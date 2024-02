Jennifer Lopez: This Is Me… NowZdroj: Nuyorican BMG

Jennifer Lopez: This Is Me… Now (Nuyorican BMG)

Jennifer Lopez, známá též jako J.Lo, přichází se svým devátým studiovým albem This Is Me … Now. Je silně inspirováno její obnovenou láskou a manželstvím s hercem Benem Affleckem. Jedná se o pokračováním třetí studiové desky z roku 2002 This Is Me… Then. Nové album bude doprovázeno výpravným hudebním filmem This Is Me… Now: A Love Story (v některých scénách vystupuje i zmiňovaný Ben Affleck).

J.Lo je jednou z nejlépe placených hereček a zpěvaček na světě. Je držitelkou mnoha cen, včetně nominací na Zlatý glóbus a Grammy. Mimo hudbu a film se také věnuje podnikání, módnímu průmyslu a charitativním aktivitám.