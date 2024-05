Bruce Springsteen: Best of Bruce SpringsteenZdroj: Columbia

Bruce Springsteen: Best of Bruce Springsteen

Columbia

Hudbu Bruce Springsteena oslavuje sbírka originálních písní mapujících jeho padesátiletou kariéru od Greetings from Asbury Park, NJ z roku 1973 až po Letter To You z roku 2020.

Best Of Bruce Springsteen vychází na 2 LP variacích a CD. Kolekce obsahuje, mimo jiné, Growin' Up, Rosalita (Come Out Tonight) nebo i stálice Springsteenových live vystoupení jako Dancing In The Dark, The Rising, megahity Born To Run a Hungry Heart, stejně jako nedávná vydání Hello Sunshine a Letter To You. Zde se jmenované skladby poprvé objevují společně.

Best Of Bruce Springsteen se pyšní též artworkem alba, jehož autorem je Eric Meola, a také s novými poznámkami od Erika Flannigana.