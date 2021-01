Od vydání minulé řadovky Času je málo uplynulo skoro celé desetiletí. Za tu dobu se zakladateli kapely Petru Šturmovi a jeho spoluhráčům, mezi nimiž nechybí klasik českého reggae, kytarista Jiří Charypar, podařilo nashromáždit jedenáct svěžích písniček. Za doprovodu zvláštních hostů, jako je rapper Kato, pak pánové natočili jednu ze svých nejskočnějších, ale zároveň nejzamyšlenějších nahrávek.

Za zásadní kus považuje frontman Švihadla skladbu Livingstone, kterou napsal na základě slavné anabáze skotského cestovatele. Zdánlivě nezvěstný dobrodruh se po svém nalezení odmítl vrátit domů. Zemřel při hledání pramenů Nilu jeho srdce pohřbili u vodopádů, tělo nasolili, ovinuli gázou a poslali do Londýna. Byl pohřben ve Westminsterském opatství.

„V této písničce jsem se vypořádal se svým postojem k víře,“ říká Petr Šturma, jenž je zpěvákem skupiny od roku 1983. „Vznikla při mém cyklovýletě po Indii. Hodně mých písniček vzniklo během jízdy na kole. Ono to šlapání je takový reggae pohyb.“

Před vydáním desky jste si zaletěli na Jamajku. Byla to čirá radost, nebo i ztráta iluzí?

Ztráta iluzí to nebyla. Spíš radost z toho, že se nám cestu povedlo uskutečnit společně. Nikdo z kapely nechyběl, dlouho jsme se k tomu chystali a nakonec to klaplo. Jamajka nás nezklamala, já jsem ji už před lety celou objel na kole, takže jsem věděl… Vrátili jsme se těsně před vypuknutím celosvětové pandemie, takže jsme měli radost, že to vyšlo i časově. Výlet nám ukázal, že reggae na Jamajce pořád žije, že to je veselá země s hezkou krajinou a fajn lidmi. Plná hudby, kterou máme rádi.

Proč trvalo devět let, než jste natočili další album?

Protože mimo hraní ve skupině máme každý svou práci a své rodiny. Já jsem bohužel výhradní autor a času je málo. Příště třeba budeme rychlejší, ale ono není kam spěchat.

Název titulní písně Vůně trávy kupodivu neznamená to, co si ve spojení s reggae asi každý představí. Není to žádná rastamantská óda na marihuanu, aspoň ne v prvním plánu.

Inspirací k textu mi byl rozhovor se známou fotografkou Nguyen Phuong Thao. Rodačka z Hanoje, která působí v českých médiích, v něm prozradila, že její jméno znamená právě „vůni trávy“. Při čtení interview s touhle dámou se mi vybavily vzpomínky na mé cykloputování Vietnamem po deltě Mekongu. A ty jsem pak do písničky promítl.