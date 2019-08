V pátek 30. srpna sezonu zahájí vydání napjatě očekávaných novinek od Sheryl Crow, Lany Del Rey a rockových titánů Tool, kteří připravili novou desku po dlouhých 13 letech. Fanoušci Tool, kteří v květnu vyrazili do přecpané O2 areny, mohou potvrdit, že je nač se těšit, protože američtí rockeři jsou ve skvělé kondici.

V nadcházejících měsících by si na své měl přijít fanoušek všech mainstreamových směrů. Z popových vod připlují nové skladby od Britů Keane, kteří si v roce 2014 dali pauzu, a nahrávka Cause and Effect tak bude do velké míry návratová. O slovo se přihlásí také jejich krajané Foals, kteří vydají druhý díl své letošní desky Everything Not Saved Will Be Lost.

Nepotvrzená alba

Céline Dion: Courage

Kanye West: Turbo Grafx 16

The Who: zatím beze jména

The Cure: zatím beze jména

The Offspring: zatím beze jména



Pramen: metacritic.com

Možná nejočekávanější poprockovou nahrávkou podzimu je pak devátá řadovka amerických Blink-182. Ti na počátku tisíciletí vyrukovali s melodickým rockem podpořeným silnou rytmikou a stali se vůdčí postavou rodící se emoscény. Po rozpadu v roce 2005 se kapela dala dohromady a v roce 2011 vydala desku Neighborhoods, na kterou o pět let později navázali albem California. Chystané album Nine vzniká mimo jiné pod kuratelou zázračného producenta Pharrella Williamse a první singly naznačují, že Blink-182 připravili opravdu hitový materiál. 20. září ukáže, zda se tak skutečně stalo.

Pro rockové příznivce na pulty zamíří novinky klasiků žánru, jako jsou Pixies, Stereophonics, druhou sólovku připravil frontman Oasis Liam Gallagher.

Bez novinek velikánů?

Zdánlivě však v seznamu potvrzených desek chybí novinka velikánů typu Paula McCartneyho či Rolling Stones. Podle původních plánů by však ještě letos měly vyjít novinky například The Who (nové album bylo ohlášeno v lednu) nebo Céline Dion.

Pokud by nedopadly, ani tak nebudou fanoušci nejprémiovějších interpretů ochuzeni. Po dlouhých letech byla ohlášena nová nahrávka jednoho z jazzových superhrdinů Milese Davise. „Ztracené a nyní nalezené album Rubberband, které Miles Davis začal natáčet v roce 1985 coby první album pro Warner Bros, nyní poprvé vychází v celé svojí kráse. Hosty na albu jsou také vokalisté Lalah Hathaway a Ledisi,“ láká anotace nahrávky, která vyjde i na klasických vinylových deskách již 6. září.