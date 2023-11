Michal Prokop: Čas je šťastnej lhářZdroj: Supraphon

Michal Prokop: Čas je šťastnej lhář (Supraphon)

Více než 55 let na scéně, devět vysoce ceněných řadových alb, nespočet koncertů a statut rockové legendy – to je ve zkratce hudební kariéra zpěváka, skladatele, člena Beatové síně slávy i Síně slávy Cen Anděl Michala Prokopa. Je tedy nasnadě, že je za čím se ohlížet. Prokop tak činí v roce svých 77. narozenin s pro něj typickým stylem a šarmem prostřednictvím pomyslného the best of Čas je šťastnej lhář / 1969-2021. Novinka, jež zaujme sestavou písní i obalem, vychází na dvojitém vinylu, CD i digitálně. Rockový matador ji pokřtí společně se svou kapelou Framus Five a řadou zajímavých hostů (mimo jiné Honza Hrubý s kapelou Kukulín, hudebník 7krát3 či Andy Cermak) 21. prosince během svého tradičního vánočního koncertu, který letos bude hostit Forum Karlín.