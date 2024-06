Zdroj: Youtube

Bruce Springsteen: Born in the U.S.A.

Sony Music

Speciální edice připomíná 40. výročí od vydání alba Bruce Springsteena. Alba, které původně vyšlo 4. června 1984, se po celém světě prodalo více než dvacet milionů kopií. Obsahuje mimo jiné sedm singlů, které se dostaly do první desítky hitparád. Turné k propagaci alba Born in the U.S.A. se skládalo ze 156 koncertů ve městech po celém světě. Legendární prezentace písní Dancing in the Dark, No Surrender a Glory Days dodnes patří k nejpopulárnějším koncertním verzím v diskografii umělce.

Bruce Springsteen do Prahy přece jen dorazí. Koncert v Letňanech má nové datum

O čtyřicet let později Bruce Springsteen a E Street Band stále koncertují. A podle mnoha časopisů prodali více než 1,6 milionu vstupenek na svá vystoupení, která stále pokračují. Pražský koncert byl kvůli zdravotní indispozici umělce bohužel odložen. Fanoušci si tak budou muset počkat na 15. červen příštího roku.