yzomandias či Marpo,“ sdělil spolumajitel Benátské! a zároveň frontman skupiny Doctor P.P. Petr Pečený.

Program nicméně slibuje zábavu pro všechny generace. Hlavní hvězdou letošní Benátské! s Impulsem bude britský zpěvák s ikonickým chraplákem Chris Norman. Kromě něj se na třech stagích během závěru posledního červencového týdne vystřídají i silná jména česko-slovenské hudební scény jako Rybičky 48, Mirai, David Koller, No Name, Horkýže Slíže či Jarek Nohavica.

Kompletní line-up zveřejnil i „malý festival velkých rozměrů“ Brod 1995, který se letos uskuteční 19. srpna. Headlinerem jednodenní bohatě obsazené přehlídky v Českém Brodě bude britská kapela Dub Pistols, která přiveze do Čech zbrusu nové album Frontline. Doplní ji hvězdná jména české i slovenské scény. „Po několika letech ze Slovenska dorazí Horkýže Slíže, šedesát let na scéně u nás oslaví Olympic, zlatými řetězy se blýskne Kapitán Demo a pořádnou festivalovou pařbu rozjedou Poletíme?,“ přiblížil pestré stylové rozpětí festivalu Brod 1995 jeho dramaturg Petr Fořt.

Za metalem i trnkami do Vizovic

Pořádný nářez slibuje přehlídka Masters of Rock, která se tradičně odehraje v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Ve dnech 13. až 16. července uvítá nizozemské Within Temptation, švédské Amon Amarth, další Švédy Europe, kteří na akci oslaví čtyřicáté výročí od vydání stejnojmenného alba, německou thrashmetalovou kapelu Kreator nebo Soulfly, brazilskou etno-metalovou skupinu, kterou po svém vyloučení ze Sepultury založil Max Cavalera.

Masters of Rock 2017:

V tomtéž areálu se pak 18. až 19. srpna malinko zvolní při programu festivalu Vizovické Trnkobraní. Mezi pozvanými hosty se tam objeví kapely Kryštof, Mirai, Horkýže Slíže a Jaromír Nohavica, který se na Valašsko vrátí po pěti letech.

Underground a tradiční Hrady

Legendární festival TrutnOFF, který se letos po sedmi letech vrací z brněnského exilu do domovského Trutnova, se uskuteční v tradičním termínu od 17. do 20. srpna na tamním Bojišti. Pestrobarevný program ozdobí řada největších legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů.

Účast potvrdili legenda reggae Andrew Tosh, syn Petera Toshe, bez něhož by nebylo mnoho zásadních pilířů reggae, a irští rockeři Therapy?. Doplní je roztančení a oblíbení Asian Dub Foundation z Velké Británie.

„Rytmy reggae Andrewa Toshe, syrové severoirské riffy Therapy? i kapela Asian Dub Foundation, kombinující živé hudební nástroje s Djs a prvky etna, elektroniky, dubu, dancehallu, drum'n'bassu, ale i punku a řízných bubnů, jistě roztančí celé Bojiště. Navážeme tak na podobně laděná vystoupení v minulých letech, kdy celý areál bubnoval ještě dlouho do noci, i když kapely již dávno nestály na pódiu,“ uvedla dcera zakladatele festivalu Marta Vrbová Věchetová.

Samostatnou kapitolu jsou Hrady.CZ. Odehrají se od 14. do 15. července na Točníku, 21. až 22. července na Kunětické hoře, 28. až 29. července na Švihově, 4. až 5. srpna v Rožmberu nad Vltavou, 11. až 12. srpna na brněnském Veveří, 18. až 19. srpna v Hradci nad Moravicí, 25. až 26. srpna na Bouzově a 1. až 2. září na Bezdězu. Hedlinery festivalu budou skupiny Kryštof, Kabát, Mirai, Dymytry, Michal Hrůza a No Name.

Hordu fanoušků si získal například i festival Hudba na vinicích, který se koná v nejkrásnějším prostředí těch nejlepších vinařství České republiky. Mezi účinkujícími letos budou kapely Jelen, Čechomor, MIG 21 či Monkey Business a interpreti Lucie Bílá, Tomáš Klus, David Koller, Vašo Patejdl, Pokáč či Lenny.

Další z vybraných festivalů:

JamRock (Letohrad, 1. až 3. 6.)

Rockový Slunovrat (Řevnice, 2. až 3. 6.)

Metalfest open air (Plzeň, 2. až 4. 6.)

Festová Lipnice (Lipnice nad Sázavou, 3. 6.)

Votvírák (Milovice, 16. až 18. 6.)

Rock in Brünn (Brno, 17. 6.)

Mighty Sounds (Tábor, 23. až 25. 6.)

Sázavafest (Světlá nad Sázavou, 20. až 22. 7.)

Brutal Assault (Josefov, 9. až 12. 8.)

Keltská noc (Harrachov, 10. až 12. 8.)

Krásný Ztráty (Všetice, 11. až 12. 8.)

Rock Castle (Moravský Krumlov, 17. až 19. 8.)



Momentální ceny vstupenek:

Metronome Prague (jednotné 3590 Kč)

Prague Open Air (na jednotlivé koncerty od 450 po 1090 Kč)

Prague Rocks (první díl od 1490 do 7357 Kč, druhý díl od 1690 do 3790 Kč)

Colours of Ostrava (čtyřdenní 4190 Kč, jednodenní 2990 Kč)

Rock for People (čtyřdenní 3790 Kč, jednodenní 2190 Kč)

Benátská! s Impulsem (celofestivalová 1990 Kč, jednodenní od 1090 Kč)

Brod 1995 (v předprodeji 750 Kč, na místě 950 Kč)

Masters of Rock (permanentka 2850 Kč)

Vizovické Trnkobraní (permanentka 1650 Kč, jednodenní od 900 Kč)

TrutnOFF (1700 Kč)

Hrady.CZ (permanentka 1650 Kč, jednodenní od 900 Kč)

Hudba na vinicích (orientační 690 Kč)