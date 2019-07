O slavnostní zahájení festivalu se na Česká spořitelna stage postará domácí kapela Buty, na ArcelorMittal stage ještě předtím výbušná holandská formace Jungle By Night.

Hned první noc prozáří zpěvačky MØ z Dánska, Britka Florence + The Machine nebo například elektronický mág Richie Hawtin Close z Kanady. Drive stage by MINI bude souběžně s ním patřit haitské blues-rockové voodoo kněžce Moonlight Benjamin.

Mezi dalšími hvězdami, které areál v Dolních Vítkovicích uvítá, jsou například trojnásobný držitel Brit Awards, zpěvák s obřím hlasem Rag'n'Bone Man, britské taneční elektropopové trio Years & Years vedené zpěvákem, hudebníkem a hercem Ollym Alexanderem či českým posluchačům dobře známá Francouzka ZAZ.

Těšit se lze i na skotské písničkáře Toma Walkera a Lewise Capaldiho, australské John Butlet Trio, které vede kytarista a zpěvák John Butler, nebo dalšího Australana, folkrockového písničkáře Xaviera Rudda. Kousek Karibiku přiveze na Colours živoucí legenda Calypso Rose.

Široká nabídka

Podobně široká je i nabídka českých muzikantů od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks přes Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Davida Stypku & Bandjeez, Mirai až po třeba Nylon Jail, Pokáče, Prago Union, Muchu a Ventolin.

Přehlídku zakončí v noci ze soboty na neděli dvě a čtvrt hodiny dlouhé vystoupení legendy The Cure. „Snažili jsme se o ni deset let, je to vlastně kapela, kterou bylo v historii Colours nejnáročnější do Ostravy dostat,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Na úplný závěr dojde na strhující show španělské zpěvačky Rosalíi, která spojuje flamenco s hip hopem a elektronikou.

Kromě umělců z celého světa nabídnou Colours of Ostrava i stovky nehudebních aktivit. Do programu přibyla například celá jedna work- shopová scéna připravená předními choreografy a tanečníky Yemim A.D. a Angeé Svobodovou

V rámci Meltingpotu Gala se pak v Multifunkční aule Gong uskuteční diskuse a vystoupení úspěšných českých parahokejistů, velká debata o odkazu Leonarda da Vinciho nebo mezinárodní exhibice slam poetry. Scéna Alarm stage propojí Colours of Ostrava a fórum Meltingpot, návštěvníci si zde budou moci pohovořit s hudebníky jako ZAZ, Xavier Rudd, Moonlight Benjamin nebo Nahko Bear.

Nová scéna The Big Bang Stage fóra Meltingpot nabídne ve spolupráci s předními vědci organizace CERN témata, která jsou pro hudební festival unikátní kvantovou fyziku, antihmotu, teleportaci, velký třesk, jadernou fúzi nebo urychlovače. Kytarista a fyzik Dr. Mark Lewney představí rockovou kytaru v jedenácti dimenzích. Zájemci se naučí hrát na magický nástroj teremin se světoznámou mistryní Dorit Chrysler.