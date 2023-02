Memento Mori vznikalo v rané fázi pandemie covidu, což vedlo k tématům přímo inspirovaným tímto obdobím. Obsahuje dvanáct skladeb zahrnujících širokou škálu nálad a textur. Od zlověstného začátku až po závěrečné rozuzlení - úvodní paranoia směřuje k posedlosti a vede přes katarzi až k radosti po době temna. Jedná se o neuvěřitelnou a jedinečnou hudební parádu „Made in Depeche Mode“. Deska vyjde 24. března.

Zdroj: Youtube

U2: Songs of Surrender

Už 17. března vyjde nové album legendární skupiny U2. Na novince nazvané Songs of Surrender bude 40 klíčových písní z tvorby U2, které irská kapela nahrála v nových aranžích za poslední dva roky. U některých hudebníci dokonce pozměnili i texty. Na desku producentsky dohlížel kytarista The Edge a objeví se na ní nesmrtelné písně jako With Or Without You, One nebo Beautiful Day. Ochutnávku ve formě hitu Pride (In The Name Of Love) si už teď můžete poslechnout na všech streamingových platformách.

„Hudba vám dává možnost cestovat v čase. A nás začalo zajímat, jaké by to bylo, přenést naše rané písně do 21. století. To, co začalo jako experiment, se rychle rozvinulo v posedlost a spousta našich písní dostala nové interpretace, tempo, tóninu a v některých případech i úplně nové akordy a texty,“ prohlásil The Edge.

Zdroj: Youtube

Pink: Trustfall

Po čtyřletém čekání vyšlo deváté studiové album americké zpěvačky Pink nazvané Trustfall. Tracklist obsahuje třináct písní, ve kterých se Pink věnovala osobním tématům. Na některých se podílel kytarista a zpěvák Chris Stapleton nebo skupina The Lumineers. Album vyšlo 17. února a zpěvačka jím vybízí k tomu, aby se posluchači nebáli vstoupit do neznáma. „Když jsem ho nahrávala, stalo se mi mnoho špatných věcí. Nikdy jsem s ním ale nespěchala. Když byly například moje děti nemocné, všechno jsem odložila a zaměřila jsem se na ně,“ uvedla Pink v rozhovoru pro americkou stanici ABC.

Zdroj: Youtube

David Koller: LP XXIII

Po téměř osmi letech od vydání desky ČeskosLOVEnsko přichází zpěvák a hudebník David Koller s novým sólovým albem. Člen legendárních skupin Lucie a Jasná Páka už od roku 2020 postupně vydával singly z něj, přičemž každý byl doplněn i působivým videoklipem.

Album nakonec obsahuje deset skladeb, na nichž se kromě Davida Kollera skladatelsky spolupodíleli Michal Pelant, Matěj Belko, Jan Vávra, Karel Štulo, Marek Rakovický a Oliver Fillner. Koller, Belko a Vávra se zapojili také do práce na textech, se kterými dále vypomohli Patrik Hartl, Barbora Hanková, Márdi (Vypsaná fixa), nedávno zesnulý Michal Ambrož (Hudba Praha, Jasná Páka) a především básník Jáchym Topol, jehož autorský podpis nese hned pět písní. Album z vydavatelství Warner Music vyjde 24. února.

Zdroj: Youtube

Mirai: Live O2 Arena

Mirai vydali své první živé album Live O2 Arena, které si vyžádali sami fanoušci po loňském koncertu kapely, která 15. září 2022 poprvé vyprodala největší halu v Česku. „Živé album z O2 areny vydáváme jako poděkování všem, kteří s námi v tento důležitý den byli. Live O2 Arena zachycuje to nejzásadnější z koncertu, takže se fanoušci můžou těšit na 16 písní včetně těch s hosty, kterými byli Paulie Garand, Ben Cristovao a Ewa Farna. Zároveň bychom live albem rádi pozvali na naše podzimní turné po hokejových halách Arena Tour 2023. Věříme, že se nám na živé album podařilo přenést tu úžasnou atmosféru i energii, a to především díky našemu bubeníkovi Šimonovi Bílému a kapelnímu příteli a producentovi v jedné osobě – Honzovi Balcárkovi, kteří se postarali o zvuk,“ řekl frontman Mirai Navrátil.

Zdroj: Youtube

Rozálie Havelková: Korzetiér

Zpěvačka, akordeonistka, herečka, tanečnice a nastupující královna českého šansonu. Nejen to je Rozálie, mladá a charismatická umělkyně, dcera Ondřeje Havelky, která svým nezaměnitelným projevem a úsměvnou slovní ironií zaujala už nejednoho posluchače či hudebního kritika. Loni v listopadu představila světu své debutové album Korzetiér, které pokřtila v pražském divadle La Fabrika. Nyní představuje singl Řvát ze zmíněného alba. Rozálie si zároveň vysloužila hned dvě přednominace v prestižních Cenách Anděl. Vydává Universal Music.

Zdroj: Youtube

Petr Skoumal: Pět myšů

V úterý 7. března si připomeneme nedožité pětaosmdesátiny legendárního hudebníka a skladatele Petra Skoumala. K této příležitosti Supraphon vydá již 24. února výběrové album Pět myšů, poskládané z nejlepších Skoumalových písniček určených malým posluchačům i jejich rodičům. Na texty Emanuela Frynty, Pavla Šruta, Jana Vodňanského, Františka Halase a Zdeňka Svěráka zkomponoval a nahrál Skoumal v průběhu let stovky písní.

Řada z nich patřila a patří k těm nejúspěšnějším českým písničkám pro děti. Vycházely v letech 1991 až 1999 na albech s názvy Kdyby prase mělo křídla, Jak se loví gorila, Pečivo, Příběhy včelích medvídků, Dejte mi pastelku a následně také na kompilačních albech Když jde malý bobr spát (2003) a Kampak běžíš, ježku? (2008). Na novém výběrovém albu můžeme slyšet legendární a proslulé písně, známé již několika generacím posluchačů.

Zdroj: Youtube

James Harries: Hiraeth

Anglický hudebník žijící v Česku James Harries vydává intimní album Hiraeth nazvané velšským mystickým slovem, kterým se vyjadřuje hluboká touha po domově. Na novince vyniká Jamesovo ryzí písničkářství, ale i zkušenost s filmovou hudbou.

Oproti předchozím „vyprodukovanějším“ nahrávkám se tentokrát rozhodl pro akustičtější polohu, kterou v několika písních podporují vokály Amélie Siby, violoncello hráče České filharmonie Jana Kellera, ve dvou písních kytary Josefa Štěpánka nebo bicí Romana Víchy. Desáté řadové album Jamese Harriese obsahuje deset nových skladeb a je pravděpodobně jeho nejvyzrálejší nahrávkou. Album Hiraeth vyjde 24. února digitálně i na CD. Vydává label Tranzistor.

Zdroj: Youtube